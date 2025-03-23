SignaleKategorien
Di Bacco Internacional, S.A.

Premium MAM GOLD with Vantage

Di Bacco Internacional, S.A.
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
44 Wochen
0 / 0 USD
Für 100 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 285%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
630
Gewinntrades:
439 (69.68%)
Verlusttrades:
191 (30.32%)
Bester Trade:
38 069.89 USD
Schlechtester Trade:
-62 825.63 USD
Bruttoprofit:
302 624.23 USD (2 345 118 pips)
Bruttoverlust:
-211 735.49 USD (4 402 778 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
24 (9.12 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
47 425.50 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
71.93%
Max deposit load:
12.87%
Letzter Trade:
10 Stunden
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
17 Stunden
Erholungsfaktor:
1.19
Long-Positionen:
339 (53.81%)
Short-Positionen:
291 (46.19%)
Profit-Faktor:
1.43
Mathematische Gewinnerwartung:
144.27 USD
Durchschnittlicher Profit:
689.35 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1 108.56 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-37.73 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-62 825.63 USD (1)
Wachstum pro Monat :
-26.69%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
80%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
9 333.42 USD
Maximaler:
76 364.52 USD (39.20%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
51.07% (7 873.85 USD)
Kapital:
33.05% (56 381.42 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
BTCUSD 330
XAUUSD+ 128
EURUSD+ 53
XAGUSD 52
BTCXAU 21
ETHUSD 12
GBPUSD+ 11
USDCAD+ 9
DAST 3
EL 3
GBPJPY+ 1
GER40ft 1
EUB10Y 1
USDJPY+ 1
Soybean-C 1
BTCETH 1
ETHXAU 1
NAS100 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
BTCUSD 1.6K
XAUUSD+ 88K
EURUSD+ -98
XAGUSD 1.2K
BTCXAU -81
ETHUSD -38
GBPUSD+ 181
USDCAD+ 68
DAST -3
EL -18
GBPJPY+ 1
GER40ft -8
EUB10Y -1
USDJPY+ 38
Soybean-C 75
BTCETH 2
ETHXAU 0
NAS100 -14
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
BTCUSD -2M
XAUUSD+ 68K
EURUSD+ -798
XAGUSD 24K
BTCXAU -608
ETHUSD -171K
GBPUSD+ 4.3K
USDCAD+ -60
DAST -3.9K
EL 5K
GBPJPY+ 7
GER40ft -6.9K
EUB10Y -54
USDJPY+ 266
Soybean-C 290
BTCETH 1K
ETHXAU 23
NAS100 -14K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +38 069.89 USD
Schlechtester Trade: -62 826 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +9.12 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -37.73 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 2
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
VantageInternational-Live 7
19.31 × 16
Keine Bewertungen
2025.12.29 01:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.07 08:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.02 06:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 11:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 07:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 09:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 09:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 07:39
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.07 03:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 15:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 10:54
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.28 10:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 17:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.03 11:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.02 07:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.01 02:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 16:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.26 14:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.24 12:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.14 08:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
