Daniel Moraes Da Silva

UpHill MT5

Daniel Moraes Da Silva
0 отзывов
Надежность
37 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 32%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
593
Прибыльных трейдов:
394 (66.44%)
Убыточных трейдов:
199 (33.56%)
Лучший трейд:
7.55 USD
Худший трейд:
-9.73 USD
Общая прибыль:
606.41 USD (49 141 pips)
Общий убыток:
-306.24 USD (33 427 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (10.36 USD)
Макс. прибыль в серии:
11.08 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.29
Торговая активность:
82.84%
Макс. загрузка депозита:
13.60%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
23.88
Длинных трейдов:
271 (45.70%)
Коротких трейдов:
322 (54.30%)
Профит фактор:
1.98
Мат. ожидание:
0.51 USD
Средняя прибыль:
1.54 USD
Средний убыток:
-1.54 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-12.39 USD)
Макс. убыток в серии:
-12.39 USD (3)
Прирост в месяц:
2.60%
Годовой прогноз:
31.59%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.11 USD
Максимальная:
12.57 USD (1.07%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.08% (12.78 USD)
По эквити:
18.70% (193.29 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 593
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 301
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 16K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +7.55 USD
Худший трейд: -10 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +10.36 USD
Макс. убыток в серии: -12.39 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-ECN
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ThreeTrader-Live
0.00 × 23
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.09 × 116
ForexTimeFXTM-Live01
0.17 × 109
OxSecurities-Live
0.17 × 344
VantageInternational-Live 8
0.28 × 185
FPMarkets-Live
0.31 × 13
ICMarketsSC-MT5-4
0.43 × 240
Exness-MT5Real3
0.50 × 4
VantageInternational-Live 3
0.56 × 18
Pepperstone-MT5-Live01
0.84 × 362
Forex.com-Live 536
0.95 × 19
FPMarketsLLC-Live
1.00 × 207
ICMarketsSC-MT5-2
1.02 × 225
BlackBullMarkets-Live
1.99 × 238
ICMarkets-MT5
2.00 × 8
Exness-MT5Real5
2.00 × 37
DerivSVG-Server
2.00 × 1
Tickmill-Live
2.11 × 757
MaxifyFX-Live
3.36 × 195
XMGlobal-MT5 4
6.00 × 1
еще 6...
NOTE: If you use Telegram it is better to chat through it, as my messages through mql5 are limited. My Profile has my contacts and Links.


Thank you for choosing to follow me.

Seeking around 5% per month operating normally AUDCAD.
Minimum balance is 1200 USD and leverage is 200.
Please be aware that earnings are not guaranteed, Forex is a high risk market.

Sales link for Robot ToTheMoon NoPain version:

How to Follow Signal: https://www.mql5.com/en/articles/523

FAQ about the Signals Service: https://www.mql5.com/en/forum/10773


NOTE: Avoid Problems by not Signing with Values ​​below the Minimums Above.
Explained in the Article: https://www.mql5.com/en/articles/618
In: Managing Funds or How to Select a Deal Volume?

Нет отзывов
2025.10.21 15:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.21 06:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.21 04:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 04:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 13:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 11:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 08:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 09:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.21 01:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.18 18:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.18 09:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.17 22:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.16 03:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.19 09:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.19 06:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.21 16:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.21 14:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.21 13:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.21 10:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.15 02:55
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
