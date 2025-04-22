- 자본
- 축소
트레이드:
415
이익 거래:
157 (37.83%)
손실 거래:
258 (62.17%)
최고의 거래:
276.15 USD
최악의 거래:
-183.45 USD
총 수익:
16 489.42 USD (373 802 pips)
총 손실:
-16 786.34 USD (344 453 pips)
연속 최대 이익:
7 (697.50 USD)
연속 최대 이익:
697.50 USD (7)
샤프 비율:
0.01
거래 활동:
61.22%
최대 입금량:
10.43%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
19 시간
회복 요인:
-0.13
롱(주식매수):
277 (66.75%)
숏(주식차입매도):
138 (33.25%)
수익 요인:
0.98
기대수익:
-0.72 USD
평균 이익:
105.03 USD
평균 손실:
-65.06 USD
연속 최대 손실:
10 (-623.50 USD)
연속 최대 손실:
-623.50 USD (10)
월별 성장률:
1.93%
연간 예측:
23.45%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 586.39 USD
최대한의:
2 326.99 USD (61.26%)
상대적 삭감:
잔고별:
60.69% (2 326.99 USD)
자본금별:
7.08% (212.82 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|337
|EURUSD
|17
|USDJPY
|16
|GBPUSD
|15
|AUDUSD
|10
|EURJPY
|10
|USDCAD
|7
|GBPJPY
|2
|USDCHF
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-27
|EURUSD
|-20
|USDJPY
|-198
|GBPUSD
|75
|AUDUSD
|-220
|EURJPY
|-24
|USDCAD
|141
|GBPJPY
|-85
|USDCHF
|60
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|23K
|EURUSD
|1.6K
|USDJPY
|-1.4K
|GBPUSD
|2.9K
|AUDUSD
|-769
|EURJPY
|3.2K
|USDCAD
|2.3K
|GBPJPY
|-2K
|USDCHF
|227
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +276.15 USD
최악의 거래: -183 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 10
연속 최대 이익: +697.50 USD
연속 최대 손실: -623.50 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 6
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ACCORDUS-Server
|0.00 × 1
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-10%
0
0
USD
USD
2.8K
USD
USD
42
0%
415
37%
61%
0.98
-0.72
USD
USD
61%
1:200