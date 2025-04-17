- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
49
Profit Trade:
31 (63.26%)
Loss Trade:
18 (36.73%)
Best Trade:
76.99 USD
Worst Trade:
-5.16 USD
Profitto lordo:
229.10 USD (202 242 pips)
Perdita lorda:
-24.66 USD (22 429 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (126.42 USD)
Massimo profitto consecutivo:
126.42 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.34
Attività di trading:
32.35%
Massimo carico di deposito:
12.45%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
21.91
Long Trade:
40 (81.63%)
Short Trade:
9 (18.37%)
Fattore di profitto:
9.29
Profitto previsto:
4.17 USD
Profitto medio:
7.39 USD
Perdita media:
-1.37 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-9.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9.33 USD (3)
Crescita mensile:
6.95%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
9.33 USD (0.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.31% (9.33 USD)
Per equità:
9.45% (210.28 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|40
|EURUSD
|9
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|175
|EURUSD
|30
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|178K
|EURUSD
|1.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +76.99 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +126.42 USD
Massima perdita consecutiva: -9.33 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 2
|
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 5
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live 2
|0.00 × 16
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
Eightcap-Real
|0.00 × 1
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenUK-Real1
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 2
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
EarnBroker-Server
|0.00 × 1
|
ValburyCapitalLtd-US01-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 3
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 8
|
Lucrorfx-Live
|0.00 × 5
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 1
|
FXCC1-Live
|0.00 × 19
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 50
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 1
Non ci sono recensioni
