Ilya Sinitsyn

AlfabankTrading

Ilya Sinitsyn
0 리뷰
안정성
72
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 12%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • 성장
  • 잔고
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다. 시그널 서비스를 통한 수익의 증가는 어떻게 계산됩니까?
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 060
이익 거래:
716 (67.54%)
손실 거래:
344 (32.45%)
최고의 거래:
53 069.58 RUB
최악의 거래:
-31 814.34 RUB
총 수익:
891 926.69 RUB (952 448 pips)
총 손실:
-538 773.73 RUB (609 139 pips)
연속 최대 이익:
37 (23 512.09 RUB)
연속 최대 이익:
283 134.21 RUB (10)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
94.61%
최대 입금량:
109.27%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
15
평균 유지 시간:
10 일
회복 요인:
1.96
롱(주식매수):
588 (55.47%)
숏(주식차입매도):
472 (44.53%)
수익 요인:
1.66
기대수익:
333.16 RUB
평균 이익:
1 245.71 RUB
평균 손실:
-1 566.20 RUB
연속 최대 손실:
22 (-56 920.34 RUB)
연속 최대 손실:
-57 118.01 RUB (2)
월별 성장률:
3.65%
연간 예측:
44.33%
Algo 트레이딩:
79%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
64 379.49 RUB
최대한의:
180 393.34 RUB (74.85%)
상대적 삭감:
잔고별:
70.05% (180 393.34 RUB)
자본금별:
69.54% (178 618.53 RUB)

배포

심볼 Sell Buy
AUDJPYrfd 452
XAUUSDrfd 431
EURUSDrfd 88
AUDUSDrfd 51
GBPUSDrfd 30
USDJPYrfd 6
USDCHFrfd 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
AUDJPYrfd -237
XAUUSDrfd 6.7K
EURUSDrfd -321
AUDUSDrfd -287
GBPUSDrfd 1
USDJPYrfd -3
USDCHFrfd 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
AUDJPYrfd -70K
XAUUSDrfd 460K
EURUSDrfd -20K
AUDUSDrfd -26K
GBPUSDrfd 133
USDJPYrfd -273
USDCHFrfd 60
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +53 069.58 RUB
최악의 거래: -31 814 RUB
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +23 512.09 RUB
연속 최대 손실: -56 920.34 RUB

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "AlfaForexRU-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Dear subscribers!

We present to your attention a signal consisting of a combination of automatic and manual trading.

Traded pairs:

AUDUSD,

AUDJPY,

EURUSD.

To use this signal you need:

Deposit of at least 150,000 rubles (1,500 usd).

Risk per transaction no more than 5% of the balance for each pair.

You can find more details at the link: https://www.fxblue.com/users/manhattenfx_alfareal/stats
2025.11.27 15:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 13:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.10 01:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.22% of days out of 447 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 13:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 10:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 09:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 00:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.03 10:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.23% of days out of 440 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 02:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.14 01:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 05:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.08 01:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.24% of days out of 414 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.06 10:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.06 05:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.24% of days out of 412 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.06 05:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 13:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 08:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 16:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.23 16:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.