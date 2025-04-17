- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
49
Kârla kapanan işlemler:
31 (63.26%)
Zararla kapanan işlemler:
18 (36.73%)
En iyi işlem:
76.99 USD
En kötü işlem:
-5.16 USD
Brüt kâr:
229.10 USD (202 242 pips)
Brüt zarar:
-24.66 USD (22 429 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (126.42 USD)
Maksimum ardışık kâr:
126.42 USD (4)
Sharpe oranı:
0.34
Alım-satım etkinliği:
32.35%
Maks. mevduat yükü:
12.45%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
25
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
21.91
Alış işlemleri:
40 (81.63%)
Satış işlemleri:
9 (18.37%)
Kâr faktörü:
9.29
Beklenen getiri:
4.17 USD
Ortalama kâr:
7.39 USD
Ortalama zarar:
-1.37 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-9.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-9.33 USD (3)
Aylık büyüme:
6.95%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
9.33 USD (0.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.31% (9.33 USD)
Varlığa göre:
9.45% (210.28 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|40
|EURUSD
|9
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|175
|EURUSD
|30
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|178K
|EURUSD
|1.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +76.99 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +126.42 USD
Maksimum ardışık zarar: -9.33 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
InvestAZ-REAL
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 5
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 2
|
EquitiGroup-Live 2
|0.00 × 16
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
Eightcap-Real
|0.00 × 1
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenUK-Real1
|0.00 × 2
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 2
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ValburyCapitalLtd-US01-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 3
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 8
|
Lucrorfx-Live
|0.00 × 5
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 1
|
FXCC1-Live
|0.00 × 19
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 50
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 39 USD
7%
0
0
USD
USD
3.1K
USD
USD
3
100%
49
63%
32%
9.29
4.17
USD
USD
9%
1:200