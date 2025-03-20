- 成长
- 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
- 净值
- 提取
交易:
1 023
盈利交易:
697 (68.13%)
亏损交易:
326 (31.87%)
最好交易:
53 069.58 RUB
最差交易:
-31 814.34 RUB
毛利:
846 379.16 RUB (932 478 pips)
毛利亏损:
-506 342.01 RUB (596 667 pips)
最大连续赢利:
37 (23 512.09 RUB)
最大连续盈利:
283 134.21 RUB (10)
夏普比率:
0.05
交易活动:
94.61%
最大入金加载:
109.27%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
13
平均持有时间:
11 天
采收率:
1.88
长期交易:
562 (54.94%)
短期交易:
461 (45.06%)
利润因子:
1.67
预期回报:
332.39 RUB
平均利润:
1 214.32 RUB
平均损失:
-1 553.20 RUB
最大连续失误:
22 (-56 920.34 RUB)
最大连续亏损:
-57 118.01 RUB (2)
每月增长:
5.34%
年度预测:
64.83%
算法交易:
79%
结余跌幅:
绝对:
64 379.49 RUB
最大值:
180 393.34 RUB (74.85%)
相对跌幅:
结余:
70.05% (180 393.34 RUB)
净值:
69.54% (178 618.53 RUB)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDJPYrfd
|450
|XAUUSDrfd
|399
|EURUSDrfd
|85
|AUDUSDrfd
|51
|GBPUSDrfd
|30
|USDJPYrfd
|6
|USDCHFrfd
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDJPYrfd
|-159
|XAUUSDrfd
|6.4K
|EURUSDrfd
|-332
|AUDUSDrfd
|-287
|GBPUSDrfd
|1
|USDJPYrfd
|-3
|USDCHFrfd
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDJPYrfd
|-70K
|XAUUSDrfd
|452K
|EURUSDrfd
|-21K
|AUDUSDrfd
|-26K
|GBPUSDrfd
|133
|USDJPYrfd
|-273
|USDCHFrfd
|60
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +53 069.58 RUB
最差交易: -31 814 RUB
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +23 512.09 RUB
最大连续亏损: -56 920.34 RUB
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AlfaForexRU-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Dear subscribers!
We present to your attention a signal consisting of a combination of automatic and manual trading.
Traded pairs:
AUDUSD,
AUDJPY,
EURUSD.
To use this signal you need:
Deposit of at least 150,000 rubles (1,500 usd).
Risk per transaction no more than 5% of the balance for each pair.
You can find more details at the link: https://www.fxblue.com/users/manhattenfx_alfareal/stats
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
9%
0
0
USD
USD
478K
RUB
RUB
70
79%
1 023
68%
95%
1.67
332.39
RUB
RUB
70%
1:40