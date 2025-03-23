- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
629
Negociações com lucro:
439 (69.79%)
Negociações com perda:
190 (30.21%)
Melhor negociação:
38 069.89 USD
Pior negociação:
-62 825.63 USD
Lucro bruto:
302 624.23 USD (2 345 118 pips)
Perda bruta:
-207 201.50 USD (4 399 544 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
24 (9.12 USD)
Máximo lucro consecutivo:
47 425.50 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
71.93%
Depósito máximo carregado:
10.50%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
1.27
Negociações longas:
338 (53.74%)
Negociações curtas:
291 (46.26%)
Fator de lucro:
1.46
Valor esperado:
151.71 USD
Lucro médio:
689.35 USD
Perda média:
-1 090.53 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-37.73 USD)
Máxima perda consecutiva:
-62 825.63 USD (1)
Crescimento mensal:
25.29%
Previsão anual:
306.91%
Algotrading:
80%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
9 333.42 USD
Máximo:
75 176.15 USD (38.59%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
43.14% (75 169.52 USD)
Pelo Capital Líquido:
33.05% (56 381.42 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|330
|XAUUSD+
|127
|EURUSD+
|53
|XAGUSD
|52
|BTCXAU
|21
|ETHUSD
|12
|GBPUSD+
|11
|USDCAD+
|9
|DAST
|3
|EL
|3
|GBPJPY+
|1
|GER40ft
|1
|EUB10Y
|1
|USDJPY+
|1
|Soybean-C
|1
|BTCETH
|1
|ETHXAU
|1
|NAS100
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCUSD
|1.6K
|XAUUSD+
|93K
|EURUSD+
|-98
|XAGUSD
|1.2K
|BTCXAU
|-81
|ETHUSD
|-38
|GBPUSD+
|181
|USDCAD+
|68
|DAST
|-3
|EL
|-18
|GBPJPY+
|1
|GER40ft
|-8
|EUB10Y
|-1
|USDJPY+
|38
|Soybean-C
|75
|BTCETH
|2
|ETHXAU
|0
|NAS100
|-14
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCUSD
|-2M
|XAUUSD+
|72K
|EURUSD+
|-798
|XAGUSD
|24K
|BTCXAU
|-608
|ETHUSD
|-171K
|GBPUSD+
|4.3K
|USDCAD+
|-60
|DAST
|-3.9K
|EL
|5K
|GBPJPY+
|7
|GER40ft
|-6.9K
|EUB10Y
|-54
|USDJPY+
|266
|Soybean-C
|290
|BTCETH
|1K
|ETHXAU
|23
|NAS100
|-14K
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +38 069.89 USD
Pior negociação: -62 826 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +9.12 USD
Máxima perda consecutiva: -37.73 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 7
|19.31 × 16
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
100 USD por mês
517%
0
0
USD
USD
12K
USD
USD
43
80%
629
69%
72%
1.46
151.71
USD
USD
43%
1:500