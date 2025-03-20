- Crescita
Trade:
681
Profit Trade:
487 (71.51%)
Loss Trade:
194 (28.49%)
Best Trade:
16 094.27 RUB
Worst Trade:
-18 029.31 RUB
Profitto lordo:
309 305.64 RUB (332 662 pips)
Perdita lorda:
-350 812.56 RUB (434 077 pips)
Vincite massime consecutive:
37 (23 512.09 RUB)
Massimo profitto consecutivo:
32 796.88 RUB (23)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
109.27%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
39
Tempo di attesa medio:
15 giorni
Fattore di recupero:
-0.23
Long Trade:
349 (51.25%)
Short Trade:
332 (48.75%)
Fattore di profitto:
0.88
Profitto previsto:
-60.95 RUB
Profitto medio:
635.12 RUB
Perdita media:
-1 808.31 RUB
Massime perdite consecutive:
22 (-56 920.34 RUB)
Massima perdita consecutiva:
-56 920.34 RUB (22)
Crescita mensile:
25.68%
Previsione annuale:
311.54%
Algo trading:
81%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
64 379.49 RUB
Massimale:
180 393.34 RUB (74.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
70.05% (180 393.34 RUB)
Per equità:
69.54% (178 618.53 RUB)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDJPYrfd
|418
|XAUUSDrfd
|98
|EURUSDrfd
|76
|AUDUSDrfd
|51
|GBPUSDrfd
|30
|USDJPYrfd
|6
|USDCHFrfd
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDJPYrfd
|-334
|XAUUSDrfd
|274
|EURUSDrfd
|-338
|AUDUSDrfd
|-287
|GBPUSDrfd
|1
|USDJPYrfd
|-3
|USDCHFrfd
|1
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDJPYrfd
|-67K
|XAUUSDrfd
|13K
|EURUSDrfd
|-21K
|AUDUSDrfd
|-26K
|GBPUSDrfd
|133
|USDJPYrfd
|-273
|USDCHFrfd
|60
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
Best Trade: +16 094.27 RUB
Worst Trade: -18 029 RUB
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 22
Massimo profitto consecutivo: +23 512.09 RUB
Massima perdita consecutiva: -56 920.34 RUB
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AlfaForexRU-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Dear subscribers!
We present to your attention a signal consisting of a combination of automatic and manual trading.
Traded pairs:
AUDUSD,
AUDJPY,
EURUSD.
To use this signal you need:
Deposit of at least 150,000 rubles (1,500 usd).
Risk per transaction no more than 5% of the balance for each pair.
You can find more details at the link: https://www.fxblue.com/users/manhattenfx_alfareal/stats
