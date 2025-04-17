- 자본
- 축소
트레이드:
59
이익 거래:
38 (64.40%)
손실 거래:
21 (35.59%)
최고의 거래:
7.75 USD
최악의 거래:
-4.44 USD
총 수익:
103.40 USD (75 628 pips)
총 손실:
-23.03 USD (15 391 pips)
연속 최대 이익:
5 (18.61 USD)
연속 최대 이익:
18.61 USD (5)
샤프 비율:
0.55
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
12.45%
최근 거래:
11 시간 전
주별 거래 수:
25
평균 유지 시간:
7 시간
회복 요인:
15.25
롱(주식매수):
44 (74.58%)
숏(주식차입매도):
15 (25.42%)
수익 요인:
4.49
기대수익:
1.36 USD
평균 이익:
2.72 USD
평균 손실:
-1.10 USD
연속 최대 손실:
3 (-5.27 USD)
연속 최대 손실:
-5.27 USD (3)
월별 성장률:
1.88%
연간 예측:
22.79%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
5.27 USD (0.12%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.12% (5.27 USD)
자본금별:
9.45% (210.28 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|49
|EURUSD
|10
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|59
|EURUSD
|21
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|59K
|EURUSD
|1.2K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +7.75 USD
최악의 거래: -4 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +18.61 USD
연속 최대 손실: -5.27 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 2
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
Eightcap-Real
|0.00 × 1
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenUK-Real1
|0.00 × 2
|
EquitiGroup-Live 2
|0.00 × 16
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 2
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
BenchMark-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real30
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ValburyCapitalLtd-US01-Live
|0.00 × 1
|
QuantixFS-Live2
|0.00 × 1
|
FXCC1-Live
|0.00 × 19
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 50
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 1
|
NgelPartners-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 22
|0.00 × 1
