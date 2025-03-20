シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / AlfabankTrading
Ilya Sinitsyn

AlfabankTrading

Ilya Sinitsyn
レビュー0件
信頼性
71週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 11%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • 成長
  • 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 030
利益トレード:
700 (67.96%)
損失トレード:
330 (32.04%)
ベストトレード:
53 069.58 RUB
最悪のトレード:
-31 814.34 RUB
総利益:
862 138.64 RUB (939 425 pips)
総損失:
-513 249.35 RUB (599 645 pips)
最大連続の勝ち:
37 (23 512.09 RUB)
最大連続利益:
283 134.21 RUB (10)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
94.61%
最大入金額:
109.27%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
19
平均保有時間:
11 日
リカバリーファクター:
1.93
長いトレード:
567 (55.05%)
短いトレード:
463 (44.95%)
プロフィットファクター:
1.68
期待されたペイオフ:
338.73 RUB
平均利益:
1 231.63 RUB
平均損失:
-1 555.30 RUB
最大連続の負け:
22 (-56 920.34 RUB)
最大連続損失:
-57 118.01 RUB (2)
月間成長:
5.76%
年間予想:
70.44%
アルゴリズム取引:
79%
残高によるドローダウン:
絶対:
64 379.49 RUB
最大の:
180 393.34 RUB (74.85%)
比較ドローダウン:
残高による:
70.05% (180 393.34 RUB)
エクイティによる:
69.54% (178 618.53 RUB)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDJPYrfd 450
XAUUSDrfd 406
EURUSDrfd 85
AUDUSDrfd 51
GBPUSDrfd 30
USDJPYrfd 6
USDCHFrfd 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDJPYrfd -159
XAUUSDrfd 6.6K
EURUSDrfd -332
AUDUSDrfd -287
GBPUSDrfd 1
USDJPYrfd -3
USDCHFrfd 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDJPYrfd -70K
XAUUSDrfd 456K
EURUSDrfd -21K
AUDUSDrfd -26K
GBPUSDrfd 133
USDJPYrfd -273
USDCHFrfd 60
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +53 069.58 RUB
最悪のトレード: -31 814 RUB
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +23 512.09 RUB
最大連続損失: -56 920.34 RUB

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AlfaForexRU-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Dear subscribers!

We present to your attention a signal consisting of a combination of automatic and manual trading.

Traded pairs:

AUDUSD,

AUDJPY,

EURUSD.

To use this signal you need:

Deposit of at least 150,000 rubles (1,500 usd).

Risk per transaction no more than 5% of the balance for each pair.

You can find more details at the link: https://www.fxblue.com/users/manhattenfx_alfareal/stats
レビューなし
2025.11.27 15:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 13:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.10 01:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.22% of days out of 447 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 13:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 10:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 09:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 00:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.03 10:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.23% of days out of 440 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 02:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.14 01:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 05:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.08 01:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.24% of days out of 414 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.06 10:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.06 05:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.24% of days out of 412 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.06 05:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 13:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 08:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 16:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.23 16:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
