- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
129
Profit Trade:
27 (20.93%)
Loss Trade:
102 (79.07%)
Best Trade:
49.72 USD
Worst Trade:
-32.08 USD
Profitto lordo:
701.05 USD (62 572 pips)
Perdita lorda:
-1 165.79 USD (108 181 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (96.81 USD)
Massimo profitto consecutivo:
96.81 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.15
Attività di trading:
56.31%
Massimo carico di deposito:
43.32%
Ultimo trade:
10 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.72
Long Trade:
85 (65.89%)
Short Trade:
44 (34.11%)
Fattore di profitto:
0.60
Profitto previsto:
-3.60 USD
Profitto medio:
25.96 USD
Perdita media:
-11.43 USD
Massime perdite consecutive:
19 (-208.91 USD)
Massima perdita consecutiva:
-245.17 USD (18)
Crescita mensile:
-7.30%
Previsione annuale:
-88.63%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
525.41 USD
Massimale:
649.30 USD (103.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
68.67% (649.30 USD)
Per equità:
12.52% (74.01 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|95
|GBPJPY
|8
|USDJPY
|8
|EURJPY
|6
|CHFJPY
|5
|GBPUSD
|2
|AUDJPY
|2
|USDCHF
|1
|EURUSD
|1
|CADJPY
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-369
|GBPJPY
|-76
|USDJPY
|4
|EURJPY
|-20
|CHFJPY
|-41
|GBPUSD
|10
|AUDJPY
|5
|USDCHF
|47
|EURUSD
|-10
|CADJPY
|-15
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-35K
|GBPJPY
|-6.5K
|USDJPY
|913
|EURJPY
|-1.6K
|CHFJPY
|-2.8K
|GBPUSD
|1K
|AUDJPY
|500
|USDCHF
|34
|EURUSD
|-1K
|CADJPY
|-1K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +49.72 USD
Worst Trade: -32 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 18
Massimo profitto consecutivo: +96.81 USD
Massima perdita consecutiva: -208.91 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 9
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
FxClearing-Main2
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 24
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-56%
0
0
USD
USD
571
USD
USD
20
0%
129
20%
56%
0.60
-3.60
USD
USD
69%
1:200