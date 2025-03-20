SeñalesSecciones
Ilya Sinitsyn

AlfabankTrading

Ilya Sinitsyn
Fiabilidad
71 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2024 11%
AlfaForexRU-Real
1:40
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 030
Transacciones Rentables:
700 (67.96%)
Transacciones Irrentables:
330 (32.04%)
Mejor transacción:
53 069.58 RUB
Peor transacción:
-31 814.34 RUB
Beneficio Bruto:
862 138.64 RUB (939 425 pips)
Pérdidas Brutas:
-513 249.35 RUB (599 645 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
37 (23 512.09 RUB)
Beneficio máximo consecutivo:
283 134.21 RUB (10)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
94.61%
Carga máxima del depósito:
109.27%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
19
Tiempo medio de espera:
11 días
Factor de Recuperación:
1.93
Transacciones Largas:
567 (55.05%)
Transacciones Cortas:
463 (44.95%)
Factor de Beneficio:
1.68
Beneficio Esperado:
338.73 RUB
Beneficio medio:
1 231.63 RUB
Pérdidas medias:
-1 555.30 RUB
Máximo de pérdidas consecutivas:
22 (-56 920.34 RUB)
Pérdidas máximas consecutivas:
-57 118.01 RUB (2)
Crecimiento al mes:
6.61%
Pronóstico anual:
80.17%
Trading algorítmico:
79%
Reducción de balance:
Absoluto:
64 379.49 RUB
Máxima:
180 393.34 RUB (74.85%)
Reducción relativa:
De balance:
70.05% (180 393.34 RUB)
De fondos:
69.54% (178 618.53 RUB)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDJPYrfd 450
XAUUSDrfd 406
EURUSDrfd 85
AUDUSDrfd 51
GBPUSDrfd 30
USDJPYrfd 6
USDCHFrfd 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDJPYrfd -159
XAUUSDrfd 6.6K
EURUSDrfd -332
AUDUSDrfd -287
GBPUSDrfd 1
USDJPYrfd -3
USDCHFrfd 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDJPYrfd -70K
XAUUSDrfd 456K
EURUSDrfd -21K
AUDUSDrfd -26K
GBPUSDrfd 133
USDJPYrfd -273
USDCHFrfd 60
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +53 069.58 RUB
Peor transacción: -31 814 RUB
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +23 512.09 RUB
Pérdidas máximas consecutivas: -56 920.34 RUB

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "AlfaForexRU-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Dear subscribers!

We present to your attention a signal consisting of a combination of automatic and manual trading.

Traded pairs:

AUDUSD,

AUDJPY,

EURUSD.

To use this signal you need:

Deposit of at least 150,000 rubles (1,500 usd).

Risk per transaction no more than 5% of the balance for each pair.

You can find more details at the link: https://www.fxblue.com/users/manhattenfx_alfareal/stats
2025.11.27 15:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 13:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.10 01:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.22% of days out of 447 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 13:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 10:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 09:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 00:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.03 10:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.23% of days out of 440 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 02:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.14 01:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 05:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.08 01:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.24% of days out of 414 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.06 10:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.06 05:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.24% of days out of 412 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.06 05:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 13:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 08:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 16:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.23 16:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
