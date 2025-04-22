- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
406
Прибыльных трейдов:
154 (37.93%)
Убыточных трейдов:
252 (62.07%)
Лучший трейд:
276.15 USD
Худший трейд:
-183.45 USD
Общая прибыль:
15 982.05 USD (361 063 pips)
Общий убыток:
-16 322.99 USD (331 323 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (697.50 USD)
Макс. прибыль в серии:
697.50 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
62.24%
Макс. загрузка депозита:
10.43%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
19 часов
Фактор восстановления:
-0.15
Длинных трейдов:
270 (66.50%)
Коротких трейдов:
136 (33.50%)
Профит фактор:
0.98
Мат. ожидание:
-0.84 USD
Средняя прибыль:
103.78 USD
Средний убыток:
-64.77 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-623.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-623.50 USD (10)
Прирост в месяц:
-7.96%
Годовой прогноз:
-96.54%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 586.39 USD
Максимальная:
2 326.99 USD (61.26%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
60.69% (2 326.99 USD)
По эквити:
7.08% (212.82 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|329
|EURUSD
|17
|USDJPY
|16
|GBPUSD
|15
|AUDUSD
|10
|EURJPY
|9
|USDCAD
|7
|GBPJPY
|2
|USDCHF
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-150
|EURUSD
|-20
|USDJPY
|-198
|GBPUSD
|75
|AUDUSD
|-220
|EURJPY
|55
|USDCAD
|141
|GBPJPY
|-85
|USDCHF
|60
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|23K
|EURUSD
|1.6K
|USDJPY
|-1.4K
|GBPUSD
|2.9K
|AUDUSD
|-769
|EURJPY
|4.4K
|USDCAD
|2.3K
|GBPJPY
|-2K
|USDCHF
|227
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +276.15 USD
Худший трейд: -183 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +697.50 USD
Макс. убыток в серии: -623.50 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 6
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ACCORDUS-Server
|0.00 × 1
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-11%
0
0
USD
USD
2.8K
USD
USD
41
0%
406
37%
62%
0.97
-0.84
USD
USD
61%
1:200