Arif Musslianto

CityPop

Arif Musslianto
レビュー0件
41週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -15%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
408
利益トレード:
154 (37.74%)
損失トレード:
254 (62.25%)
ベストトレード:
276.15 USD
最悪のトレード:
-183.45 USD
総利益:
15 982.05 USD (361 063 pips)
総損失:
-16 452.87 USD (334 549 pips)
最大連続の勝ち:
7 (697.50 USD)
最大連続利益:
697.50 USD (7)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
61.22%
最大入金額:
10.43%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
19 時間
リカバリーファクター:
-0.20
長いトレード:
272 (66.67%)
短いトレード:
136 (33.33%)
プロフィットファクター:
0.97
期待されたペイオフ:
-1.15 USD
平均利益:
103.78 USD
平均損失:
-64.78 USD
最大連続の負け:
10 (-623.50 USD)
最大連続損失:
-623.50 USD (10)
月間成長:
0.53%
年間予想:
6.48%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 586.39 USD
最大の:
2 326.99 USD (61.26%)
比較ドローダウン:
残高による:
60.69% (2 326.99 USD)
エクイティによる:
7.08% (212.82 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 331
EURUSD 17
USDJPY 16
GBPUSD 15
AUDUSD 10
EURJPY 9
USDCAD 7
GBPJPY 2
USDCHF 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD -279
EURUSD -20
USDJPY -198
GBPUSD 75
AUDUSD -220
EURJPY 55
USDCAD 141
GBPJPY -85
USDCHF 60
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 19K
EURUSD 1.6K
USDJPY -1.4K
GBPUSD 2.9K
AUDUSD -769
EURJPY 4.4K
USDCAD 2.3K
GBPJPY -2K
USDCHF 227
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +276.15 USD
最悪のトレード: -183 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +697.50 USD
最大連続損失: -623.50 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
PreciseFX-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Larson-Demo
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 6
QTrade-Server
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ACCORDUS-Server
0.00 × 1
316 より多く...
レビューなし
2025.11.21 06:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.11 04:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.42% of days out of 239 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 23:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 01:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.27 14:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.45% of days out of 224 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 13:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.21 14:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.46% of days out of 218 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 20:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.20 13:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.46% of days out of 217 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 14:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.17 13:23
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.01 03:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.25 08:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.10 01:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.09 01:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.19% of days out of 84 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.04 14:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.27 20:46
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.12 08:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.79% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.07 15:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.06 13:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
