- 성장
- 잔고
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다. 시그널 서비스를 통한 수익의 증가는 어떻게 계산됩니까?
- 자본
- 축소
트레이드:
806
이익 거래:
268 (33.25%)
손실 거래:
538 (66.75%)
최고의 거래:
60.98 USD
최악의 거래:
-52.30 USD
총 수익:
10 312.16 USD (1 019 071 pips)
총 손실:
-9 395.21 USD (906 963 pips)
연속 최대 이익:
13 (533.82 USD)
샤프 비율:
-0.01
거래 활동:
72.83%
최대 입금량:
81.52%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
64
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
1.07
롱(주식매수):
569 (70.60%)
숏(주식차입매도):
237 (29.40%)
수익 요인:
1.10
기대수익:
1.14 USD
평균 이익:
38.48 USD
평균 손실:
-17.46 USD
연속 최대 손실:
22 (-438.08 USD)
월별 성장률:
6.47%
연간 예측:
78.47%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
711.78 USD
최대한의:
860.51 USD (44.03%)
상대적 삭감:
잔고별:
92.08% (835.67 USD)
자본금별:
32.19% (56.30 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|686
|GBPJPY
|31
|AUDJPY
|17
|EURJPY
|16
|CADJPY
|16
|USDJPY
|15
|CHFJPY
|14
|NZDJPY
|6
|GBPUSD
|3
|USDCHF
|1
|EURUSD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|1.1K
|GBPJPY
|-73
|AUDJPY
|2
|EURJPY
|-60
|CADJPY
|-38
|USDJPY
|-1
|CHFJPY
|-92
|NZDJPY
|58
|GBPUSD
|-1
|USDCHF
|47
|EURUSD
|-10
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|122K
|GBPJPY
|-4.9K
|AUDJPY
|2.5K
|EURJPY
|-4.4K
|CADJPY
|-2.2K
|USDJPY
|810
|CHFJPY
|-6.2K
|NZDJPY
|5K
|GBPUSD
|-11
|USDCHF
|34
|EURUSD
|-1K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +60.98 USD
최악의 거래: -52 USD
연속 최대 이익: 13
연속 최대 손실: 22
연속 최대 이익: +533.82 USD
연속 최대 손실: -438.08 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 24
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 9
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
FxClearing-Main2
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
리뷰 없음
