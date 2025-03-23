- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
629
利益トレード:
439 (69.79%)
損失トレード:
190 (30.21%)
ベストトレード:
38 069.89 USD
最悪のトレード:
-62 825.63 USD
総利益:
302 624.23 USD (2 345 118 pips)
総損失:
-207 201.50 USD (4 399 544 pips)
最大連続の勝ち:
24 (9.12 USD)
最大連続利益:
47 425.50 USD (5)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
71.93%
最大入金額:
10.50%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
17 時間
リカバリーファクター:
1.27
長いトレード:
338 (53.74%)
短いトレード:
291 (46.26%)
プロフィットファクター:
1.46
期待されたペイオフ:
151.71 USD
平均利益:
689.35 USD
平均損失:
-1 090.53 USD
最大連続の負け:
11 (-37.73 USD)
最大連続損失:
-62 825.63 USD (1)
月間成長:
25.29%
年間予想:
306.91%
アルゴリズム取引:
80%
残高によるドローダウン:
絶対:
9 333.42 USD
最大の:
75 176.15 USD (38.59%)
比較ドローダウン:
残高による:
43.14% (75 169.52 USD)
エクイティによる:
33.05% (56 381.42 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|330
|XAUUSD+
|127
|EURUSD+
|53
|XAGUSD
|52
|BTCXAU
|21
|ETHUSD
|12
|GBPUSD+
|11
|USDCAD+
|9
|DAST
|3
|EL
|3
|GBPJPY+
|1
|GER40ft
|1
|EUB10Y
|1
|USDJPY+
|1
|Soybean-C
|1
|BTCETH
|1
|ETHXAU
|1
|NAS100
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSD
|1.6K
|XAUUSD+
|93K
|EURUSD+
|-98
|XAGUSD
|1.2K
|BTCXAU
|-81
|ETHUSD
|-38
|GBPUSD+
|181
|USDCAD+
|68
|DAST
|-3
|EL
|-18
|GBPJPY+
|1
|GER40ft
|-8
|EUB10Y
|-1
|USDJPY+
|38
|Soybean-C
|75
|BTCETH
|2
|ETHXAU
|0
|NAS100
|-14
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSD
|-2M
|XAUUSD+
|72K
|EURUSD+
|-798
|XAGUSD
|24K
|BTCXAU
|-608
|ETHUSD
|-171K
|GBPUSD+
|4.3K
|USDCAD+
|-60
|DAST
|-3.9K
|EL
|5K
|GBPJPY+
|7
|GER40ft
|-6.9K
|EUB10Y
|-54
|USDJPY+
|266
|Soybean-C
|290
|BTCETH
|1K
|ETHXAU
|23
|NAS100
|-14K
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +38 069.89 USD
最悪のトレード: -62 826 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +9.12 USD
最大連続損失: -37.73 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 7
|19.31 × 16
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
100 USD/月
517%
0
0
USD
USD
12K
USD
USD
43
80%
629
69%
72%
1.46
151.71
USD
USD
43%
1:500