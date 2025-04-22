- Crescita
Trade:
313
Profit Trade:
111 (35.46%)
Loss Trade:
202 (64.54%)
Best Trade:
276.15 USD
Worst Trade:
-183.45 USD
Profitto lordo:
10 900.61 USD (209 857 pips)
Perdita lorda:
-12 335.22 USD (220 964 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (579.43 USD)
Massimo profitto consecutivo:
579.43 USD (7)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
57.62%
Massimo carico di deposito:
10.43%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
-0.62
Long Trade:
195 (62.30%)
Short Trade:
118 (37.70%)
Fattore di profitto:
0.88
Profitto previsto:
-4.58 USD
Profitto medio:
98.20 USD
Perdita media:
-61.07 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-623.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-623.50 USD (10)
Crescita mensile:
-17.20%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 586.39 USD
Massimale:
2 326.99 USD (61.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
60.69% (2 326.99 USD)
Per equità:
7.08% (212.82 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|250
|EURUSD
|17
|GBPUSD
|15
|AUDUSD
|10
|USDJPY
|9
|USDCAD
|7
|EURJPY
|2
|GBPJPY
|2
|USDCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-1.1K
|EURUSD
|-20
|GBPUSD
|75
|AUDUSD
|-220
|USDJPY
|-207
|USDCAD
|141
|EURJPY
|-64
|GBPJPY
|-85
|USDCHF
|60
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-9.9K
|EURUSD
|1.6K
|GBPUSD
|2.9K
|AUDUSD
|-769
|USDJPY
|-4.8K
|USDCAD
|2.3K
|EURJPY
|-570
|GBPJPY
|-2K
|USDCHF
|227
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +276.15 USD
Worst Trade: -183 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +579.43 USD
Massima perdita consecutiva: -623.50 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 6
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 8
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-46%
0
0
USD
USD
1.7K
USD
USD
28
0%
313
35%
58%
0.88
-4.58
USD
USD
61%
1:200