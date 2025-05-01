- Wachstum
Trades insgesamt:
736
Gewinntrades:
251 (34.10%)
Verlusttrades:
485 (65.90%)
Bester Trade:
60.98 USD
Schlechtester Trade:
-44.60 USD
Bruttoprofit:
9 667.27 USD (954 255 pips)
Bruttoverlust:
-8 345.98 USD (803 286 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (533.82 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
533.82 USD (13)
Sharpe Ratio:
-0.01
Trading-Aktivität:
71.60%
Max deposit load:
81.52%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
41
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
1.54
Long-Positionen:
530 (72.01%)
Short-Positionen:
206 (27.99%)
Profit-Faktor:
1.16
Mathematische Gewinnerwartung:
1.80 USD
Durchschnittlicher Profit:
38.52 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-17.21 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
22 (-438.08 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-438.08 USD (22)
Wachstum pro Monat :
-2.15%
Jahresprognose:
-26.09%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
711.78 USD
Maximaler:
860.51 USD (44.03%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
92.08% (835.67 USD)
Kapital:
32.19% (56.30 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|618
|GBPJPY
|29
|AUDJPY
|17
|EURJPY
|16
|CADJPY
|16
|USDJPY
|15
|CHFJPY
|14
|NZDJPY
|6
|GBPUSD
|3
|USDCHF
|1
|EURUSD
|1
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|1.5K
|GBPJPY
|-47
|AUDJPY
|2
|EURJPY
|-60
|CADJPY
|-38
|USDJPY
|-1
|CHFJPY
|-92
|NZDJPY
|58
|GBPUSD
|-1
|USDCHF
|47
|EURUSD
|-10
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|159K
|GBPJPY
|-2.9K
|AUDJPY
|2.5K
|EURJPY
|-4.4K
|CADJPY
|-2.2K
|USDJPY
|810
|CHFJPY
|-6.2K
|NZDJPY
|5K
|GBPUSD
|-11
|USDCHF
|34
|EURUSD
|-1K
Bester Trade: +60.98 USD
Schlechtester Trade: -45 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 13
Max. aufeinandergehende Verluste: 22
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +533.82 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -438.08 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
FxClearing-Main2
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
