Vito Lucky Riferdi

Lucky FX

Vito Lucky Riferdi
0 inceleme
20 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -56%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
129
Kârla kapanan işlemler:
27 (20.93%)
Zararla kapanan işlemler:
102 (79.07%)
En iyi işlem:
49.72 USD
En kötü işlem:
-32.08 USD
Brüt kâr:
701.05 USD (62 572 pips)
Brüt zarar:
-1 165.79 USD (108 181 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (96.81 USD)
Maksimum ardışık kâr:
96.81 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.15
Alım-satım etkinliği:
56.31%
Maks. mevduat yükü:
43.32%
En son işlem:
10 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.72
Alış işlemleri:
85 (65.89%)
Satış işlemleri:
44 (34.11%)
Kâr faktörü:
0.60
Beklenen getiri:
-3.60 USD
Ortalama kâr:
25.96 USD
Ortalama zarar:
-11.43 USD
Maksimum ardışık kayıp:
19 (-208.91 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-245.17 USD (18)
Aylık büyüme:
-7.30%
Yıllık tahmin:
-88.63%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
525.41 USD
Maksimum:
649.30 USD (103.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
68.67% (649.30 USD)
Varlığa göre:
12.52% (74.01 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 95
GBPJPY 8
USDJPY 8
EURJPY 6
CHFJPY 5
GBPUSD 2
AUDJPY 2
USDCHF 1
EURUSD 1
CADJPY 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -369
GBPJPY -76
USDJPY 4
EURJPY -20
CHFJPY -41
GBPUSD 10
AUDJPY 5
USDCHF 47
EURUSD -10
CADJPY -15
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -35K
GBPJPY -6.5K
USDJPY 913
EURJPY -1.6K
CHFJPY -2.8K
GBPUSD 1K
AUDJPY 500
USDCHF 34
EURUSD -1K
CADJPY -1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +49.72 USD
En kötü işlem: -32 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 18
Maksimum ardışık kâr: +96.81 USD
Maksimum ardışık zarar: -208.91 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live03
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 9
AM-UK-Live
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
FxClearing-Main2
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
QTrade-Server
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 24
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
311 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.23 20:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 11:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 04:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 03:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 02:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 09:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 07:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 07:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.01 10:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 08:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.03 15:00
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.02 12:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.20 20:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.08 17:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.02 16:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.01 08:28
Share of trading days is too low
2025.05.01 08:28
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.01 01:52
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.01 01:52
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.01 01:52
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Lucky FX
Ayda 30 USD
-56%
0
0
USD
571
USD
20
0%
129
20%
56%
0.60
-3.60
USD
69%
1:200
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.