Negociações:
408
Negociações com lucro:
154 (37.74%)
Negociações com perda:
254 (62.25%)
Melhor negociação:
276.15 USD
Pior negociação:
-183.45 USD
Lucro bruto:
15 982.05 USD (361 063 pips)
Perda bruta:
-16 452.87 USD (334 549 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (697.50 USD)
Máximo lucro consecutivo:
697.50 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
61.22%
Depósito máximo carregado:
10.43%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
19 horas
Fator de recuperação:
-0.20
Negociações longas:
272 (66.67%)
Negociações curtas:
136 (33.33%)
Fator de lucro:
0.97
Valor esperado:
-1.15 USD
Lucro médio:
103.78 USD
Perda média:
-64.78 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-623.50 USD)
Máxima perda consecutiva:
-623.50 USD (10)
Crescimento mensal:
-2.45%
Previsão anual:
-29.72%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 586.39 USD
Máximo:
2 326.99 USD (61.26%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
60.69% (2 326.99 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.08% (212.82 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|331
|EURUSD
|17
|USDJPY
|16
|GBPUSD
|15
|AUDUSD
|10
|EURJPY
|9
|USDCAD
|7
|GBPJPY
|2
|USDCHF
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-279
|EURUSD
|-20
|USDJPY
|-198
|GBPUSD
|75
|AUDUSD
|-220
|EURJPY
|55
|USDCAD
|141
|GBPJPY
|-85
|USDCHF
|60
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|19K
|EURUSD
|1.6K
|USDJPY
|-1.4K
|GBPUSD
|2.9K
|AUDUSD
|-769
|EURJPY
|4.4K
|USDCAD
|2.3K
|GBPJPY
|-2K
|USDCHF
|227
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +276.15 USD
Pior negociação: -183 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +697.50 USD
Máxima perda consecutiva: -623.50 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 6
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ACCORDUS-Server
|0.00 × 1
