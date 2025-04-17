- 成长
交易:
59
盈利交易:
38 (64.40%)
亏损交易:
21 (35.59%)
最好交易:
7.75 USD
最差交易:
-4.44 USD
毛利:
103.40 USD (75 628 pips)
毛利亏损:
-23.03 USD (15 391 pips)
最大连续赢利:
5 (18.61 USD)
最大连续盈利:
18.61 USD (5)
夏普比率:
0.55
交易活动:
n/a
最大入金加载:
12.45%
最近交易:
10 几小时前
每周交易:
25
平均持有时间:
7 小时
采收率:
15.25
长期交易:
44 (74.58%)
短期交易:
15 (25.42%)
利润因子:
4.49
预期回报:
1.36 USD
平均利润:
2.72 USD
平均损失:
-1.10 USD
最大连续失误:
3 (-5.27 USD)
最大连续亏损:
-5.27 USD (3)
每月增长:
1.88%
年度预测:
22.79%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
5.27 USD (0.12%)
相对跌幅:
结余:
0.12% (5.27 USD)
净值:
9.45% (210.28 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|49
|EURUSD
|10
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|59
|EURUSD
|21
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|59K
|EURUSD
|1.2K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +7.75 USD
最差交易: -4 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +18.61 USD
最大连续亏损: -5.27 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 2
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
Eightcap-Real
|0.00 × 1
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenUK-Real1
|0.00 × 2
|
EquitiGroup-Live 2
|0.00 × 16
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 2
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
BenchMark-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real30
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ValburyCapitalLtd-US01-Live
|0.00 × 1
|
QuantixFS-Live2
|0.00 × 1
|
FXCC1-Live
|0.00 × 19
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 50
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 1
|
NgelPartners-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 22
|0.00 × 1
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
2%
0
0
USD
USD
4.4K
USD
USD
3
100%
59
64%
42%
4.48
1.36
USD
USD
9%
1:200