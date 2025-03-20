- Wachstum
Trades insgesamt:
1 041
Gewinntrades:
705 (67.72%)
Verlusttrades:
336 (32.28%)
Bester Trade:
53 069.58 RUB
Schlechtester Trade:
-31 814.34 RUB
Bruttoprofit:
873 229.89 RUB (944 209 pips)
Bruttoverlust:
-523 511.19 RUB (604 064 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
37 (23 512.09 RUB)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
283 134.21 RUB (10)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
94.61%
Max deposit load:
109.27%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
29
Durchschn. Haltezeit:
11 Tage
Erholungsfaktor:
1.94
Long-Positionen:
574 (55.14%)
Short-Positionen:
467 (44.86%)
Profit-Faktor:
1.67
Mathematische Gewinnerwartung:
335.94 RUB
Durchschnittlicher Profit:
1 238.62 RUB
Durchschnittlicher Verlust:
-1 558.07 RUB
Max. aufeinandergehende Verluste:
22 (-56 920.34 RUB)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-57 118.01 RUB (2)
Wachstum pro Monat :
5.99%
Jahresprognose:
72.68%
Algo-Trading:
79%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
64 379.49 RUB
Maximaler:
180 393.34 RUB (74.85%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
70.05% (180 393.34 RUB)
Kapital:
69.54% (178 618.53 RUB)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDJPYrfd
|450
|XAUUSDrfd
|417
|EURUSDrfd
|85
|AUDUSDrfd
|51
|GBPUSDrfd
|30
|USDJPYrfd
|6
|USDCHFrfd
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDJPYrfd
|-159
|XAUUSDrfd
|6.6K
|EURUSDrfd
|-332
|AUDUSDrfd
|-287
|GBPUSDrfd
|1
|USDJPYrfd
|-3
|USDCHFrfd
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDJPYrfd
|-70K
|XAUUSDrfd
|457K
|EURUSDrfd
|-21K
|AUDUSDrfd
|-26K
|GBPUSDrfd
|133
|USDJPYrfd
|-273
|USDCHFrfd
|60
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +53 069.58 RUB
Schlechtester Trade: -31 814 RUB
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +23 512.09 RUB
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -56 920.34 RUB
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "AlfaForexRU-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Dear subscribers!
We present to your attention a signal consisting of a combination of automatic and manual trading.
Traded pairs:
AUDUSD,
AUDJPY,
EURUSD.
To use this signal you need:
Deposit of at least 150,000 rubles (1,500 usd).
Risk per transaction no more than 5% of the balance for each pair.
You can find more details at the link: https://www.fxblue.com/users/manhattenfx_alfareal/stats
