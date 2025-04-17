시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Stableeeeee
Methee Taengngam

Stableeeeee

Methee Taengngam
0 리뷰
3
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 2%
Exness-Real
1:200
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
59
이익 거래:
38 (64.40%)
손실 거래:
21 (35.59%)
최고의 거래:
7.75 USD
최악의 거래:
-4.44 USD
총 수익:
103.40 USD (75 628 pips)
총 손실:
-23.03 USD (15 391 pips)
연속 최대 이익:
5 (18.61 USD)
연속 최대 이익:
18.61 USD (5)
샤프 비율:
0.55
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
12.45%
최근 거래:
11 시간 전
주별 거래 수:
25
평균 유지 시간:
7 시간
회복 요인:
15.25
롱(주식매수):
44 (74.58%)
숏(주식차입매도):
15 (25.42%)
수익 요인:
4.49
기대수익:
1.36 USD
평균 이익:
2.72 USD
평균 손실:
-1.10 USD
연속 최대 손실:
3 (-5.27 USD)
연속 최대 손실:
-5.27 USD (3)
월별 성장률:
1.88%
연간 예측:
22.79%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
5.27 USD (0.12%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.12% (5.27 USD)
자본금별:
9.45% (210.28 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 49
EURUSD 10
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 59
EURUSD 21
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 59K
EURUSD 1.2K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +7.75 USD
최악의 거래: -4 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +18.61 USD
연속 최대 손실: -5.27 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Pepperstone-Edge11
0.00 × 2
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
FOXMarkets-Live
0.00 × 1
BDSwissSC-Real01
0.00 × 5
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
Eightcap-Real
0.00 × 1
LandFX-Live
0.00 × 1
FXOpenUK-Real1
0.00 × 2
EquitiGroup-Live 2
0.00 × 16
JFD-Live02
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 1
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 16
0.00 × 2
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
BenchMark-Real
0.00 × 1
Exness-Real30
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
ValburyCapitalLtd-US01-Live
0.00 × 1
QuantixFS-Live2
0.00 × 1
FXCC1-Live
0.00 × 19
LQDLLC-Live01
0.00 × 50
Axi-US12-Live
0.00 × 1
NgelPartners-Live
0.00 × 1
XMGlobal-Real 22
0.00 × 1
리뷰 없음
2026.01.13 14:30
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.07 12:50
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 06:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.28 07:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.26 15:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 23:47
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 06:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 09:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 09:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 02:09
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 10:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.08 20:15
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.07.22 19:44
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.19 02:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.07.16 08:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 13:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.02 19:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.25 13:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.19 09:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 02:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
