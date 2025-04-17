SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Stableeeeee
Methee Taengngam

Stableeeeee

Methee Taengngam
0 Bewertungen
3 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 2%
Exness-Real
1:200
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
59
Gewinntrades:
38 (64.40%)
Verlusttrades:
21 (35.59%)
Bester Trade:
7.75 USD
Schlechtester Trade:
-4.44 USD
Bruttoprofit:
103.40 USD (75 628 pips)
Bruttoverlust:
-23.03 USD (15 391 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (18.61 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
18.61 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.55
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
12.45%
Letzter Trade:
10 Stunden
Trades pro Woche:
25
Durchschn. Haltezeit:
7 Stunden
Erholungsfaktor:
15.25
Long-Positionen:
44 (74.58%)
Short-Positionen:
15 (25.42%)
Profit-Faktor:
4.49
Mathematische Gewinnerwartung:
1.36 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.72 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.10 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-5.27 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-5.27 USD (3)
Wachstum pro Monat :
1.88%
Jahresprognose:
22.79%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
5.27 USD (0.12%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.12% (5.27 USD)
Kapital:
9.45% (210.28 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 49
EURUSD 10
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 59
EURUSD 21
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 59K
EURUSD 1.2K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +7.75 USD
Schlechtester Trade: -4 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +18.61 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -5.27 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Pepperstone-Edge11
0.00 × 2
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
FOXMarkets-Live
0.00 × 1
BDSwissSC-Real01
0.00 × 5
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
Eightcap-Real
0.00 × 1
LandFX-Live
0.00 × 1
FXOpenUK-Real1
0.00 × 2
EquitiGroup-Live 2
0.00 × 16
JFD-Live02
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 1
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 16
0.00 × 2
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
BenchMark-Real
0.00 × 1
Exness-Real30
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
ValburyCapitalLtd-US01-Live
0.00 × 1
QuantixFS-Live2
0.00 × 1
FXCC1-Live
0.00 × 19
LQDLLC-Live01
0.00 × 50
Axi-US12-Live
0.00 × 1
NgelPartners-Live
0.00 × 1
XMGlobal-Real 22
0.00 × 1
noch 505 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2026.01.13 14:30
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.07 12:50
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 06:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.28 07:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.26 15:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 23:47
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 06:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 09:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 09:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 02:09
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 10:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.08 20:15
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.07.22 19:44
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.19 02:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.07.16 08:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 13:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.02 19:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.25 13:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.19 09:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 02:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Stableeeeee
30 USD pro Monat
2%
0
0
USD
4.4K
USD
3
100%
59
64%
42%
4.48
1.36
USD
9%
1:200
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.