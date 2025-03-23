信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Premium MAM GOLD with Vantage
Di Bacco Internacional, S.A.

Premium MAM GOLD with Vantage

Di Bacco Internacional, S.A.
0条评论
可靠性
43
0 / 0 USD
每月复制 100 USD per 
增长自 2025 517%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
629
盈利交易:
439 (69.79%)
亏损交易:
190 (30.21%)
最好交易:
38 069.89 USD
最差交易:
-62 825.63 USD
毛利:
302 624.23 USD (2 345 118 pips)
毛利亏损:
-207 199.44 USD (4 399 544 pips)
最大连续赢利:
24 (9.12 USD)
最大连续盈利:
47 425.50 USD (5)
夏普比率:
0.07
交易活动:
71.93%
最大入金加载:
10.50%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
12
平均持有时间:
17 小时
采收率:
1.27
长期交易:
338 (53.74%)
短期交易:
291 (46.26%)
利润因子:
1.46
预期回报:
151.71 USD
平均利润:
689.35 USD
平均损失:
-1 090.52 USD
最大连续失误:
11 (-37.73 USD)
最大连续亏损:
-62 825.63 USD (1)
每月增长:
13.50%
年度预测:
163.84%
算法交易:
80%
结余跌幅:
绝对:
9 333.42 USD
最大值:
75 176.15 USD (38.59%)
相对跌幅:
结余:
43.14% (75 169.52 USD)
净值:
33.05% (56 381.42 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
BTCUSD 330
XAUUSD+ 127
EURUSD+ 53
XAGUSD 52
BTCXAU 21
ETHUSD 12
GBPUSD+ 11
USDCAD+ 9
DAST 3
EL 3
GBPJPY+ 1
GER40ft 1
EUB10Y 1
USDJPY+ 1
Soybean-C 1
BTCETH 1
ETHXAU 1
NAS100 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
BTCUSD 1.6K
XAUUSD+ 93K
EURUSD+ -98
XAGUSD 1.2K
BTCXAU -81
ETHUSD -38
GBPUSD+ 181
USDCAD+ 68
DAST -3
EL -18
GBPJPY+ 1
GER40ft -8
EUB10Y -1
USDJPY+ 38
Soybean-C 75
BTCETH 2
ETHXAU 0
NAS100 -14
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
BTCUSD -2M
XAUUSD+ 72K
EURUSD+ -798
XAGUSD 24K
BTCXAU -608
ETHUSD -171K
GBPUSD+ 4.3K
USDCAD+ -60
DAST -3.9K
EL 5K
GBPJPY+ 7
GER40ft -6.9K
EUB10Y -54
USDJPY+ 266
Soybean-C 290
BTCETH 1K
ETHXAU 23
NAS100 -14K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +38 069.89 USD
最差交易: -62 826 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +9.12 USD
最大连续亏损: -37.73 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 2
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
VantageInternational-Live 7
19.31 × 16
没有评论
2025.11.07 08:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.02 06:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 11:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 07:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 09:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 09:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 07:39
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.07 03:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 15:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 10:54
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.28 10:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 17:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.03 11:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.02 07:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.01 02:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 16:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.26 14:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.24 12:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.14 08:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.09 22:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
