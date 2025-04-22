SignaleKategorien
Arif Musslianto

CityPop

Arif Musslianto
0 Bewertungen
41 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -15%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
408
Gewinntrades:
154 (37.74%)
Verlusttrades:
254 (62.25%)
Bester Trade:
276.15 USD
Schlechtester Trade:
-183.45 USD
Bruttoprofit:
15 982.05 USD (361 063 pips)
Bruttoverlust:
-16 452.87 USD (334 549 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (697.50 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
697.50 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
61.22%
Max deposit load:
10.43%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
19 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.20
Long-Positionen:
272 (66.67%)
Short-Positionen:
136 (33.33%)
Profit-Faktor:
0.97
Mathematische Gewinnerwartung:
-1.15 USD
Durchschnittlicher Profit:
103.78 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-64.78 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-623.50 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-623.50 USD (10)
Wachstum pro Monat :
0.53%
Jahresprognose:
6.48%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 586.39 USD
Maximaler:
2 326.99 USD (61.26%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
60.69% (2 326.99 USD)
Kapital:
7.08% (212.82 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 331
EURUSD 17
USDJPY 16
GBPUSD 15
AUDUSD 10
EURJPY 9
USDCAD 7
GBPJPY 2
USDCHF 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -279
EURUSD -20
USDJPY -198
GBPUSD 75
AUDUSD -220
EURJPY 55
USDCAD 141
GBPJPY -85
USDCHF 60
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 19K
EURUSD 1.6K
USDJPY -1.4K
GBPUSD 2.9K
AUDUSD -769
EURJPY 4.4K
USDCAD 2.3K
GBPJPY -2K
USDCHF 227
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +276.15 USD
Schlechtester Trade: -183 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 10
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +697.50 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -623.50 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Bewertungen
