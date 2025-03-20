- 성장
트레이드:
1 060
이익 거래:
716 (67.54%)
손실 거래:
344 (32.45%)
최고의 거래:
53 069.58 RUB
최악의 거래:
-31 814.34 RUB
총 수익:
891 926.69 RUB (952 448 pips)
총 손실:
-538 773.73 RUB (609 139 pips)
연속 최대 이익:
37 (23 512.09 RUB)
연속 최대 이익:
283 134.21 RUB (10)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
94.61%
최대 입금량:
109.27%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
15
평균 유지 시간:
10 일
회복 요인:
1.96
롱(주식매수):
588 (55.47%)
숏(주식차입매도):
472 (44.53%)
수익 요인:
1.66
기대수익:
333.16 RUB
평균 이익:
1 245.71 RUB
평균 손실:
-1 566.20 RUB
연속 최대 손실:
22 (-56 920.34 RUB)
연속 최대 손실:
-57 118.01 RUB (2)
월별 성장률:
3.65%
연간 예측:
44.33%
Algo 트레이딩:
79%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
64 379.49 RUB
최대한의:
180 393.34 RUB (74.85%)
상대적 삭감:
잔고별:
70.05% (180 393.34 RUB)
자본금별:
69.54% (178 618.53 RUB)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDJPYrfd
|452
|XAUUSDrfd
|431
|EURUSDrfd
|88
|AUDUSDrfd
|51
|GBPUSDrfd
|30
|USDJPYrfd
|6
|USDCHFrfd
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDJPYrfd
|-237
|XAUUSDrfd
|6.7K
|EURUSDrfd
|-321
|AUDUSDrfd
|-287
|GBPUSDrfd
|1
|USDJPYrfd
|-3
|USDCHFrfd
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDJPYrfd
|-70K
|XAUUSDrfd
|460K
|EURUSDrfd
|-20K
|AUDUSDrfd
|-26K
|GBPUSDrfd
|133
|USDJPYrfd
|-273
|USDCHFrfd
|60
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +53 069.58 RUB
최악의 거래: -31 814 RUB
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +23 512.09 RUB
연속 최대 손실: -56 920.34 RUB
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "AlfaForexRU-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Dear subscribers!
We present to your attention a signal consisting of a combination of automatic and manual trading.
Traded pairs:
AUDUSD,
AUDJPY,
EURUSD.
To use this signal you need:
Deposit of at least 150,000 rubles (1,500 usd).
Risk per transaction no more than 5% of the balance for each pair.
You can find more details at the link: https://www.fxblue.com/users/manhattenfx_alfareal/stats
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
12%
0
0
USD
USD
491K
RUB
RUB
72
79%
1 060
67%
95%
1.65
333.16
RUB
RUB
70%
1:40