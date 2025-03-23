シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Premium MAM GOLD with Vantage
Di Bacco Internacional, S.A.

Premium MAM GOLD with Vantage

Di Bacco Internacional, S.A.
レビュー0件
信頼性
43週間
0 / 0 USD
月額  100  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 517%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
629
利益トレード:
439 (69.79%)
損失トレード:
190 (30.21%)
ベストトレード:
38 069.89 USD
最悪のトレード:
-62 825.63 USD
総利益:
302 624.23 USD (2 345 118 pips)
総損失:
-207 201.50 USD (4 399 544 pips)
最大連続の勝ち:
24 (9.12 USD)
最大連続利益:
47 425.50 USD (5)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
71.93%
最大入金額:
10.50%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
17 時間
リカバリーファクター:
1.27
長いトレード:
338 (53.74%)
短いトレード:
291 (46.26%)
プロフィットファクター:
1.46
期待されたペイオフ:
151.71 USD
平均利益:
689.35 USD
平均損失:
-1 090.53 USD
最大連続の負け:
11 (-37.73 USD)
最大連続損失:
-62 825.63 USD (1)
月間成長:
25.29%
年間予想:
306.91%
アルゴリズム取引:
80%
残高によるドローダウン:
絶対:
9 333.42 USD
最大の:
75 176.15 USD (38.59%)
比較ドローダウン:
残高による:
43.14% (75 169.52 USD)
エクイティによる:
33.05% (56 381.42 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
BTCUSD 330
XAUUSD+ 127
EURUSD+ 53
XAGUSD 52
BTCXAU 21
ETHUSD 12
GBPUSD+ 11
USDCAD+ 9
DAST 3
EL 3
GBPJPY+ 1
GER40ft 1
EUB10Y 1
USDJPY+ 1
Soybean-C 1
BTCETH 1
ETHXAU 1
NAS100 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
BTCUSD 1.6K
XAUUSD+ 93K
EURUSD+ -98
XAGUSD 1.2K
BTCXAU -81
ETHUSD -38
GBPUSD+ 181
USDCAD+ 68
DAST -3
EL -18
GBPJPY+ 1
GER40ft -8
EUB10Y -1
USDJPY+ 38
Soybean-C 75
BTCETH 2
ETHXAU 0
NAS100 -14
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
BTCUSD -2M
XAUUSD+ 72K
EURUSD+ -798
XAGUSD 24K
BTCXAU -608
ETHUSD -171K
GBPUSD+ 4.3K
USDCAD+ -60
DAST -3.9K
EL 5K
GBPJPY+ 7
GER40ft -6.9K
EUB10Y -54
USDJPY+ 266
Soybean-C 290
BTCETH 1K
ETHXAU 23
NAS100 -14K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +38 069.89 USD
最悪のトレード: -62 826 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +9.12 USD
最大連続損失: -37.73 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 2
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
VantageInternational-Live 7
19.31 × 16
レビューなし
2025.11.07 08:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.02 06:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 11:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 07:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 09:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 09:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 07:39
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.07 03:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 15:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 10:54
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.28 10:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 17:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.03 11:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.02 07:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.01 02:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 16:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.26 14:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.24 12:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.14 08:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.09 22:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
