Total de Trades:
1 030
Transacciones Rentables:
700 (67.96%)
Transacciones Irrentables:
330 (32.04%)
Mejor transacción:
53 069.58 RUB
Peor transacción:
-31 814.34 RUB
Beneficio Bruto:
862 138.64 RUB (939 425 pips)
Pérdidas Brutas:
-513 249.35 RUB (599 645 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
37 (23 512.09 RUB)
Beneficio máximo consecutivo:
283 134.21 RUB (10)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
94.61%
Carga máxima del depósito:
109.27%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
19
Tiempo medio de espera:
11 días
Factor de Recuperación:
1.93
Transacciones Largas:
567 (55.05%)
Transacciones Cortas:
463 (44.95%)
Factor de Beneficio:
1.68
Beneficio Esperado:
338.73 RUB
Beneficio medio:
1 231.63 RUB
Pérdidas medias:
-1 555.30 RUB
Máximo de pérdidas consecutivas:
22 (-56 920.34 RUB)
Pérdidas máximas consecutivas:
-57 118.01 RUB (2)
Crecimiento al mes:
6.61%
Pronóstico anual:
80.17%
Trading algorítmico:
79%
Reducción de balance:
Absoluto:
64 379.49 RUB
Máxima:
180 393.34 RUB (74.85%)
Reducción relativa:
De balance:
70.05% (180 393.34 RUB)
De fondos:
69.54% (178 618.53 RUB)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDJPYrfd
|450
|XAUUSDrfd
|406
|EURUSDrfd
|85
|AUDUSDrfd
|51
|GBPUSDrfd
|30
|USDJPYrfd
|6
|USDCHFrfd
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDJPYrfd
|-159
|XAUUSDrfd
|6.6K
|EURUSDrfd
|-332
|AUDUSDrfd
|-287
|GBPUSDrfd
|1
|USDJPYrfd
|-3
|USDCHFrfd
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDJPYrfd
|-70K
|XAUUSDrfd
|456K
|EURUSDrfd
|-21K
|AUDUSDrfd
|-26K
|GBPUSDrfd
|133
|USDJPYrfd
|-273
|USDCHFrfd
|60
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
Mejor transacción: +53 069.58 RUB
Peor transacción: -31 814 RUB
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +23 512.09 RUB
Pérdidas máximas consecutivas: -56 920.34 RUB
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "AlfaForexRU-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
Dear subscribers!
We present to your attention a signal consisting of a combination of automatic and manual trading.
Traded pairs:
AUDUSD,
AUDJPY,
EURUSD.
To use this signal you need:
Deposit of at least 150,000 rubles (1,500 usd).
Risk per transaction no more than 5% of the balance for each pair.
You can find more details at the link: https://www.fxblue.com/users/manhattenfx_alfareal/stats
