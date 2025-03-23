- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
630
Gewinntrades:
439 (69.68%)
Verlusttrades:
191 (30.32%)
Bester Trade:
38 069.89 USD
Schlechtester Trade:
-62 825.63 USD
Bruttoprofit:
302 624.23 USD (2 345 118 pips)
Bruttoverlust:
-211 735.49 USD (4 402 778 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
24 (9.12 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
47 425.50 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
71.93%
Max deposit load:
12.87%
Letzter Trade:
10 Stunden
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
17 Stunden
Erholungsfaktor:
1.19
Long-Positionen:
339 (53.81%)
Short-Positionen:
291 (46.19%)
Profit-Faktor:
1.43
Mathematische Gewinnerwartung:
144.27 USD
Durchschnittlicher Profit:
689.35 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1 108.56 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-37.73 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-62 825.63 USD (1)
Wachstum pro Monat :
-26.69%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
80%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
9 333.42 USD
Maximaler:
76 364.52 USD (39.20%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
51.07% (7 873.85 USD)
Kapital:
33.05% (56 381.42 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|330
|XAUUSD+
|128
|EURUSD+
|53
|XAGUSD
|52
|BTCXAU
|21
|ETHUSD
|12
|GBPUSD+
|11
|USDCAD+
|9
|DAST
|3
|EL
|3
|GBPJPY+
|1
|GER40ft
|1
|EUB10Y
|1
|USDJPY+
|1
|Soybean-C
|1
|BTCETH
|1
|ETHXAU
|1
|NAS100
|1
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|1.6K
|XAUUSD+
|88K
|EURUSD+
|-98
|XAGUSD
|1.2K
|BTCXAU
|-81
|ETHUSD
|-38
|GBPUSD+
|181
|USDCAD+
|68
|DAST
|-3
|EL
|-18
|GBPJPY+
|1
|GER40ft
|-8
|EUB10Y
|-1
|USDJPY+
|38
|Soybean-C
|75
|BTCETH
|2
|ETHXAU
|0
|NAS100
|-14
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|-2M
|XAUUSD+
|68K
|EURUSD+
|-798
|XAGUSD
|24K
|BTCXAU
|-608
|ETHUSD
|-171K
|GBPUSD+
|4.3K
|USDCAD+
|-60
|DAST
|-3.9K
|EL
|5K
|GBPJPY+
|7
|GER40ft
|-6.9K
|EUB10Y
|-54
|USDJPY+
|266
|Soybean-C
|290
|BTCETH
|1K
|ETHXAU
|23
|NAS100
|-14K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +38 069.89 USD
Schlechtester Trade: -62 826 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +9.12 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -37.73 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 2
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
VantageInternational-Live 7
|19.31 × 16
Keine Bewertungen
