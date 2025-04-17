- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
59
Прибыльных трейдов:
38 (64.40%)
Убыточных трейдов:
21 (35.59%)
Лучший трейд:
7.75 USD
Худший трейд:
-4.44 USD
Общая прибыль:
103.40 USD (75 628 pips)
Общий убыток:
-23.03 USD (15 391 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (18.61 USD)
Макс. прибыль в серии:
18.61 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.55
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
12.45%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
25
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
15.25
Длинных трейдов:
44 (74.58%)
Коротких трейдов:
15 (25.42%)
Профит фактор:
4.49
Мат. ожидание:
1.36 USD
Средняя прибыль:
2.72 USD
Средний убыток:
-1.10 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-5.27 USD)
Макс. убыток в серии:
-5.27 USD (3)
Прирост в месяц:
1.88%
Годовой прогноз:
22.79%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
5.27 USD (0.12%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.12% (5.27 USD)
По эквити:
9.45% (210.28 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|49
|EURUSD
|10
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|59
|EURUSD
|21
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|59K
|EURUSD
|1.2K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +7.75 USD
Худший трейд: -4 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +18.61 USD
Макс. убыток в серии: -5.27 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 2
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
Eightcap-Real
|0.00 × 1
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenUK-Real1
|0.00 × 2
|
EquitiGroup-Live 2
|0.00 × 16
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 2
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
BenchMark-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real30
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ValburyCapitalLtd-US01-Live
|0.00 × 1
|
QuantixFS-Live2
|0.00 × 1
|
FXCC1-Live
|0.00 × 19
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 50
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 1
|
NgelPartners-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 22
|0.00 × 1
еще 505...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
2%
0
0
USD
USD
4.4K
USD
USD
3
100%
59
64%
42%
4.48
1.36
USD
USD
9%
1:200