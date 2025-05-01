СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Lucky FX
Vito Lucky Riferdi

Lucky FX

Vito Lucky Riferdi
0 отзывов
Надежность
34 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 74%
MaxrichGroup-Real
1:200
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
720
Прибыльных трейдов:
248 (34.44%)
Убыточных трейдов:
472 (65.56%)
Лучший трейд:
60.98 USD
Худший трейд:
-44.60 USD
Общая прибыль:
9 519.98 USD (939 196 pips)
Общий убыток:
-8 138.72 USD (783 459 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (533.82 USD)
Макс. прибыль в серии:
533.82 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
71.60%
Макс. загрузка депозита:
81.52%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
49
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
1.61
Длинных трейдов:
519 (72.08%)
Коротких трейдов:
201 (27.92%)
Профит фактор:
1.17
Мат. ожидание:
1.92 USD
Средняя прибыль:
38.39 USD
Средний убыток:
-17.24 USD
Макс. серия проигрышей:
22 (-438.08 USD)
Макс. убыток в серии:
-438.08 USD (22)
Прирост в месяц:
9.20%
Годовой прогноз:
111.58%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
711.78 USD
Максимальная:
860.51 USD (44.03%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
92.08% (835.67 USD)
По эквити:
32.19% (56.30 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 606
GBPJPY 28
AUDJPY 17
CADJPY 16
EURJPY 15
USDJPY 15
CHFJPY 13
NZDJPY 5
GBPUSD 3
USDCHF 1
EURUSD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.5K
GBPJPY -40
AUDJPY 2
CADJPY -38
EURJPY -53
USDJPY -1
CHFJPY -86
NZDJPY 63
GBPUSD -1
USDCHF 47
EURUSD -10
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 162K
GBPJPY -2.3K
AUDJPY 2.5K
CADJPY -2.2K
EURJPY -3.9K
USDJPY 810
CHFJPY -5.8K
NZDJPY 5.3K
GBPUSD -11
USDCHF 34
EURUSD -1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +60.98 USD
Худший трейд: -45 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 22
Макс. прибыль в серии: +533.82 USD
Макс. убыток в серии: -438.08 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real33
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 2
EquitiGroup-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 2
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
FxClearing-Main2
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
еще 318...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.09 16:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 03:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 14:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 08:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 15:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 23:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 07:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 14:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 13:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 01:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 12:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 13:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.52% of days out of 194 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 01:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.09 16:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.08 13:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 23:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 16:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 04:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 11:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.03 08:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.53% of days out of 187 days of the signal's entire lifetime.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Lucky FX
30 USD в месяц
74%
0
0
USD
2.1K
USD
34
0%
720
34%
72%
1.16
1.92
USD
92%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.