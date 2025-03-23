SeñalesSecciones
Di Bacco Internacional, S.A.

Premium MAM GOLD with Vantage

Di Bacco Internacional, S.A.
0 comentarios
Fiabilidad
43 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD al mes
incremento desde 2025 517%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
629
Transacciones Rentables:
439 (69.79%)
Transacciones Irrentables:
190 (30.21%)
Mejor transacción:
38 069.89 USD
Peor transacción:
-62 825.63 USD
Beneficio Bruto:
302 624.23 USD (2 345 118 pips)
Pérdidas Brutas:
-207 201.50 USD (4 399 544 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
24 (9.12 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
47 425.50 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
71.93%
Carga máxima del depósito:
10.50%
Último trade:
19 horas
Trades a la semana:
11
Tiempo medio de espera:
17 horas
Factor de Recuperación:
1.27
Transacciones Largas:
338 (53.74%)
Transacciones Cortas:
291 (46.26%)
Factor de Beneficio:
1.46
Beneficio Esperado:
151.71 USD
Beneficio medio:
689.35 USD
Pérdidas medias:
-1 090.53 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-37.73 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-62 825.63 USD (1)
Crecimiento al mes:
25.29%
Pronóstico anual:
306.91%
Trading algorítmico:
80%
Reducción de balance:
Absoluto:
9 333.42 USD
Máxima:
75 176.15 USD (38.59%)
Reducción relativa:
De balance:
43.14% (75 169.52 USD)
De fondos:
33.05% (56 381.42 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
BTCUSD 330
XAUUSD+ 127
EURUSD+ 53
XAGUSD 52
BTCXAU 21
ETHUSD 12
GBPUSD+ 11
USDCAD+ 9
DAST 3
EL 3
GBPJPY+ 1
GER40ft 1
EUB10Y 1
USDJPY+ 1
Soybean-C 1
BTCETH 1
ETHXAU 1
NAS100 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
BTCUSD 1.6K
XAUUSD+ 93K
EURUSD+ -98
XAGUSD 1.2K
BTCXAU -81
ETHUSD -38
GBPUSD+ 181
USDCAD+ 68
DAST -3
EL -18
GBPJPY+ 1
GER40ft -8
EUB10Y -1
USDJPY+ 38
Soybean-C 75
BTCETH 2
ETHXAU 0
NAS100 -14
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
BTCUSD -2M
XAUUSD+ 72K
EURUSD+ -798
XAGUSD 24K
BTCXAU -608
ETHUSD -171K
GBPUSD+ 4.3K
USDCAD+ -60
DAST -3.9K
EL 5K
GBPJPY+ 7
GER40ft -6.9K
EUB10Y -54
USDJPY+ 266
Soybean-C 290
BTCETH 1K
ETHXAU 23
NAS100 -14K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +38 069.89 USD
Peor transacción: -62 826 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +9.12 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -37.73 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 2
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
VantageInternational-Live 7
19.31 × 16
No hay comentarios
2025.11.07 08:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.02 06:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 11:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 07:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 09:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 09:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 07:39
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.07 03:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 15:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 10:54
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.28 10:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 17:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.03 11:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.02 07:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.01 02:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 16:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.26 14:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.24 12:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.14 08:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.09 22:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.