- Crescimento
- Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
731
Negociações com lucro:
251 (34.33%)
Negociações com perda:
480 (65.66%)
Melhor negociação:
60.98 USD
Pior negociação:
-44.60 USD
Lucro bruto:
9 667.27 USD (954 255 pips)
Perda bruta:
-8 246.73 USD (793 486 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (533.82 USD)
Máximo lucro consecutivo:
533.82 USD (13)
Índice de Sharpe:
-0.01
Atividade de negociação:
71.60%
Depósito máximo carregado:
81.52%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
45
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
1.65
Negociações longas:
525 (71.82%)
Negociações curtas:
206 (28.18%)
Fator de lucro:
1.17
Valor esperado:
1.94 USD
Lucro médio:
38.52 USD
Perda média:
-17.18 USD
Máximo de perdas consecutivas:
22 (-438.08 USD)
Máxima perda consecutiva:
-438.08 USD (22)
Crescimento mensal:
10.58%
Previsão anual:
128.41%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
711.78 USD
Máximo:
860.51 USD (44.03%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
92.08% (835.67 USD)
Pelo Capital Líquido:
32.19% (56.30 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|613
|GBPJPY
|29
|AUDJPY
|17
|EURJPY
|16
|CADJPY
|16
|USDJPY
|15
|CHFJPY
|14
|NZDJPY
|6
|GBPUSD
|3
|USDCHF
|1
|EURUSD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|1.6K
|GBPJPY
|-47
|AUDJPY
|2
|EURJPY
|-60
|CADJPY
|-38
|USDJPY
|-1
|CHFJPY
|-92
|NZDJPY
|58
|GBPUSD
|-1
|USDCHF
|47
|EURUSD
|-10
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|169K
|GBPJPY
|-2.9K
|AUDJPY
|2.5K
|EURJPY
|-4.4K
|CADJPY
|-2.2K
|USDJPY
|810
|CHFJPY
|-6.2K
|NZDJPY
|5K
|GBPUSD
|-11
|USDCHF
|34
|EURUSD
|-1K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +60.98 USD
Pior negociação: -45 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 22
Máximo lucro consecutivo: +533.82 USD
Máxima perda consecutiva: -438.08 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
FxClearing-Main2
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
