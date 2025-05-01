시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Lucky FX
Vito Lucky Riferdi

Lucky FX

Vito Lucky Riferdi
0 리뷰
안정성
36
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 35%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • 성장
  • 잔고
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다. 시그널 서비스를 통한 수익의 증가는 어떻게 계산됩니까?
  • 자본
  • 축소
트레이드:
806
이익 거래:
268 (33.25%)
손실 거래:
538 (66.75%)
최고의 거래:
60.98 USD
최악의 거래:
-52.30 USD
총 수익:
10 312.16 USD (1 019 071 pips)
총 손실:
-9 395.21 USD (906 963 pips)
연속 최대 이익:
13 (533.82 USD)
연속 최대 이익:
533.82 USD (13)
샤프 비율:
-0.01
거래 활동:
72.83%
최대 입금량:
81.52%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
64
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
1.07
롱(주식매수):
569 (70.60%)
숏(주식차입매도):
237 (29.40%)
수익 요인:
1.10
기대수익:
1.14 USD
평균 이익:
38.48 USD
평균 손실:
-17.46 USD
연속 최대 손실:
22 (-438.08 USD)
연속 최대 손실:
-438.08 USD (22)
월별 성장률:
6.47%
연간 예측:
78.47%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
711.78 USD
최대한의:
860.51 USD (44.03%)
상대적 삭감:
잔고별:
92.08% (835.67 USD)
자본금별:
32.19% (56.30 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 686
GBPJPY 31
AUDJPY 17
EURJPY 16
CADJPY 16
USDJPY 15
CHFJPY 14
NZDJPY 6
GBPUSD 3
USDCHF 1
EURUSD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 1.1K
GBPJPY -73
AUDJPY 2
EURJPY -60
CADJPY -38
USDJPY -1
CHFJPY -92
NZDJPY 58
GBPUSD -1
USDCHF 47
EURUSD -10
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 122K
GBPJPY -4.9K
AUDJPY 2.5K
EURJPY -4.4K
CADJPY -2.2K
USDJPY 810
CHFJPY -6.2K
NZDJPY 5K
GBPUSD -11
USDCHF 34
EURUSD -1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +60.98 USD
최악의 거래: -52 USD
연속 최대 이익: 13
연속 최대 손실: 22
연속 최대 이익: +533.82 USD
연속 최대 손실: -438.08 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 24
Deltastock-Live
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
ATCBrokers-US Live
0.00 × 9
AM-UK-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
MetasGroup-Live
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
FxClearing-Main2
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
319 더...
리뷰 없음
2025.12.09 16:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 03:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 14:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 08:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 15:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 23:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 07:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 14:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 13:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 01:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 12:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 13:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.52% of days out of 194 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 01:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.09 16:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.08 13:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 23:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 16:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 04:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 11:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.03 08:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.53% of days out of 187 days of the signal's entire lifetime.
MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.