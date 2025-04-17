- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
59
Transacciones Rentables:
38 (64.40%)
Transacciones Irrentables:
21 (35.59%)
Mejor transacción:
7.75 USD
Peor transacción:
-4.44 USD
Beneficio Bruto:
103.40 USD (75 628 pips)
Pérdidas Brutas:
-23.03 USD (15 391 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (18.61 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
18.61 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.55
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
12.45%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
25
Tiempo medio de espera:
7 horas
Factor de Recuperación:
15.25
Transacciones Largas:
44 (74.58%)
Transacciones Cortas:
15 (25.42%)
Factor de Beneficio:
4.49
Beneficio Esperado:
1.36 USD
Beneficio medio:
2.72 USD
Pérdidas medias:
-1.10 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-5.27 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-5.27 USD (3)
Crecimiento al mes:
1.88%
Pronóstico anual:
22.79%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
5.27 USD (0.12%)
Reducción relativa:
De balance:
0.12% (5.27 USD)
De fondos:
9.45% (210.28 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|49
|EURUSD
|10
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|59
|EURUSD
|21
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|59K
|EURUSD
|1.2K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +7.75 USD
Peor transacción: -4 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +18.61 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -5.27 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 2
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
Eightcap-Real
|0.00 × 1
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenUK-Real1
|0.00 × 2
|
EquitiGroup-Live 2
|0.00 × 16
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 2
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
BenchMark-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real30
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ValburyCapitalLtd-US01-Live
|0.00 × 1
|
QuantixFS-Live2
|0.00 × 1
|
FXCC1-Live
|0.00 × 19
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 50
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 1
|
NgelPartners-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 22
|0.00 × 1
