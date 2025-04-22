- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
408
利益トレード:
154 (37.74%)
損失トレード:
254 (62.25%)
ベストトレード:
276.15 USD
最悪のトレード:
-183.45 USD
総利益:
15 982.05 USD (361 063 pips)
総損失:
-16 452.87 USD (334 549 pips)
最大連続の勝ち:
7 (697.50 USD)
最大連続利益:
697.50 USD (7)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
61.22%
最大入金額:
10.43%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
19 時間
リカバリーファクター:
-0.20
長いトレード:
272 (66.67%)
短いトレード:
136 (33.33%)
プロフィットファクター:
0.97
期待されたペイオフ:
-1.15 USD
平均利益:
103.78 USD
平均損失:
-64.78 USD
最大連続の負け:
10 (-623.50 USD)
最大連続損失:
-623.50 USD (10)
月間成長:
0.53%
年間予想:
6.48%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 586.39 USD
最大の:
2 326.99 USD (61.26%)
比較ドローダウン:
残高による:
60.69% (2 326.99 USD)
エクイティによる:
7.08% (212.82 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|331
|EURUSD
|17
|USDJPY
|16
|GBPUSD
|15
|AUDUSD
|10
|EURJPY
|9
|USDCAD
|7
|GBPJPY
|2
|USDCHF
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-279
|EURUSD
|-20
|USDJPY
|-198
|GBPUSD
|75
|AUDUSD
|-220
|EURJPY
|55
|USDCAD
|141
|GBPJPY
|-85
|USDCHF
|60
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|19K
|EURUSD
|1.6K
|USDJPY
|-1.4K
|GBPUSD
|2.9K
|AUDUSD
|-769
|EURJPY
|4.4K
|USDCAD
|2.3K
|GBPJPY
|-2K
|USDCHF
|227
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +276.15 USD
最悪のトレード: -183 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +697.50 USD
最大連続損失: -623.50 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 6
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ACCORDUS-Server
|0.00 × 1
316 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-15%
0
0
USD
USD
2.6K
USD
USD
41
0%
408
37%
61%
0.97
-1.15
USD
USD
61%
1:200