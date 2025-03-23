СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Premium MAM GOLD with Vantage
Di Bacco Internacional, S.A.

Premium MAM GOLD with Vantage

Di Bacco Internacional, S.A.
0 отзывов
Надежность
43 недели
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2025 517%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
629
Прибыльных трейдов:
439 (69.79%)
Убыточных трейдов:
190 (30.21%)
Лучший трейд:
38 069.89 USD
Худший трейд:
-62 825.63 USD
Общая прибыль:
302 624.23 USD (2 345 118 pips)
Общий убыток:
-207 199.44 USD (4 399 544 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (9.12 USD)
Макс. прибыль в серии:
47 425.50 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
71.93%
Макс. загрузка депозита:
10.50%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
1.27
Длинных трейдов:
338 (53.74%)
Коротких трейдов:
291 (46.26%)
Профит фактор:
1.46
Мат. ожидание:
151.71 USD
Средняя прибыль:
689.35 USD
Средний убыток:
-1 090.52 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-37.73 USD)
Макс. убыток в серии:
-62 825.63 USD (1)
Прирост в месяц:
13.50%
Годовой прогноз:
163.84%
Алготрейдинг:
80%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
9 333.42 USD
Максимальная:
75 176.15 USD (38.59%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
43.14% (75 169.52 USD)
По эквити:
33.05% (56 381.42 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 330
XAUUSD+ 127
EURUSD+ 53
XAGUSD 52
BTCXAU 21
ETHUSD 12
GBPUSD+ 11
USDCAD+ 9
DAST 3
EL 3
GBPJPY+ 1
GER40ft 1
EUB10Y 1
USDJPY+ 1
Soybean-C 1
BTCETH 1
ETHXAU 1
NAS100 1
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD 1.6K
XAUUSD+ 93K
EURUSD+ -98
XAGUSD 1.2K
BTCXAU -81
ETHUSD -38
GBPUSD+ 181
USDCAD+ 68
DAST -3
EL -18
GBPJPY+ 1
GER40ft -8
EUB10Y -1
USDJPY+ 38
Soybean-C 75
BTCETH 2
ETHXAU 0
NAS100 -14
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD -2M
XAUUSD+ 72K
EURUSD+ -798
XAGUSD 24K
BTCXAU -608
ETHUSD -171K
GBPUSD+ 4.3K
USDCAD+ -60
DAST -3.9K
EL 5K
GBPJPY+ 7
GER40ft -6.9K
EUB10Y -54
USDJPY+ 266
Soybean-C 290
BTCETH 1K
ETHXAU 23
NAS100 -14K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +38 069.89 USD
Худший трейд: -62 826 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +9.12 USD
Макс. убыток в серии: -37.73 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 2
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
VantageInternational-Live 7
19.31 × 16
Нет отзывов
2025.11.07 08:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.02 06:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 11:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 07:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 09:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 09:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 07:39
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.07 03:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 15:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 10:54
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.28 10:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 17:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.03 11:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.02 07:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.01 02:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 16:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.26 14:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.24 12:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.14 08:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.09 22:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.