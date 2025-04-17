СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Stableeeeee
Methee Taengngam

Stableeeeee

Methee Taengngam
0 отзывов
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 2%
Exness-Real
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
59
Прибыльных трейдов:
38 (64.40%)
Убыточных трейдов:
21 (35.59%)
Лучший трейд:
7.75 USD
Худший трейд:
-4.44 USD
Общая прибыль:
103.40 USD (75 628 pips)
Общий убыток:
-23.03 USD (15 391 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (18.61 USD)
Макс. прибыль в серии:
18.61 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.55
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
12.45%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
25
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
15.25
Длинных трейдов:
44 (74.58%)
Коротких трейдов:
15 (25.42%)
Профит фактор:
4.49
Мат. ожидание:
1.36 USD
Средняя прибыль:
2.72 USD
Средний убыток:
-1.10 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-5.27 USD)
Макс. убыток в серии:
-5.27 USD (3)
Прирост в месяц:
1.88%
Годовой прогноз:
22.79%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
5.27 USD (0.12%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.12% (5.27 USD)
По эквити:
9.45% (210.28 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 49
EURUSD 10
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 59
EURUSD 21
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 59K
EURUSD 1.2K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +7.75 USD
Худший трейд: -4 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +18.61 USD
Макс. убыток в серии: -5.27 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-Edge11
0.00 × 2
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
FOXMarkets-Live
0.00 × 1
BDSwissSC-Real01
0.00 × 5
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
Eightcap-Real
0.00 × 1
LandFX-Live
0.00 × 1
FXOpenUK-Real1
0.00 × 2
EquitiGroup-Live 2
0.00 × 16
JFD-Live02
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 1
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 16
0.00 × 2
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
BenchMark-Real
0.00 × 1
Exness-Real30
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
ValburyCapitalLtd-US01-Live
0.00 × 1
QuantixFS-Live2
0.00 × 1
FXCC1-Live
0.00 × 19
LQDLLC-Live01
0.00 × 50
Axi-US12-Live
0.00 × 1
NgelPartners-Live
0.00 × 1
XMGlobal-Real 22
0.00 × 1
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Stableeeeee
30 USD в месяц
2%
0
0
USD
4.4K
USD
3
100%
59
64%
42%
4.48
1.36
USD
9%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.