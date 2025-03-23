SinaisSeções
Di Bacco Internacional, S.A.

Premium MAM GOLD with Vantage

Di Bacco Internacional, S.A.
Confiabilidade
43 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 517%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
629
Negociações com lucro:
439 (69.79%)
Negociações com perda:
190 (30.21%)
Melhor negociação:
38 069.89 USD
Pior negociação:
-62 825.63 USD
Lucro bruto:
302 624.23 USD (2 345 118 pips)
Perda bruta:
-207 201.50 USD (4 399 544 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
24 (9.12 USD)
Máximo lucro consecutivo:
47 425.50 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
71.93%
Depósito máximo carregado:
10.50%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
1.27
Negociações longas:
338 (53.74%)
Negociações curtas:
291 (46.26%)
Fator de lucro:
1.46
Valor esperado:
151.71 USD
Lucro médio:
689.35 USD
Perda média:
-1 090.53 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-37.73 USD)
Máxima perda consecutiva:
-62 825.63 USD (1)
Crescimento mensal:
25.29%
Previsão anual:
306.91%
Algotrading:
80%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
9 333.42 USD
Máximo:
75 176.15 USD (38.59%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
43.14% (75 169.52 USD)
Pelo Capital Líquido:
33.05% (56 381.42 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
BTCUSD 330
XAUUSD+ 127
EURUSD+ 53
XAGUSD 52
BTCXAU 21
ETHUSD 12
GBPUSD+ 11
USDCAD+ 9
DAST 3
EL 3
GBPJPY+ 1
GER40ft 1
EUB10Y 1
USDJPY+ 1
Soybean-C 1
BTCETH 1
ETHXAU 1
NAS100 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
BTCUSD 1.6K
XAUUSD+ 93K
EURUSD+ -98
XAGUSD 1.2K
BTCXAU -81
ETHUSD -38
GBPUSD+ 181
USDCAD+ 68
DAST -3
EL -18
GBPJPY+ 1
GER40ft -8
EUB10Y -1
USDJPY+ 38
Soybean-C 75
BTCETH 2
ETHXAU 0
NAS100 -14
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
BTCUSD -2M
XAUUSD+ 72K
EURUSD+ -798
XAGUSD 24K
BTCXAU -608
ETHUSD -171K
GBPUSD+ 4.3K
USDCAD+ -60
DAST -3.9K
EL 5K
GBPJPY+ 7
GER40ft -6.9K
EUB10Y -54
USDJPY+ 266
Soybean-C 290
BTCETH 1K
ETHXAU 23
NAS100 -14K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +38 069.89 USD
Pior negociação: -62 826 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +9.12 USD
Máxima perda consecutiva: -37.73 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 2
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
VantageInternational-Live 7
19.31 × 16
2025.11.07 08:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.02 06:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 11:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 07:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 09:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 09:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 07:39
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.07 03:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 15:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 10:54
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.28 10:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 17:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.03 11:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.02 07:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.01 02:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 16:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.26 14:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.24 12:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.14 08:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.09 22:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
