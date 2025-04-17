- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
59
利益トレード:
38 (64.40%)
損失トレード:
21 (35.59%)
ベストトレード:
7.75 USD
最悪のトレード:
-4.44 USD
総利益:
103.40 USD (75 628 pips)
総損失:
-23.03 USD (15 391 pips)
最大連続の勝ち:
5 (18.61 USD)
最大連続利益:
18.61 USD (5)
シャープレシオ:
0.55
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
12.45%
最近のトレード:
10 時間前
1週間当たりの取引:
25
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
15.25
長いトレード:
44 (74.58%)
短いトレード:
15 (25.42%)
プロフィットファクター:
4.49
期待されたペイオフ:
1.36 USD
平均利益:
2.72 USD
平均損失:
-1.10 USD
最大連続の負け:
3 (-5.27 USD)
最大連続損失:
-5.27 USD (3)
月間成長:
1.88%
年間予想:
22.79%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
5.27 USD (0.12%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.12% (5.27 USD)
エクイティによる:
9.45% (210.28 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|49
|EURUSD
|10
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|59
|EURUSD
|21
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|59K
|EURUSD
|1.2K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +7.75 USD
最悪のトレード: -4 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +18.61 USD
最大連続損失: -5.27 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 2
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
Eightcap-Real
|0.00 × 1
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenUK-Real1
|0.00 × 2
|
EquitiGroup-Live 2
|0.00 × 16
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 2
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
BenchMark-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real30
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ValburyCapitalLtd-US01-Live
|0.00 × 1
|
QuantixFS-Live2
|0.00 × 1
|
FXCC1-Live
|0.00 × 19
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 50
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 1
|
NgelPartners-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 22
|0.00 × 1
レビューなし
