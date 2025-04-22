SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / CityPop
Arif Musslianto

CityPop

Arif Musslianto
0 recensioni
28 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -46%
MaxrichGroup-Real
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
313
Profit Trade:
111 (35.46%)
Loss Trade:
202 (64.54%)
Best Trade:
276.15 USD
Worst Trade:
-183.45 USD
Profitto lordo:
10 900.61 USD (209 857 pips)
Perdita lorda:
-12 335.22 USD (220 964 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (579.43 USD)
Massimo profitto consecutivo:
579.43 USD (7)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
57.62%
Massimo carico di deposito:
10.43%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
-0.62
Long Trade:
195 (62.30%)
Short Trade:
118 (37.70%)
Fattore di profitto:
0.88
Profitto previsto:
-4.58 USD
Profitto medio:
98.20 USD
Perdita media:
-61.07 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-623.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-623.50 USD (10)
Crescita mensile:
-17.20%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 586.39 USD
Massimale:
2 326.99 USD (61.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
60.69% (2 326.99 USD)
Per equità:
7.08% (212.82 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 250
EURUSD 17
GBPUSD 15
AUDUSD 10
USDJPY 9
USDCAD 7
EURJPY 2
GBPJPY 2
USDCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -1.1K
EURUSD -20
GBPUSD 75
AUDUSD -220
USDJPY -207
USDCAD 141
EURJPY -64
GBPJPY -85
USDCHF 60
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -9.9K
EURUSD 1.6K
GBPUSD 2.9K
AUDUSD -769
USDJPY -4.8K
USDCAD 2.3K
EURJPY -570
GBPJPY -2K
USDCHF 227
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +276.15 USD
Worst Trade: -183 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +579.43 USD
Massima perdita consecutiva: -623.50 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 6
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 8
FXNet-Real
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
310 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.07.17 13:23
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.01 03:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.25 08:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.10 01:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.09 01:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.19% of days out of 84 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.04 14:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.27 20:46
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.12 08:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.79% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.07 15:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.06 13:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.06 11:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.06 02:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.01 02:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 17:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.22 17:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.22 11:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.22 08:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
CityPop
30USD al mese
-46%
0
0
USD
1.7K
USD
28
0%
313
35%
58%
0.88
-4.58
USD
61%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.