Ilya Sinitsyn

AlfabankTrading

Ilya Sinitsyn
0 inceleme
58 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -30%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
681
Kârla kapanan işlemler:
487 (71.51%)
Zararla kapanan işlemler:
194 (28.49%)
En iyi işlem:
16 094.27 RUB
En kötü işlem:
-18 029.31 RUB
Brüt kâr:
309 305.64 RUB (332 662 pips)
Brüt zarar:
-350 812.56 RUB (434 077 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
37 (23 512.09 RUB)
Maksimum ardışık kâr:
32 796.88 RUB (23)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
109.27%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
39
Ort. tutma süresi:
15 gün
Düzelme faktörü:
-0.23
Alış işlemleri:
349 (51.25%)
Satış işlemleri:
332 (48.75%)
Kâr faktörü:
0.88
Beklenen getiri:
-60.95 RUB
Ortalama kâr:
635.12 RUB
Ortalama zarar:
-1 808.31 RUB
Maksimum ardışık kayıp:
22 (-56 920.34 RUB)
Maksimum ardışık zarar:
-56 920.34 RUB (22)
Aylık büyüme:
24.03%
Yıllık tahmin:
291.58%
Algo alım-satım:
81%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
64 379.49 RUB
Maksimum:
180 393.34 RUB (74.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
70.05% (180 393.34 RUB)
Varlığa göre:
69.54% (178 618.53 RUB)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDJPYrfd 418
XAUUSDrfd 98
EURUSDrfd 76
AUDUSDrfd 51
GBPUSDrfd 30
USDJPYrfd 6
USDCHFrfd 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDJPYrfd -334
XAUUSDrfd 274
EURUSDrfd -338
AUDUSDrfd -287
GBPUSDrfd 1
USDJPYrfd -3
USDCHFrfd 1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDJPYrfd -67K
XAUUSDrfd 13K
EURUSDrfd -21K
AUDUSDrfd -26K
GBPUSDrfd 133
USDJPYrfd -273
USDCHFrfd 60
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +16 094.27 RUB
En kötü işlem: -18 029 RUB
Maksimum ardışık kazanç: 23
Maksimum ardışık kayıp: 22
Maksimum ardışık kâr: +23 512.09 RUB
Maksimum ardışık zarar: -56 920.34 RUB

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AlfaForexRU-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Dear subscribers!

We present to your attention a signal consisting of a combination of automatic and manual trading.

Traded pairs:

AUDUSD,

AUDJPY,

EURUSD.

To use this signal you need:

Deposit of at least 150,000 rubles (1,500 usd).

Risk per transaction no more than 5% of the balance for each pair.

You can find more details at the link: https://www.fxblue.com/users/manhattenfx_alfareal/stats
İnceleme yok
2025.08.22 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 13:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 08:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 16:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.23 16:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.15 12:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.09 05:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.09 04:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.09 04:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 18:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 16:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 12:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.24 09:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.23 23:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.16 14:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.16 13:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.16 12:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 16:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 15:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 08:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
