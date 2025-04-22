- 成长
交易:
407
盈利交易:
154 (37.83%)
亏损交易:
253 (62.16%)
最好交易:
276.15 USD
最差交易:
-183.45 USD
毛利:
15 982.05 USD (361 063 pips)
毛利亏损:
-16 403.39 USD (333 323 pips)
最大连续赢利:
7 (697.50 USD)
最大连续盈利:
697.50 USD (7)
夏普比率:
0.01
交易活动:
61.22%
最大入金加载:
10.43%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
5
平均持有时间:
19 小时
采收率:
-0.18
长期交易:
271 (66.58%)
短期交易:
136 (33.42%)
利润因子:
0.97
预期回报:
-1.04 USD
平均利润:
103.78 USD
平均损失:
-64.84 USD
最大连续失误:
10 (-623.50 USD)
最大连续亏损:
-623.50 USD (10)
每月增长:
-3.49%
年度预测:
-42.35%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1 586.39 USD
最大值:
2 326.99 USD (61.26%)
相对跌幅:
结余:
60.69% (2 326.99 USD)
净值:
7.08% (212.82 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|330
|EURUSD
|17
|USDJPY
|16
|GBPUSD
|15
|AUDUSD
|10
|EURJPY
|9
|USDCAD
|7
|GBPJPY
|2
|USDCHF
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-230
|EURUSD
|-20
|USDJPY
|-198
|GBPUSD
|75
|AUDUSD
|-220
|EURJPY
|55
|USDCAD
|141
|GBPJPY
|-85
|USDCHF
|60
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|21K
|EURUSD
|1.6K
|USDJPY
|-1.4K
|GBPUSD
|2.9K
|AUDUSD
|-769
|EURJPY
|4.4K
|USDCAD
|2.3K
|GBPJPY
|-2K
|USDCHF
|227
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +276.15 USD
最差交易: -183 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +697.50 USD
最大连续亏损: -623.50 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 6
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ACCORDUS-Server
|0.00 × 1
