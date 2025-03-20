СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / AlfabankTrading
Ilya Sinitsyn

AlfabankTrading

Ilya Sinitsyn
0 отзывов
Надежность
70 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 9%
AlfaForexRU-Real
1:40
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 023
Прибыльных трейдов:
697 (68.13%)
Убыточных трейдов:
326 (31.87%)
Лучший трейд:
53 069.58 RUB
Худший трейд:
-31 814.34 RUB
Общая прибыль:
846 379.16 RUB (932 478 pips)
Общий убыток:
-506 342.01 RUB (596 667 pips)
Макс. серия выигрышей:
37 (23 512.09 RUB)
Макс. прибыль в серии:
283 134.21 RUB (10)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
94.61%
Макс. загрузка депозита:
109.27%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
11 дней
Фактор восстановления:
1.88
Длинных трейдов:
562 (54.94%)
Коротких трейдов:
461 (45.06%)
Профит фактор:
1.67
Мат. ожидание:
332.39 RUB
Средняя прибыль:
1 214.32 RUB
Средний убыток:
-1 553.20 RUB
Макс. серия проигрышей:
22 (-56 920.34 RUB)
Макс. убыток в серии:
-57 118.01 RUB (2)
Прирост в месяц:
5.26%
Годовой прогноз:
67.45%
Алготрейдинг:
79%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
64 379.49 RUB
Максимальная:
180 393.34 RUB (74.85%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
70.05% (180 393.34 RUB)
По эквити:
69.54% (178 618.53 RUB)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDJPYrfd 450
XAUUSDrfd 399
EURUSDrfd 85
AUDUSDrfd 51
GBPUSDrfd 30
USDJPYrfd 6
USDCHFrfd 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDJPYrfd -159
XAUUSDrfd 6.4K
EURUSDrfd -332
AUDUSDrfd -287
GBPUSDrfd 1
USDJPYrfd -3
USDCHFrfd 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDJPYrfd -70K
XAUUSDrfd 452K
EURUSDrfd -21K
AUDUSDrfd -26K
GBPUSDrfd 133
USDJPYrfd -273
USDCHFrfd 60
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +53 069.58 RUB
Худший трейд: -31 814 RUB
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +23 512.09 RUB
Макс. убыток в серии: -56 920.34 RUB

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AlfaForexRU-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Уважаемые подписчики!

Вашему вниманию предоставляется сигнал, состоящий из комбинации автоматической и ручной торговли.

Торгуемые пары:

XAUUSD,

AUDUSD,

AUDJPY,

EURUSD.

Для применения этого сигнала необходимо:

Депозит не менее 150 000 р (1500 usd).

Риск на сделку не более 5 % от баланса на каждую пару.

Более детально можно ознакомится по ссылке: https://www.fxblue.com/users/manhattenfx_alfareal/stats



Нет отзывов
2025.11.27 15:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 13:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.10 01:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.22% of days out of 447 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 13:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 10:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 09:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 00:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.03 10:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.23% of days out of 440 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 02:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.14 01:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 05:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.08 01:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.24% of days out of 414 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.06 10:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.06 05:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.24% of days out of 412 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.06 05:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 13:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 08:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 16:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.23 16:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
AlfabankTrading
30 USD в месяц
9%
0
0
USD
478K
RUB
70
79%
1 023
68%
95%
1.67
332.39
RUB
70%
1:40
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.