Vito Lucky Riferdi

Lucky FX

Vito Lucky Riferdi
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
35 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 69%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
736
Gewinntrades:
251 (34.10%)
Verlusttrades:
485 (65.90%)
Bester Trade:
60.98 USD
Schlechtester Trade:
-44.60 USD
Bruttoprofit:
9 667.27 USD (954 255 pips)
Bruttoverlust:
-8 345.98 USD (803 286 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (533.82 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
533.82 USD (13)
Sharpe Ratio:
-0.01
Trading-Aktivität:
71.60%
Max deposit load:
81.52%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
41
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
1.54
Long-Positionen:
530 (72.01%)
Short-Positionen:
206 (27.99%)
Profit-Faktor:
1.16
Mathematische Gewinnerwartung:
1.80 USD
Durchschnittlicher Profit:
38.52 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-17.21 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
22 (-438.08 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-438.08 USD (22)
Wachstum pro Monat :
-2.15%
Jahresprognose:
-26.09%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
711.78 USD
Maximaler:
860.51 USD (44.03%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
92.08% (835.67 USD)
Kapital:
32.19% (56.30 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 618
GBPJPY 29
AUDJPY 17
EURJPY 16
CADJPY 16
USDJPY 15
CHFJPY 14
NZDJPY 6
GBPUSD 3
USDCHF 1
EURUSD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 1.5K
GBPJPY -47
AUDJPY 2
EURJPY -60
CADJPY -38
USDJPY -1
CHFJPY -92
NZDJPY 58
GBPUSD -1
USDCHF 47
EURUSD -10
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 159K
GBPJPY -2.9K
AUDJPY 2.5K
EURJPY -4.4K
CADJPY -2.2K
USDJPY 810
CHFJPY -6.2K
NZDJPY 5K
GBPUSD -11
USDCHF 34
EURUSD -1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +60.98 USD
Schlechtester Trade: -45 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 13
Max. aufeinandergehende Verluste: 22
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +533.82 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -438.08 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarkets-Live03
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
3TGFX-Main
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real29
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
FxClearing-Main2
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 2
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
noch 318 ...
Keine Bewertungen
2025.12.09 16:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 03:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 14:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 08:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 15:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 23:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 07:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 14:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 13:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 01:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 12:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 13:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.52% of days out of 194 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 01:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.09 16:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.08 13:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 23:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 16:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 04:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 11:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.03 08:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.53% of days out of 187 days of the signal's entire lifetime.
