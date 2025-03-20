- Crescimento
Negociações:
1 030
Negociações com lucro:
700 (67.96%)
Negociações com perda:
330 (32.04%)
Melhor negociação:
53 069.58 RUB
Pior negociação:
-31 814.34 RUB
Lucro bruto:
862 138.64 RUB (939 425 pips)
Perda bruta:
-513 249.35 RUB (599 645 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
37 (23 512.09 RUB)
Máximo lucro consecutivo:
283 134.21 RUB (10)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
94.61%
Depósito máximo carregado:
109.27%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
19
Tempo médio de espera:
11 dias
Fator de recuperação:
1.93
Negociações longas:
567 (55.05%)
Negociações curtas:
463 (44.95%)
Fator de lucro:
1.68
Valor esperado:
338.73 RUB
Lucro médio:
1 231.63 RUB
Perda média:
-1 555.30 RUB
Máximo de perdas consecutivas:
22 (-56 920.34 RUB)
Máxima perda consecutiva:
-57 118.01 RUB (2)
Crescimento mensal:
6.61%
Previsão anual:
80.17%
Algotrading:
79%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
64 379.49 RUB
Máximo:
180 393.34 RUB (74.85%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
70.05% (180 393.34 RUB)
Pelo Capital Líquido:
69.54% (178 618.53 RUB)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDJPYrfd
|450
|XAUUSDrfd
|406
|EURUSDrfd
|85
|AUDUSDrfd
|51
|GBPUSDrfd
|30
|USDJPYrfd
|6
|USDCHFrfd
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDJPYrfd
|-159
|XAUUSDrfd
|6.6K
|EURUSDrfd
|-332
|AUDUSDrfd
|-287
|GBPUSDrfd
|1
|USDJPYrfd
|-3
|USDCHFrfd
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDJPYrfd
|-70K
|XAUUSDrfd
|456K
|EURUSDrfd
|-21K
|AUDUSDrfd
|-26K
|GBPUSDrfd
|133
|USDJPYrfd
|-273
|USDCHFrfd
|60
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AlfaForexRU-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Dear subscribers!
We present to your attention a signal consisting of a combination of automatic and manual trading.
Traded pairs:
AUDUSD,
AUDJPY,
EURUSD.
To use this signal you need:
Deposit of at least 150,000 rubles (1,500 usd).
Risk per transaction no more than 5% of the balance for each pair.
You can find more details at the link: https://www.fxblue.com/users/manhattenfx_alfareal/stats
Sem comentários
