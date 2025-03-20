SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / AlfabankTrading
Ilya Sinitsyn

AlfabankTrading

Ilya Sinitsyn
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
71 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 11%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Wachstum
  • Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 041
Gewinntrades:
705 (67.72%)
Verlusttrades:
336 (32.28%)
Bester Trade:
53 069.58 RUB
Schlechtester Trade:
-31 814.34 RUB
Bruttoprofit:
873 229.89 RUB (944 209 pips)
Bruttoverlust:
-523 511.19 RUB (604 064 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
37 (23 512.09 RUB)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
283 134.21 RUB (10)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
94.61%
Max deposit load:
109.27%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
29
Durchschn. Haltezeit:
11 Tage
Erholungsfaktor:
1.94
Long-Positionen:
574 (55.14%)
Short-Positionen:
467 (44.86%)
Profit-Faktor:
1.67
Mathematische Gewinnerwartung:
335.94 RUB
Durchschnittlicher Profit:
1 238.62 RUB
Durchschnittlicher Verlust:
-1 558.07 RUB
Max. aufeinandergehende Verluste:
22 (-56 920.34 RUB)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-57 118.01 RUB (2)
Wachstum pro Monat :
5.99%
Jahresprognose:
72.68%
Algo-Trading:
79%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
64 379.49 RUB
Maximaler:
180 393.34 RUB (74.85%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
70.05% (180 393.34 RUB)
Kapital:
69.54% (178 618.53 RUB)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDJPYrfd 450
XAUUSDrfd 417
EURUSDrfd 85
AUDUSDrfd 51
GBPUSDrfd 30
USDJPYrfd 6
USDCHFrfd 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDJPYrfd -159
XAUUSDrfd 6.6K
EURUSDrfd -332
AUDUSDrfd -287
GBPUSDrfd 1
USDJPYrfd -3
USDCHFrfd 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDJPYrfd -70K
XAUUSDrfd 457K
EURUSDrfd -21K
AUDUSDrfd -26K
GBPUSDrfd 133
USDJPYrfd -273
USDCHFrfd 60
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +53 069.58 RUB
Schlechtester Trade: -31 814 RUB
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +23 512.09 RUB
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -56 920.34 RUB

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "AlfaForexRU-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Dear subscribers!

We present to your attention a signal consisting of a combination of automatic and manual trading.

Traded pairs:

AUDUSD,

AUDJPY,

EURUSD.

To use this signal you need:

Deposit of at least 150,000 rubles (1,500 usd).

Risk per transaction no more than 5% of the balance for each pair.

You can find more details at the link: https://www.fxblue.com/users/manhattenfx_alfareal/stats
Keine Bewertungen
2025.11.27 15:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 13:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.10 01:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.22% of days out of 447 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 13:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 10:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 09:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 00:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.03 10:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.23% of days out of 440 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 02:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.14 01:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 05:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.08 01:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.24% of days out of 414 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.06 10:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.06 05:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.24% of days out of 412 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.06 05:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 13:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 08:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 16:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.23 16:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
