Di Bacco Internacional, S.A.

Premium MAM GOLD with Vantage

Di Bacco Internacional, S.A.
0 inceleme
Güvenilirlik
30 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 196%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
485
Kârla kapanan işlemler:
348 (71.75%)
Zararla kapanan işlemler:
137 (28.25%)
En iyi işlem:
20 436.02 USD
En kötü işlem:
-11 728.90 USD
Brüt kâr:
148 830.82 USD (1 743 347 pips)
Brüt zarar:
-95 238.15 USD (1 615 076 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (9.12 USD)
Maksimum ardışık kâr:
21 597.24 USD (13)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
62.88%
Maks. mevduat yükü:
7.73%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
1.93
Alış işlemleri:
251 (51.75%)
Satış işlemleri:
234 (48.25%)
Kâr faktörü:
1.56
Beklenen getiri:
110.50 USD
Ortalama kâr:
427.67 USD
Ortalama zarar:
-695.17 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-5 125.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-20 801.94 USD (6)
Aylık büyüme:
53.98%
Yıllık tahmin:
655.01%
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
9 333.42 USD
Maksimum:
27 784.36 USD (41.57%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
39.62% (27 748.39 USD)
Varlığa göre:
19.81% (11 254.08 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 300
XAUUSD+ 77
EURUSD+ 49
XAGUSD 34
USDCAD+ 9
GBPUSD+ 8
DAST 3
EL 3
GBPJPY+ 1
GER40ft 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 2.2K
XAUUSD+ 51K
EURUSD+ -186
XAGUSD 196
USDCAD+ 68
GBPUSD+ 142
DAST -3
EL -18
GBPJPY+ 1
GER40ft -8
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 100K
XAUUSD+ 31K
EURUSD+ -1.8K
XAGUSD 4.1K
USDCAD+ -60
GBPUSD+ 362
DAST -3.9K
EL 5K
GBPJPY+ 7
GER40ft -6.9K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +20 436.02 USD
En kötü işlem: -11 729 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +9.12 USD
Maksimum ardışık zarar: -5 125.40 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 2
İnceleme yok
2025.09.16 17:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.03 11:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.02 07:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.01 02:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 16:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.26 14:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.24 12:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.14 08:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.09 22:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.30 15:58
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.84% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.17 06:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.17 05:34
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.17 02:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.07 06:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.24 09:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.23 19:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.03.23 19:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

