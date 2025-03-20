SinaisSeções
Ilya Sinitsyn

AlfabankTrading

Ilya Sinitsyn
Confiabilidade
71 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 11%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Crescimento
  • Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 030
Negociações com lucro:
700 (67.96%)
Negociações com perda:
330 (32.04%)
Melhor negociação:
53 069.58 RUB
Pior negociação:
-31 814.34 RUB
Lucro bruto:
862 138.64 RUB (939 425 pips)
Perda bruta:
-513 249.35 RUB (599 645 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
37 (23 512.09 RUB)
Máximo lucro consecutivo:
283 134.21 RUB (10)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
94.61%
Depósito máximo carregado:
109.27%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
19
Tempo médio de espera:
11 dias
Fator de recuperação:
1.93
Negociações longas:
567 (55.05%)
Negociações curtas:
463 (44.95%)
Fator de lucro:
1.68
Valor esperado:
338.73 RUB
Lucro médio:
1 231.63 RUB
Perda média:
-1 555.30 RUB
Máximo de perdas consecutivas:
22 (-56 920.34 RUB)
Máxima perda consecutiva:
-57 118.01 RUB (2)
Crescimento mensal:
6.61%
Previsão anual:
80.17%
Algotrading:
79%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
64 379.49 RUB
Máximo:
180 393.34 RUB (74.85%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
70.05% (180 393.34 RUB)
Pelo Capital Líquido:
69.54% (178 618.53 RUB)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDJPYrfd 450
XAUUSDrfd 406
EURUSDrfd 85
AUDUSDrfd 51
GBPUSDrfd 30
USDJPYrfd 6
USDCHFrfd 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDJPYrfd -159
XAUUSDrfd 6.6K
EURUSDrfd -332
AUDUSDrfd -287
GBPUSDrfd 1
USDJPYrfd -3
USDCHFrfd 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDJPYrfd -70K
XAUUSDrfd 456K
EURUSDrfd -21K
AUDUSDrfd -26K
GBPUSDrfd 133
USDJPYrfd -273
USDCHFrfd 60
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +53 069.58 RUB
Pior negociação: -31 814 RUB
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +23 512.09 RUB
Máxima perda consecutiva: -56 920.34 RUB

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AlfaForexRU-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Dear subscribers!

We present to your attention a signal consisting of a combination of automatic and manual trading.

Traded pairs:

AUDUSD,

AUDJPY,

EURUSD.

To use this signal you need:

Deposit of at least 150,000 rubles (1,500 usd).

Risk per transaction no more than 5% of the balance for each pair.

You can find more details at the link: https://www.fxblue.com/users/manhattenfx_alfareal/stats
2025.11.27 15:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 13:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.10 01:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.22% of days out of 447 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 13:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 10:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 09:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 00:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.03 10:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.23% of days out of 440 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 02:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.14 01:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 05:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.08 01:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.24% of days out of 414 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.06 10:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.06 05:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.24% of days out of 412 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.06 05:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 13:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 08:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 16:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.23 16:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
