Всего трейдов:
593
Прибыльных трейдов:
394 (66.44%)
Убыточных трейдов:
199 (33.56%)
Лучший трейд:
7.55 USD
Худший трейд:
-9.73 USD
Общая прибыль:
606.41 USD (49 141 pips)
Общий убыток:
-306.24 USD (33 427 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (10.36 USD)
Макс. прибыль в серии:
11.08 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.29
Торговая активность:
82.84%
Макс. загрузка депозита:
13.60%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
23.88
Длинных трейдов:
271 (45.70%)
Коротких трейдов:
322 (54.30%)
Профит фактор:
1.98
Мат. ожидание:
0.51 USD
Средняя прибыль:
1.54 USD
Средний убыток:
-1.54 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-12.39 USD)
Макс. убыток в серии:
-12.39 USD (3)
Прирост в месяц:
2.60%
Годовой прогноз:
31.59%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.11 USD
Максимальная:
12.57 USD (1.07%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.08% (12.78 USD)
По эквити:
18.70% (193.29 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|593
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|301
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|16K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +7.55 USD
Худший трейд: -10 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +10.36 USD
Макс. убыток в серии: -12.39 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 23
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.09 × 116
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.17 × 109
|
OxSecurities-Live
|0.17 × 344
|
VantageInternational-Live 8
|0.28 × 185
|
FPMarkets-Live
|0.31 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.43 × 240
|
Exness-MT5Real3
|0.50 × 4
|
VantageInternational-Live 3
|0.56 × 18
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.84 × 362
|
Forex.com-Live 536
|0.95 × 19
|
FPMarketsLLC-Live
|1.00 × 207
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.02 × 225
|
BlackBullMarkets-Live
|1.99 × 238
|
ICMarkets-MT5
|2.00 × 8
|
Exness-MT5Real5
|2.00 × 37
|
DerivSVG-Server
|2.00 × 1
|
Tickmill-Live
|2.11 × 757
|
MaxifyFX-Live
|3.36 × 195
|
XMGlobal-MT5 4
|6.00 × 1
NOTE: If you use Telegram it is better to chat through it, as my messages through mql5 are limited. My Profile has my contacts and Links.
Thank you for choosing to follow me.
Seeking around 5% per month operating normally AUDCAD.
Minimum balance is 1200 USD and leverage is 200.
Please be aware that earnings are not guaranteed, Forex is a high risk market.
Sales link for Robot ToTheMoon NoPain version:
How to Follow Signal: https://www.mql5.com/en/articles/523
FAQ about the Signals Service: https://www.mql5.com/en/forum/10773
NOTE: Avoid Problems by not Signing with Values below the Minimums Above.
Explained in the Article: https://www.mql5.com/en/articles/618
In: Managing Funds or How to Select a Deal Volume?
