Arif Musslianto

CityPop

Arif Musslianto
0 отзывов
41 неделя
0 / 0 USD
прирост с 2025 -11%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
406
Прибыльных трейдов:
154 (37.93%)
Убыточных трейдов:
252 (62.07%)
Лучший трейд:
276.15 USD
Худший трейд:
-183.45 USD
Общая прибыль:
15 982.05 USD (361 063 pips)
Общий убыток:
-16 322.99 USD (331 323 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (697.50 USD)
Макс. прибыль в серии:
697.50 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
62.24%
Макс. загрузка депозита:
10.43%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
19 часов
Фактор восстановления:
-0.15
Длинных трейдов:
270 (66.50%)
Коротких трейдов:
136 (33.50%)
Профит фактор:
0.98
Мат. ожидание:
-0.84 USD
Средняя прибыль:
103.78 USD
Средний убыток:
-64.77 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-623.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-623.50 USD (10)
Прирост в месяц:
-7.96%
Годовой прогноз:
-96.54%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 586.39 USD
Максимальная:
2 326.99 USD (61.26%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
60.69% (2 326.99 USD)
По эквити:
7.08% (212.82 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 329
EURUSD 17
USDJPY 16
GBPUSD 15
AUDUSD 10
EURJPY 9
USDCAD 7
GBPJPY 2
USDCHF 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -150
EURUSD -20
USDJPY -198
GBPUSD 75
AUDUSD -220
EURJPY 55
USDCAD 141
GBPJPY -85
USDCHF 60
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 23K
EURUSD 1.6K
USDJPY -1.4K
GBPUSD 2.9K
AUDUSD -769
EURJPY 4.4K
USDCAD 2.3K
GBPJPY -2K
USDCHF 227
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +276.15 USD
Худший трейд: -183 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +697.50 USD
Макс. убыток в серии: -623.50 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
PreciseFX-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Larson-Demo
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 6
QTrade-Server
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ACCORDUS-Server
0.00 × 1
еще 316...
Нет отзывов
2025.11.21 06:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.11 04:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.42% of days out of 239 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 23:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 01:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.27 14:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.45% of days out of 224 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 13:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.21 14:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.46% of days out of 218 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 20:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.20 13:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.46% of days out of 217 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 14:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.17 13:23
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.01 03:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.25 08:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.10 01:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.09 01:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.19% of days out of 84 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.04 14:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.27 20:46
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.12 08:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.79% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.07 15:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.06 13:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
CityPop
30 USD в месяц
-11%
0
0
USD
2.8K
USD
41
0%
406
37%
62%
0.97
-0.84
USD
61%
1:200
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.