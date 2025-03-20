SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / AlfabankTrading
Ilya Sinitsyn

AlfabankTrading

Ilya Sinitsyn
0 recensioni
58 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -30%
AlfaForexRU-Real
1:40
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
681
Profit Trade:
487 (71.51%)
Loss Trade:
194 (28.49%)
Best Trade:
16 094.27 RUB
Worst Trade:
-18 029.31 RUB
Profitto lordo:
309 305.64 RUB (332 662 pips)
Perdita lorda:
-350 812.56 RUB (434 077 pips)
Vincite massime consecutive:
37 (23 512.09 RUB)
Massimo profitto consecutivo:
32 796.88 RUB (23)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
109.27%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
39
Tempo di attesa medio:
15 giorni
Fattore di recupero:
-0.23
Long Trade:
349 (51.25%)
Short Trade:
332 (48.75%)
Fattore di profitto:
0.88
Profitto previsto:
-60.95 RUB
Profitto medio:
635.12 RUB
Perdita media:
-1 808.31 RUB
Massime perdite consecutive:
22 (-56 920.34 RUB)
Massima perdita consecutiva:
-56 920.34 RUB (22)
Crescita mensile:
25.68%
Previsione annuale:
311.54%
Algo trading:
81%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
64 379.49 RUB
Massimale:
180 393.34 RUB (74.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
70.05% (180 393.34 RUB)
Per equità:
69.54% (178 618.53 RUB)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDJPYrfd 418
XAUUSDrfd 98
EURUSDrfd 76
AUDUSDrfd 51
GBPUSDrfd 30
USDJPYrfd 6
USDCHFrfd 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDJPYrfd -334
XAUUSDrfd 274
EURUSDrfd -338
AUDUSDrfd -287
GBPUSDrfd 1
USDJPYrfd -3
USDCHFrfd 1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDJPYrfd -67K
XAUUSDrfd 13K
EURUSDrfd -21K
AUDUSDrfd -26K
GBPUSDrfd 133
USDJPYrfd -273
USDCHFrfd 60
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +16 094.27 RUB
Worst Trade: -18 029 RUB
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 22
Massimo profitto consecutivo: +23 512.09 RUB
Massima perdita consecutiva: -56 920.34 RUB

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AlfaForexRU-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Dear subscribers!

We present to your attention a signal consisting of a combination of automatic and manual trading.

Traded pairs:

AUDUSD,

AUDJPY,

EURUSD.

To use this signal you need:

Deposit of at least 150,000 rubles (1,500 usd).

Risk per transaction no more than 5% of the balance for each pair.

You can find more details at the link: https://www.fxblue.com/users/manhattenfx_alfareal/stats
Non ci sono recensioni
2025.08.22 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 13:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 08:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 16:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.23 16:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.15 12:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.09 05:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.09 04:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.09 04:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 18:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 16:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 12:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.24 09:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.23 23:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.16 14:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.16 13:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.16 12:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 16:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 15:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 08:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
AlfabankTrading
30USD al mese
-30%
0
0
USD
97K
RUB
58
81%
681
71%
100%
0.88
-60.95
RUB
70%
1:40
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.