Methee Taengngam

Stableeeeee

Methee Taengngam
0 comentários
3 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 2%
Exness-Real
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
59
Negociações com lucro:
38 (64.40%)
Negociações com perda:
21 (35.59%)
Melhor negociação:
7.75 USD
Pior negociação:
-4.44 USD
Lucro bruto:
103.40 USD (75 628 pips)
Perda bruta:
-23.03 USD (15 391 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (18.61 USD)
Máximo lucro consecutivo:
18.61 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.55
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
12.45%
Último negócio:
10 horas atrás
Negociações por semana:
25
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
15.25
Negociações longas:
44 (74.58%)
Negociações curtas:
15 (25.42%)
Fator de lucro:
4.49
Valor esperado:
1.36 USD
Lucro médio:
2.72 USD
Perda média:
-1.10 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-5.27 USD)
Máxima perda consecutiva:
-5.27 USD (3)
Crescimento mensal:
1.88%
Previsão anual:
22.79%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
5.27 USD (0.12%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.12% (5.27 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.45% (210.28 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 49
EURUSD 10
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 59
EURUSD 21
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 59K
EURUSD 1.2K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +7.75 USD
Pior negociação: -4 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +18.61 USD
Máxima perda consecutiva: -5.27 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Pepperstone-Edge11
0.00 × 2
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
FOXMarkets-Live
0.00 × 1
BDSwissSC-Real01
0.00 × 5
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
Eightcap-Real
0.00 × 1
LandFX-Live
0.00 × 1
FXOpenUK-Real1
0.00 × 2
EquitiGroup-Live 2
0.00 × 16
JFD-Live02
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 1
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 16
0.00 × 2
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
BenchMark-Real
0.00 × 1
Exness-Real30
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
ValburyCapitalLtd-US01-Live
0.00 × 1
QuantixFS-Live2
0.00 × 1
FXCC1-Live
0.00 × 19
LQDLLC-Live01
0.00 × 50
Axi-US12-Live
0.00 × 1
NgelPartners-Live
0.00 × 1
XMGlobal-Real 22
0.00 × 1
505 mais ...
Sem comentários
2026.01.13 14:30
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.07 12:50
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 06:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.28 07:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.26 15:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 23:47
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 06:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 09:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 09:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 02:09
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 10:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.08 20:15
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.07.22 19:44
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.19 02:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.07.16 08:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 13:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.02 19:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.25 13:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.19 09:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 02:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
