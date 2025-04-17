シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Stableeeeee
Methee Taengngam

Stableeeeee

Methee Taengngam
レビュー0件
3週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 2%
Exness-Real
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
59
利益トレード:
38 (64.40%)
損失トレード:
21 (35.59%)
ベストトレード:
7.75 USD
最悪のトレード:
-4.44 USD
総利益:
103.40 USD (75 628 pips)
総損失:
-23.03 USD (15 391 pips)
最大連続の勝ち:
5 (18.61 USD)
最大連続利益:
18.61 USD (5)
シャープレシオ:
0.55
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
12.45%
最近のトレード:
10 時間前
1週間当たりの取引:
25
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
15.25
長いトレード:
44 (74.58%)
短いトレード:
15 (25.42%)
プロフィットファクター:
4.49
期待されたペイオフ:
1.36 USD
平均利益:
2.72 USD
平均損失:
-1.10 USD
最大連続の負け:
3 (-5.27 USD)
最大連続損失:
-5.27 USD (3)
月間成長:
1.88%
年間予想:
22.79%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
5.27 USD (0.12%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.12% (5.27 USD)
エクイティによる:
9.45% (210.28 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 49
EURUSD 10
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 59
EURUSD 21
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 59K
EURUSD 1.2K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +7.75 USD
最悪のトレード: -4 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +18.61 USD
最大連続損失: -5.27 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Pepperstone-Edge11
0.00 × 2
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
FOXMarkets-Live
0.00 × 1
BDSwissSC-Real01
0.00 × 5
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
Eightcap-Real
0.00 × 1
LandFX-Live
0.00 × 1
FXOpenUK-Real1
0.00 × 2
EquitiGroup-Live 2
0.00 × 16
JFD-Live02
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 1
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 16
0.00 × 2
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
BenchMark-Real
0.00 × 1
Exness-Real30
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
ValburyCapitalLtd-US01-Live
0.00 × 1
QuantixFS-Live2
0.00 × 1
FXCC1-Live
0.00 × 19
LQDLLC-Live01
0.00 × 50
Axi-US12-Live
0.00 × 1
NgelPartners-Live
0.00 × 1
XMGlobal-Real 22
0.00 × 1
505 より多く...
レビューなし
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください