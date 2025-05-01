SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Lucky FX
Vito Lucky Riferdi

Lucky FX

Vito Lucky Riferdi
0 recensioni
20 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -56%
MaxrichGroup-Real
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
129
Profit Trade:
27 (20.93%)
Loss Trade:
102 (79.07%)
Best Trade:
49.72 USD
Worst Trade:
-32.08 USD
Profitto lordo:
701.05 USD (62 572 pips)
Perdita lorda:
-1 165.79 USD (108 181 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (96.81 USD)
Massimo profitto consecutivo:
96.81 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.15
Attività di trading:
56.31%
Massimo carico di deposito:
43.32%
Ultimo trade:
10 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.72
Long Trade:
85 (65.89%)
Short Trade:
44 (34.11%)
Fattore di profitto:
0.60
Profitto previsto:
-3.60 USD
Profitto medio:
25.96 USD
Perdita media:
-11.43 USD
Massime perdite consecutive:
19 (-208.91 USD)
Massima perdita consecutiva:
-245.17 USD (18)
Crescita mensile:
-7.30%
Previsione annuale:
-88.63%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
525.41 USD
Massimale:
649.30 USD (103.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
68.67% (649.30 USD)
Per equità:
12.52% (74.01 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 95
GBPJPY 8
USDJPY 8
EURJPY 6
CHFJPY 5
GBPUSD 2
AUDJPY 2
USDCHF 1
EURUSD 1
CADJPY 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -369
GBPJPY -76
USDJPY 4
EURJPY -20
CHFJPY -41
GBPUSD 10
AUDJPY 5
USDCHF 47
EURUSD -10
CADJPY -15
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -35K
GBPJPY -6.5K
USDJPY 913
EURJPY -1.6K
CHFJPY -2.8K
GBPUSD 1K
AUDJPY 500
USDCHF 34
EURUSD -1K
CADJPY -1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +49.72 USD
Worst Trade: -32 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 18
Massimo profitto consecutivo: +96.81 USD
Massima perdita consecutiva: -208.91 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live03
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 9
AM-UK-Live
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
FxClearing-Main2
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
QTrade-Server
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 24
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
311 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.23 20:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 11:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 04:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 03:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 02:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 09:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 07:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 07:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.01 10:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 08:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.03 15:00
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.02 12:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.20 20:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.08 17:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.02 16:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.01 08:28
Share of trading days is too low
2025.05.01 08:28
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.01 01:52
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.01 01:52
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.01 01:52
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Lucky FX
30USD al mese
-56%
0
0
USD
571
USD
20
0%
129
20%
56%
0.60
-3.60
USD
69%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.