シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / UpHill MT5
Daniel Moraes Da Silva

UpHill MT5

Daniel Moraes Da Silva
レビュー0件
信頼性
37週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 32%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
593
利益トレード:
394 (66.44%)
損失トレード:
199 (33.56%)
ベストトレード:
7.55 USD
最悪のトレード:
-9.73 USD
総利益:
606.41 USD (49 141 pips)
総損失:
-306.24 USD (33 427 pips)
最大連続の勝ち:
13 (10.36 USD)
最大連続利益:
11.08 USD (6)
シャープレシオ:
0.29
取引アクティビティ:
82.84%
最大入金額:
13.60%
最近のトレード:
6 時間前
1週間当たりの取引:
20
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
23.88
長いトレード:
271 (45.70%)
短いトレード:
322 (54.30%)
プロフィットファクター:
1.98
期待されたペイオフ:
0.51 USD
平均利益:
1.54 USD
平均損失:
-1.54 USD
最大連続の負け:
3 (-12.39 USD)
最大連続損失:
-12.39 USD (3)
月間成長:
2.60%
年間予想:
31.59%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.11 USD
最大の:
12.57 USD (1.07%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.08% (12.78 USD)
エクイティによる:
18.70% (193.29 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDCAD 593
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDCAD 301
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDCAD 16K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +7.55 USD
最悪のトレード: -10 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +10.36 USD
最大連続損失: -12.39 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Pepperstone-MT5-Live01"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

RoboForex-ECN
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ThreeTrader-Live
0.00 × 23
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.09 × 116
ForexTimeFXTM-Live01
0.17 × 109
OxSecurities-Live
0.17 × 344
VantageInternational-Live 8
0.28 × 185
FPMarkets-Live
0.31 × 13
ICMarketsSC-MT5-4
0.43 × 240
Exness-MT5Real3
0.50 × 4
VantageInternational-Live 3
0.56 × 18
Pepperstone-MT5-Live01
0.84 × 362
Forex.com-Live 536
0.95 × 19
FPMarketsLLC-Live
1.00 × 207
ICMarketsSC-MT5-2
1.02 × 225
BlackBullMarkets-Live
1.99 × 238
ICMarkets-MT5
2.00 × 8
Exness-MT5Real5
2.00 × 37
DerivSVG-Server
2.00 × 1
Tickmill-Live
2.11 × 757
MaxifyFX-Live
3.36 × 195
XMGlobal-MT5 4
6.00 × 1
6 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録

NOTE: If you use Telegram it is better to chat through it, as my messages through mql5 are limited. My Profile has my contacts and Links.


Thank you for choosing to follow me.

Seeking around 5% per month operating normally AUDCAD.
Minimum balance is 1200 USD and leverage is 200.
Please be aware that earnings are not guaranteed, Forex is a high risk market.

Sales link for Robot ToTheMoon NoPain version:

How to Follow Signal: https://www.mql5.com/en/articles/523

FAQ about the Signals Service: https://www.mql5.com/en/forum/10773


NOTE: Avoid Problems by not Signing with Values ​​below the Minimums Above.
Explained in the Article: https://www.mql5.com/en/articles/618
In: Managing Funds or How to Select a Deal Volume?

レビューなし
2025.10.21 15:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.21 06:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.21 04:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 04:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 13:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 11:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 08:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 09:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.21 01:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.18 18:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.18 09:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.17 22:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.16 03:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.19 09:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.19 06:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.21 16:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.21 14:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.21 13:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.21 10:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.15 02:55
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
UpHill MT5
30 USD/月
32%
0
0
USD
1K
USD
37
98%
593
66%
83%
1.98
0.51
USD
19%
1:200
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください