Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
Всего трейдов:
720
Прибыльных трейдов:
248 (34.44%)
Убыточных трейдов:
472 (65.56%)
Лучший трейд:
60.98 USD
Худший трейд:
-44.60 USD
Общая прибыль:
9 519.98 USD (939 196 pips)
Общий убыток:
-8 138.72 USD (783 459 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (533.82 USD)
Макс. прибыль в серии:
533.82 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
71.60%
Макс. загрузка депозита:
81.52%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
49
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
1.61
Длинных трейдов:
519 (72.08%)
Коротких трейдов:
201 (27.92%)
Профит фактор:
1.17
Мат. ожидание:
1.92 USD
Средняя прибыль:
38.39 USD
Средний убыток:
-17.24 USD
Макс. серия проигрышей:
22 (-438.08 USD)
Макс. убыток в серии:
-438.08 USD (22)
Прирост в месяц:
9.20%
Годовой прогноз:
111.58%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
711.78 USD
Максимальная:
860.51 USD (44.03%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
92.08% (835.67 USD)
По эквити:
32.19% (56.30 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|606
|GBPJPY
|28
|AUDJPY
|17
|CADJPY
|16
|EURJPY
|15
|USDJPY
|15
|CHFJPY
|13
|NZDJPY
|5
|GBPUSD
|3
|USDCHF
|1
|EURUSD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.5K
|GBPJPY
|-40
|AUDJPY
|2
|CADJPY
|-38
|EURJPY
|-53
|USDJPY
|-1
|CHFJPY
|-86
|NZDJPY
|63
|GBPUSD
|-1
|USDCHF
|47
|EURUSD
|-10
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|162K
|GBPJPY
|-2.3K
|AUDJPY
|2.5K
|CADJPY
|-2.2K
|EURJPY
|-3.9K
|USDJPY
|810
|CHFJPY
|-5.8K
|NZDJPY
|5.3K
|GBPUSD
|-11
|USDCHF
|34
|EURUSD
|-1K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Лучший трейд: +60.98 USD
Худший трейд: -45 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 22
Макс. прибыль в серии: +533.82 USD
Макс. убыток в серии: -438.08 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
FxClearing-Main2
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
74%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
34
0%
720
34%
72%
1.16
1.92
USD
USD
92%
1:200