Arif Musslianto

CityPop

Arif Musslianto
0 comentarios
41 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -15%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
408
Transacciones Rentables:
154 (37.74%)
Transacciones Irrentables:
254 (62.25%)
Mejor transacción:
276.15 USD
Peor transacción:
-183.45 USD
Beneficio Bruto:
15 982.05 USD (361 063 pips)
Pérdidas Brutas:
-16 452.87 USD (334 549 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (697.50 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
697.50 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
61.22%
Carga máxima del depósito:
10.43%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
19 horas
Factor de Recuperación:
-0.20
Transacciones Largas:
272 (66.67%)
Transacciones Cortas:
136 (33.33%)
Factor de Beneficio:
0.97
Beneficio Esperado:
-1.15 USD
Beneficio medio:
103.78 USD
Pérdidas medias:
-64.78 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-623.50 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-623.50 USD (10)
Crecimiento al mes:
-2.45%
Pronóstico anual:
-29.72%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 586.39 USD
Máxima:
2 326.99 USD (61.26%)
Reducción relativa:
De balance:
60.69% (2 326.99 USD)
De fondos:
7.08% (212.82 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 331
EURUSD 17
USDJPY 16
GBPUSD 15
AUDUSD 10
EURJPY 9
USDCAD 7
GBPJPY 2
USDCHF 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -279
EURUSD -20
USDJPY -198
GBPUSD 75
AUDUSD -220
EURJPY 55
USDCAD 141
GBPJPY -85
USDCHF 60
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 19K
EURUSD 1.6K
USDJPY -1.4K
GBPUSD 2.9K
AUDUSD -769
EURJPY 4.4K
USDCAD 2.3K
GBPJPY -2K
USDCHF 227
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +276.15 USD
Peor transacción: -183 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +697.50 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -623.50 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
PreciseFX-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Larson-Demo
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 6
QTrade-Server
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ACCORDUS-Server
0.00 × 1
No hay comentarios
