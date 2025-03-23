- Incremento
Total de Trades:
629
Transacciones Rentables:
439 (69.79%)
Transacciones Irrentables:
190 (30.21%)
Mejor transacción:
38 069.89 USD
Peor transacción:
-62 825.63 USD
Beneficio Bruto:
302 624.23 USD (2 345 118 pips)
Pérdidas Brutas:
-207 201.50 USD (4 399 544 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
24 (9.12 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
47 425.50 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
71.93%
Carga máxima del depósito:
10.50%
Último trade:
19 horas
Trades a la semana:
11
Tiempo medio de espera:
17 horas
Factor de Recuperación:
1.27
Transacciones Largas:
338 (53.74%)
Transacciones Cortas:
291 (46.26%)
Factor de Beneficio:
1.46
Beneficio Esperado:
151.71 USD
Beneficio medio:
689.35 USD
Pérdidas medias:
-1 090.53 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-37.73 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-62 825.63 USD (1)
Crecimiento al mes:
25.29%
Pronóstico anual:
306.91%
Trading algorítmico:
80%
Reducción de balance:
Absoluto:
9 333.42 USD
Máxima:
75 176.15 USD (38.59%)
Reducción relativa:
De balance:
43.14% (75 169.52 USD)
De fondos:
33.05% (56 381.42 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|330
|XAUUSD+
|127
|EURUSD+
|53
|XAGUSD
|52
|BTCXAU
|21
|ETHUSD
|12
|GBPUSD+
|11
|USDCAD+
|9
|DAST
|3
|EL
|3
|GBPJPY+
|1
|GER40ft
|1
|EUB10Y
|1
|USDJPY+
|1
|Soybean-C
|1
|BTCETH
|1
|ETHXAU
|1
|NAS100
|1
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|BTCUSD
|1.6K
|XAUUSD+
|93K
|EURUSD+
|-98
|XAGUSD
|1.2K
|BTCXAU
|-81
|ETHUSD
|-38
|GBPUSD+
|181
|USDCAD+
|68
|DAST
|-3
|EL
|-18
|GBPJPY+
|1
|GER40ft
|-8
|EUB10Y
|-1
|USDJPY+
|38
|Soybean-C
|75
|BTCETH
|2
|ETHXAU
|0
|NAS100
|-14
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|BTCUSD
|-2M
|XAUUSD+
|72K
|EURUSD+
|-798
|XAGUSD
|24K
|BTCXAU
|-608
|ETHUSD
|-171K
|GBPUSD+
|4.3K
|USDCAD+
|-60
|DAST
|-3.9K
|EL
|5K
|GBPJPY+
|7
|GER40ft
|-6.9K
|EUB10Y
|-54
|USDJPY+
|266
|Soybean-C
|290
|BTCETH
|1K
|ETHXAU
|23
|NAS100
|-14K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +38 069.89 USD
Peor transacción: -62 826 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +9.12 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -37.73 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
