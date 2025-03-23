SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Premium MAM GOLD with Vantage
Di Bacco Internacional, S.A.

Premium MAM GOLD with Vantage

Di Bacco Internacional, S.A.
0 avis
Fiabilité
30 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2025 196%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
485
Bénéfice trades:
348 (71.75%)
Perte trades:
137 (28.25%)
Meilleure transaction:
20 436.02 USD
Pire transaction:
-11 728.90 USD
Bénéfice brut:
148 830.82 USD (1 743 347 pips)
Perte brute:
-95 236.08 USD (1 615 076 pips)
Gains consécutifs maximales:
24 (9.12 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
21 597.24 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
62.88%
Charge de dépôt maximale:
7.73%
Dernier trade:
23 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
11 heures
Facteur de récupération:
1.93
Longs trades:
251 (51.75%)
Courts trades:
234 (48.25%)
Facteur de profit:
1.56
Rendement attendu:
110.50 USD
Bénéfice moyen:
427.67 USD
Perte moyenne:
-695.15 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-5 125.40 USD)
Perte consécutive maximale:
-20 801.94 USD (6)
Croissance mensuelle:
55.33%
Prévision annuelle:
671.38%
Algo trading:
92%
Prélèvement par solde:
Absolu:
9 333.42 USD
Maximal:
27 784.36 USD (41.57%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
39.62% (27 748.39 USD)
Par fonds propres:
19.81% (11 254.08 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 300
XAUUSD+ 77
EURUSD+ 49
XAGUSD 34
USDCAD+ 9
GBPUSD+ 8
DAST 3
EL 3
GBPJPY+ 1
GER40ft 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 2.2K
XAUUSD+ 51K
EURUSD+ -186
XAGUSD 196
USDCAD+ 68
GBPUSD+ 142
DAST -3
EL -18
GBPJPY+ 1
GER40ft -8
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 100K
XAUUSD+ 31K
EURUSD+ -1.8K
XAGUSD 4.1K
USDCAD+ -60
GBPUSD+ 362
DAST -3.9K
EL 5K
GBPJPY+ 7
GER40ft -6.9K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +20 436.02 USD
Pire transaction: -11 729 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +9.12 USD
Perte consécutive maximale: -5 125.40 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 2
Aucun avis
2025.09.16 17:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.03 11:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.02 07:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.01 02:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 16:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.26 14:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.24 12:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.14 08:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.09 22:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.30 15:58
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.84% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.17 06:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.17 05:34
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.17 02:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.07 06:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.24 09:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.23 19:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.03.23 19:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
