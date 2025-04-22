- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
313
Kârla kapanan işlemler:
111 (35.46%)
Zararla kapanan işlemler:
202 (64.54%)
En iyi işlem:
276.15 USD
En kötü işlem:
-183.45 USD
Brüt kâr:
10 900.61 USD (209 857 pips)
Brüt zarar:
-12 335.22 USD (220 964 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (579.43 USD)
Maksimum ardışık kâr:
579.43 USD (7)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
57.62%
Maks. mevduat yükü:
10.43%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
-0.62
Alış işlemleri:
195 (62.30%)
Satış işlemleri:
118 (37.70%)
Kâr faktörü:
0.88
Beklenen getiri:
-4.58 USD
Ortalama kâr:
98.20 USD
Ortalama zarar:
-61.07 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-623.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-623.50 USD (10)
Aylık büyüme:
-27.05%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 586.39 USD
Maksimum:
2 326.99 USD (61.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
60.69% (2 326.99 USD)
Varlığa göre:
7.08% (212.82 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|250
|EURUSD
|17
|GBPUSD
|15
|AUDUSD
|10
|USDJPY
|9
|USDCAD
|7
|EURJPY
|2
|GBPJPY
|2
|USDCHF
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-1.1K
|EURUSD
|-20
|GBPUSD
|75
|AUDUSD
|-220
|USDJPY
|-207
|USDCAD
|141
|EURJPY
|-64
|GBPJPY
|-85
|USDCHF
|60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-9.9K
|EURUSD
|1.6K
|GBPUSD
|2.9K
|AUDUSD
|-769
|USDJPY
|-4.8K
|USDCAD
|2.3K
|EURJPY
|-570
|GBPJPY
|-2K
|USDCHF
|227
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +276.15 USD
En kötü işlem: -183 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +579.43 USD
Maksimum ardışık zarar: -623.50 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 6
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
AM-UK-Live
|0.00 × 2
Exness-Real29
|0.00 × 3
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
OctaFX-Demo
|0.00 × 8
FXNet-Real
|0.00 × 1
3TGFX-Main
|0.00 × 1
QTrade-Server
|0.00 × 2
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-46%
0
0
USD
USD
1.7K
USD
USD
28
0%
313
35%
58%
0.88
-4.58
USD
USD
61%
1:200