İşlemler:
681
Kârla kapanan işlemler:
487 (71.51%)
Zararla kapanan işlemler:
194 (28.49%)
En iyi işlem:
16 094.27 RUB
En kötü işlem:
-18 029.31 RUB
Brüt kâr:
309 305.64 RUB (332 662 pips)
Brüt zarar:
-350 812.56 RUB (434 077 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
37 (23 512.09 RUB)
Maksimum ardışık kâr:
32 796.88 RUB (23)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
109.27%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
39
Ort. tutma süresi:
15 gün
Düzelme faktörü:
-0.23
Alış işlemleri:
349 (51.25%)
Satış işlemleri:
332 (48.75%)
Kâr faktörü:
0.88
Beklenen getiri:
-60.95 RUB
Ortalama kâr:
635.12 RUB
Ortalama zarar:
-1 808.31 RUB
Maksimum ardışık kayıp:
22 (-56 920.34 RUB)
Maksimum ardışık zarar:
-56 920.34 RUB (22)
Aylık büyüme:
24.03%
Yıllık tahmin:
291.58%
Algo alım-satım:
81%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
64 379.49 RUB
Maksimum:
180 393.34 RUB (74.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
70.05% (180 393.34 RUB)
Varlığa göre:
69.54% (178 618.53 RUB)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDJPYrfd
|418
|XAUUSDrfd
|98
|EURUSDrfd
|76
|AUDUSDrfd
|51
|GBPUSDrfd
|30
|USDJPYrfd
|6
|USDCHFrfd
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDJPYrfd
|-334
|XAUUSDrfd
|274
|EURUSDrfd
|-338
|AUDUSDrfd
|-287
|GBPUSDrfd
|1
|USDJPYrfd
|-3
|USDCHFrfd
|1
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDJPYrfd
|-67K
|XAUUSDrfd
|13K
|EURUSDrfd
|-21K
|AUDUSDrfd
|-26K
|GBPUSDrfd
|133
|USDJPYrfd
|-273
|USDCHFrfd
|60
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
En iyi işlem: +16 094.27 RUB
En kötü işlem: -18 029 RUB
Maksimum ardışık kazanç: 23
Maksimum ardışık kayıp: 22
Maksimum ardışık kâr: +23 512.09 RUB
Maksimum ardışık zarar: -56 920.34 RUB
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AlfaForexRU-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Dear subscribers!
We present to your attention a signal consisting of a combination of automatic and manual trading.
Traded pairs:
AUDUSD,
AUDJPY,
EURUSD.
To use this signal you need:
Deposit of at least 150,000 rubles (1,500 usd).
Risk per transaction no more than 5% of the balance for each pair.
You can find more details at the link: https://www.fxblue.com/users/manhattenfx_alfareal/stats
