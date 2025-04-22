SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / CityPop
Arif Musslianto

CityPop

Arif Musslianto
0 inceleme
28 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -46%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
313
Kârla kapanan işlemler:
111 (35.46%)
Zararla kapanan işlemler:
202 (64.54%)
En iyi işlem:
276.15 USD
En kötü işlem:
-183.45 USD
Brüt kâr:
10 900.61 USD (209 857 pips)
Brüt zarar:
-12 335.22 USD (220 964 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (579.43 USD)
Maksimum ardışık kâr:
579.43 USD (7)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
57.62%
Maks. mevduat yükü:
10.43%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
-0.62
Alış işlemleri:
195 (62.30%)
Satış işlemleri:
118 (37.70%)
Kâr faktörü:
0.88
Beklenen getiri:
-4.58 USD
Ortalama kâr:
98.20 USD
Ortalama zarar:
-61.07 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-623.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-623.50 USD (10)
Aylık büyüme:
-27.05%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 586.39 USD
Maksimum:
2 326.99 USD (61.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
60.69% (2 326.99 USD)
Varlığa göre:
7.08% (212.82 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 250
EURUSD 17
GBPUSD 15
AUDUSD 10
USDJPY 9
USDCAD 7
EURJPY 2
GBPJPY 2
USDCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -1.1K
EURUSD -20
GBPUSD 75
AUDUSD -220
USDJPY -207
USDCAD 141
EURJPY -64
GBPJPY -85
USDCHF 60
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -9.9K
EURUSD 1.6K
GBPUSD 2.9K
AUDUSD -769
USDJPY -4.8K
USDCAD 2.3K
EURJPY -570
GBPJPY -2K
USDCHF 227
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +276.15 USD
En kötü işlem: -183 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +579.43 USD
Maksimum ardışık zarar: -623.50 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 6
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 8
FXNet-Real
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
310 daha fazla...
İnceleme yok
2025.07.17 13:23
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.01 03:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.25 08:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.10 01:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.09 01:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.19% of days out of 84 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.04 14:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.27 20:46
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.12 08:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.79% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.07 15:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.06 13:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.06 11:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.06 02:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.01 02:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 17:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.22 17:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.22 11:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.22 08:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
