- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
629
Прибыльных трейдов:
439 (69.79%)
Убыточных трейдов:
190 (30.21%)
Лучший трейд:
38 069.89 USD
Худший трейд:
-62 825.63 USD
Общая прибыль:
302 624.23 USD (2 345 118 pips)
Общий убыток:
-207 199.44 USD (4 399 544 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (9.12 USD)
Макс. прибыль в серии:
47 425.50 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
71.93%
Макс. загрузка депозита:
10.50%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
1.27
Длинных трейдов:
338 (53.74%)
Коротких трейдов:
291 (46.26%)
Профит фактор:
1.46
Мат. ожидание:
151.71 USD
Средняя прибыль:
689.35 USD
Средний убыток:
-1 090.52 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-37.73 USD)
Макс. убыток в серии:
-62 825.63 USD (1)
Прирост в месяц:
13.50%
Годовой прогноз:
163.84%
Алготрейдинг:
80%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
9 333.42 USD
Максимальная:
75 176.15 USD (38.59%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
43.14% (75 169.52 USD)
По эквити:
33.05% (56 381.42 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|330
|XAUUSD+
|127
|EURUSD+
|53
|XAGUSD
|52
|BTCXAU
|21
|ETHUSD
|12
|GBPUSD+
|11
|USDCAD+
|9
|DAST
|3
|EL
|3
|GBPJPY+
|1
|GER40ft
|1
|EUB10Y
|1
|USDJPY+
|1
|Soybean-C
|1
|BTCETH
|1
|ETHXAU
|1
|NAS100
|1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|1.6K
|XAUUSD+
|93K
|EURUSD+
|-98
|XAGUSD
|1.2K
|BTCXAU
|-81
|ETHUSD
|-38
|GBPUSD+
|181
|USDCAD+
|68
|DAST
|-3
|EL
|-18
|GBPJPY+
|1
|GER40ft
|-8
|EUB10Y
|-1
|USDJPY+
|38
|Soybean-C
|75
|BTCETH
|2
|ETHXAU
|0
|NAS100
|-14
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|-2M
|XAUUSD+
|72K
|EURUSD+
|-798
|XAGUSD
|24K
|BTCXAU
|-608
|ETHUSD
|-171K
|GBPUSD+
|4.3K
|USDCAD+
|-60
|DAST
|-3.9K
|EL
|5K
|GBPJPY+
|7
|GER40ft
|-6.9K
|EUB10Y
|-54
|USDJPY+
|266
|Soybean-C
|290
|BTCETH
|1K
|ETHXAU
|23
|NAS100
|-14K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +38 069.89 USD
Худший трейд: -62 826 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +9.12 USD
Макс. убыток в серии: -37.73 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 2
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
VantageInternational-Live 7
|19.31 × 16
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
100 USD в месяц
517%
0
0
USD
USD
12K
USD
USD
43
80%
629
69%
72%
1.46
151.71
USD
USD
43%
1:500