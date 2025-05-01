SinaisSeções
Vito Lucky Riferdi

Lucky FX

Vito Lucky Riferdi
0 comentários
Confiabilidade
35 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 78%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
731
Negociações com lucro:
251 (34.33%)
Negociações com perda:
480 (65.66%)
Melhor negociação:
60.98 USD
Pior negociação:
-44.60 USD
Lucro bruto:
9 667.27 USD (954 255 pips)
Perda bruta:
-8 246.73 USD (793 486 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (533.82 USD)
Máximo lucro consecutivo:
533.82 USD (13)
Índice de Sharpe:
-0.01
Atividade de negociação:
71.60%
Depósito máximo carregado:
81.52%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
45
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
1.65
Negociações longas:
525 (71.82%)
Negociações curtas:
206 (28.18%)
Fator de lucro:
1.17
Valor esperado:
1.94 USD
Lucro médio:
38.52 USD
Perda média:
-17.18 USD
Máximo de perdas consecutivas:
22 (-438.08 USD)
Máxima perda consecutiva:
-438.08 USD (22)
Crescimento mensal:
10.58%
Previsão anual:
128.41%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
711.78 USD
Máximo:
860.51 USD (44.03%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
92.08% (835.67 USD)
Pelo Capital Líquido:
32.19% (56.30 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 613
GBPJPY 29
AUDJPY 17
EURJPY 16
CADJPY 16
USDJPY 15
CHFJPY 14
NZDJPY 6
GBPUSD 3
USDCHF 1
EURUSD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 1.6K
GBPJPY -47
AUDJPY 2
EURJPY -60
CADJPY -38
USDJPY -1
CHFJPY -92
NZDJPY 58
GBPUSD -1
USDCHF 47
EURUSD -10
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 169K
GBPJPY -2.9K
AUDJPY 2.5K
EURJPY -4.4K
CADJPY -2.2K
USDJPY 810
CHFJPY -6.2K
NZDJPY 5K
GBPUSD -11
USDCHF 34
EURUSD -1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +60.98 USD
Pior negociação: -45 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 22
Máximo lucro consecutivo: +533.82 USD
Máxima perda consecutiva: -438.08 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarkets-Live03
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
3TGFX-Main
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real29
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
FxClearing-Main2
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 2
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
318 mais ...
Sem comentários
2025.12.09 16:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 03:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 14:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 08:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 15:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 23:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 07:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 14:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 13:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 01:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 12:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 13:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.52% of days out of 194 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 01:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.09 16:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.08 13:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 23:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 16:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 04:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 11:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.03 08:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.53% of days out of 187 days of the signal's entire lifetime.
