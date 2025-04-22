- Incremento
Total de Trades:
408
Transacciones Rentables:
154 (37.74%)
Transacciones Irrentables:
254 (62.25%)
Mejor transacción:
276.15 USD
Peor transacción:
-183.45 USD
Beneficio Bruto:
15 982.05 USD (361 063 pips)
Pérdidas Brutas:
-16 452.87 USD (334 549 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (697.50 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
697.50 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
61.22%
Carga máxima del depósito:
10.43%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
19 horas
Factor de Recuperación:
-0.20
Transacciones Largas:
272 (66.67%)
Transacciones Cortas:
136 (33.33%)
Factor de Beneficio:
0.97
Beneficio Esperado:
-1.15 USD
Beneficio medio:
103.78 USD
Pérdidas medias:
-64.78 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-623.50 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-623.50 USD (10)
Crecimiento al mes:
-2.45%
Pronóstico anual:
-29.72%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 586.39 USD
Máxima:
2 326.99 USD (61.26%)
Reducción relativa:
De balance:
60.69% (2 326.99 USD)
De fondos:
7.08% (212.82 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|331
|EURUSD
|17
|USDJPY
|16
|GBPUSD
|15
|AUDUSD
|10
|EURJPY
|9
|USDCAD
|7
|GBPJPY
|2
|USDCHF
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-279
|EURUSD
|-20
|USDJPY
|-198
|GBPUSD
|75
|AUDUSD
|-220
|EURJPY
|55
|USDCAD
|141
|GBPJPY
|-85
|USDCHF
|60
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|19K
|EURUSD
|1.6K
|USDJPY
|-1.4K
|GBPUSD
|2.9K
|AUDUSD
|-769
|EURJPY
|4.4K
|USDCAD
|2.3K
|GBPJPY
|-2K
|USDCHF
|227
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
Mejor transacción: +276.15 USD
Peor transacción: -183 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +697.50 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -623.50 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 6
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ACCORDUS-Server
|0.00 × 1
otros 316...
