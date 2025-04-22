SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / CityPop
Arif Musslianto

CityPop

Arif Musslianto
0 comentários
41 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -15%
MaxrichGroup-Real
1:200
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
408
Negociações com lucro:
154 (37.74%)
Negociações com perda:
254 (62.25%)
Melhor negociação:
276.15 USD
Pior negociação:
-183.45 USD
Lucro bruto:
15 982.05 USD (361 063 pips)
Perda bruta:
-16 452.87 USD (334 549 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (697.50 USD)
Máximo lucro consecutivo:
697.50 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
61.22%
Depósito máximo carregado:
10.43%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
19 horas
Fator de recuperação:
-0.20
Negociações longas:
272 (66.67%)
Negociações curtas:
136 (33.33%)
Fator de lucro:
0.97
Valor esperado:
-1.15 USD
Lucro médio:
103.78 USD
Perda média:
-64.78 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-623.50 USD)
Máxima perda consecutiva:
-623.50 USD (10)
Crescimento mensal:
-2.45%
Previsão anual:
-29.72%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 586.39 USD
Máximo:
2 326.99 USD (61.26%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
60.69% (2 326.99 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.08% (212.82 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 331
EURUSD 17
USDJPY 16
GBPUSD 15
AUDUSD 10
EURJPY 9
USDCAD 7
GBPJPY 2
USDCHF 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -279
EURUSD -20
USDJPY -198
GBPUSD 75
AUDUSD -220
EURJPY 55
USDCAD 141
GBPJPY -85
USDCHF 60
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 19K
EURUSD 1.6K
USDJPY -1.4K
GBPUSD 2.9K
AUDUSD -769
EURJPY 4.4K
USDCAD 2.3K
GBPJPY -2K
USDCHF 227
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +276.15 USD
Pior negociação: -183 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +697.50 USD
Máxima perda consecutiva: -623.50 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
PreciseFX-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Larson-Demo
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 6
QTrade-Server
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ACCORDUS-Server
0.00 × 1
316 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.11.21 06:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.11 04:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.42% of days out of 239 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 23:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 01:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.27 14:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.45% of days out of 224 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 13:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.21 14:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.46% of days out of 218 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 20:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.20 13:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.46% of days out of 217 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 14:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.17 13:23
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.01 03:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.25 08:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.10 01:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.09 01:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.19% of days out of 84 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.04 14:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.27 20:46
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.12 08:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.79% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.07 15:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.06 13:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
CityPop
30 USD por mês
-15%
0
0
USD
2.6K
USD
41
0%
408
37%
61%
0.97
-1.15
USD
61%
1:200
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.