- 成長
- 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 030
利益トレード:
700 (67.96%)
損失トレード:
330 (32.04%)
ベストトレード:
53 069.58 RUB
最悪のトレード:
-31 814.34 RUB
総利益:
862 138.64 RUB (939 425 pips)
総損失:
-513 249.35 RUB (599 645 pips)
最大連続の勝ち:
37 (23 512.09 RUB)
最大連続利益:
283 134.21 RUB (10)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
94.61%
最大入金額:
109.27%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
19
平均保有時間:
11 日
リカバリーファクター:
1.93
長いトレード:
567 (55.05%)
短いトレード:
463 (44.95%)
プロフィットファクター:
1.68
期待されたペイオフ:
338.73 RUB
平均利益:
1 231.63 RUB
平均損失:
-1 555.30 RUB
最大連続の負け:
22 (-56 920.34 RUB)
最大連続損失:
-57 118.01 RUB (2)
月間成長:
5.76%
年間予想:
70.44%
アルゴリズム取引:
79%
残高によるドローダウン:
絶対:
64 379.49 RUB
最大の:
180 393.34 RUB (74.85%)
比較ドローダウン:
残高による:
70.05% (180 393.34 RUB)
エクイティによる:
69.54% (178 618.53 RUB)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDJPYrfd
|450
|XAUUSDrfd
|406
|EURUSDrfd
|85
|AUDUSDrfd
|51
|GBPUSDrfd
|30
|USDJPYrfd
|6
|USDCHFrfd
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDJPYrfd
|-159
|XAUUSDrfd
|6.6K
|EURUSDrfd
|-332
|AUDUSDrfd
|-287
|GBPUSDrfd
|1
|USDJPYrfd
|-3
|USDCHFrfd
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDJPYrfd
|-70K
|XAUUSDrfd
|456K
|EURUSDrfd
|-21K
|AUDUSDrfd
|-26K
|GBPUSDrfd
|133
|USDJPYrfd
|-273
|USDCHFrfd
|60
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +53 069.58 RUB
最悪のトレード: -31 814 RUB
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +23 512.09 RUB
最大連続損失: -56 920.34 RUB
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AlfaForexRU-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Dear subscribers!
We present to your attention a signal consisting of a combination of automatic and manual trading.
Traded pairs:
AUDUSD,
AUDJPY,
EURUSD.
To use this signal you need:
Deposit of at least 150,000 rubles (1,500 usd).
Risk per transaction no more than 5% of the balance for each pair.
You can find more details at the link: https://www.fxblue.com/users/manhattenfx_alfareal/stats
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
11%
0
0
USD
USD
487K
RUB
RUB
71
79%
1 030
67%
95%
1.67
338.73
RUB
RUB
70%
1:40