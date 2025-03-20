信号部分
Ilya Sinitsyn

AlfabankTrading

Ilya Sinitsyn
可靠性
70
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2024 9%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • 成长
  • 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
  • 净值
  • 提取
交易:
1 023
盈利交易:
697 (68.13%)
亏损交易:
326 (31.87%)
最好交易:
53 069.58 RUB
最差交易:
-31 814.34 RUB
毛利:
846 379.16 RUB (932 478 pips)
毛利亏损:
-506 342.01 RUB (596 667 pips)
最大连续赢利:
37 (23 512.09 RUB)
最大连续盈利:
283 134.21 RUB (10)
夏普比率:
0.05
交易活动:
94.61%
最大入金加载:
109.27%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
13
平均持有时间:
11 天
采收率:
1.88
长期交易:
562 (54.94%)
短期交易:
461 (45.06%)
利润因子:
1.67
预期回报:
332.39 RUB
平均利润:
1 214.32 RUB
平均损失:
-1 553.20 RUB
最大连续失误:
22 (-56 920.34 RUB)
最大连续亏损:
-57 118.01 RUB (2)
每月增长:
5.34%
年度预测:
64.83%
算法交易:
79%
结余跌幅:
绝对:
64 379.49 RUB
最大值:
180 393.34 RUB (74.85%)
相对跌幅:
结余:
70.05% (180 393.34 RUB)
净值:
69.54% (178 618.53 RUB)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDJPYrfd 450
XAUUSDrfd 399
EURUSDrfd 85
AUDUSDrfd 51
GBPUSDrfd 30
USDJPYrfd 6
USDCHFrfd 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDJPYrfd -159
XAUUSDrfd 6.4K
EURUSDrfd -332
AUDUSDrfd -287
GBPUSDrfd 1
USDJPYrfd -3
USDCHFrfd 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDJPYrfd -70K
XAUUSDrfd 452K
EURUSDrfd -21K
AUDUSDrfd -26K
GBPUSDrfd 133
USDJPYrfd -273
USDCHFrfd 60
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +53 069.58 RUB
最差交易: -31 814 RUB
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +23 512.09 RUB
最大连续亏损: -56 920.34 RUB

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AlfaForexRU-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Dear subscribers!

We present to your attention a signal consisting of a combination of automatic and manual trading.

Traded pairs:

AUDUSD,

AUDJPY,

EURUSD.

To use this signal you need:

Deposit of at least 150,000 rubles (1,500 usd).

Risk per transaction no more than 5% of the balance for each pair.

You can find more details at the link: https://www.fxblue.com/users/manhattenfx_alfareal/stats
2025.11.27 15:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 13:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.10 01:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.22% of days out of 447 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 13:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 10:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 09:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 00:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.03 10:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.23% of days out of 440 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 02:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.14 01:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 05:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.08 01:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.24% of days out of 414 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.06 10:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.06 05:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.24% of days out of 412 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.06 05:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 13:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 08:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 16:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.23 16:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
