- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
59
Negociações com lucro:
38 (64.40%)
Negociações com perda:
21 (35.59%)
Melhor negociação:
7.75 USD
Pior negociação:
-4.44 USD
Lucro bruto:
103.40 USD (75 628 pips)
Perda bruta:
-23.03 USD (15 391 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (18.61 USD)
Máximo lucro consecutivo:
18.61 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.55
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
12.45%
Último negócio:
10 horas atrás
Negociações por semana:
25
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
15.25
Negociações longas:
44 (74.58%)
Negociações curtas:
15 (25.42%)
Fator de lucro:
4.49
Valor esperado:
1.36 USD
Lucro médio:
2.72 USD
Perda média:
-1.10 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-5.27 USD)
Máxima perda consecutiva:
-5.27 USD (3)
Crescimento mensal:
1.88%
Previsão anual:
22.79%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
5.27 USD (0.12%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.12% (5.27 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.45% (210.28 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|49
|EURUSD
|10
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|59
|EURUSD
|21
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|59K
|EURUSD
|1.2K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +7.75 USD
Pior negociação: -4 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +18.61 USD
Máxima perda consecutiva: -5.27 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 2
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
Eightcap-Real
|0.00 × 1
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenUK-Real1
|0.00 × 2
|
EquitiGroup-Live 2
|0.00 × 16
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 2
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
BenchMark-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real30
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ValburyCapitalLtd-US01-Live
|0.00 × 1
|
QuantixFS-Live2
|0.00 × 1
|
FXCC1-Live
|0.00 × 19
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 50
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 1
|
NgelPartners-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 22
|0.00 × 1
505 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
2%
0
0
USD
USD
4.4K
USD
USD
3
100%
59
64%
42%
4.48
1.36
USD
USD
9%
1:200