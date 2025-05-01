- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
129
Kârla kapanan işlemler:
27 (20.93%)
Zararla kapanan işlemler:
102 (79.07%)
En iyi işlem:
49.72 USD
En kötü işlem:
-32.08 USD
Brüt kâr:
701.05 USD (62 572 pips)
Brüt zarar:
-1 165.79 USD (108 181 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (96.81 USD)
Maksimum ardışık kâr:
96.81 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.15
Alım-satım etkinliği:
56.31%
Maks. mevduat yükü:
43.32%
En son işlem:
10 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.72
Alış işlemleri:
85 (65.89%)
Satış işlemleri:
44 (34.11%)
Kâr faktörü:
0.60
Beklenen getiri:
-3.60 USD
Ortalama kâr:
25.96 USD
Ortalama zarar:
-11.43 USD
Maksimum ardışık kayıp:
19 (-208.91 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-245.17 USD (18)
Aylık büyüme:
-7.30%
Yıllık tahmin:
-88.63%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
525.41 USD
Maksimum:
649.30 USD (103.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
68.67% (649.30 USD)
Varlığa göre:
12.52% (74.01 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|95
|GBPJPY
|8
|USDJPY
|8
|EURJPY
|6
|CHFJPY
|5
|GBPUSD
|2
|AUDJPY
|2
|USDCHF
|1
|EURUSD
|1
|CADJPY
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-369
|GBPJPY
|-76
|USDJPY
|4
|EURJPY
|-20
|CHFJPY
|-41
|GBPUSD
|10
|AUDJPY
|5
|USDCHF
|47
|EURUSD
|-10
|CADJPY
|-15
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-35K
|GBPJPY
|-6.5K
|USDJPY
|913
|EURJPY
|-1.6K
|CHFJPY
|-2.8K
|GBPUSD
|1K
|AUDJPY
|500
|USDCHF
|34
|EURUSD
|-1K
|CADJPY
|-1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +49.72 USD
En kötü işlem: -32 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 18
Maksimum ardışık kâr: +96.81 USD
Maksimum ardışık zarar: -208.91 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 9
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
FxClearing-Main2
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 24
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-56%
0
0
USD
USD
571
USD
USD
20
0%
129
20%
56%
0.60
-3.60
USD
USD
69%
1:200