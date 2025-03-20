- Прирост
Всего трейдов:
1 023
Прибыльных трейдов:
697 (68.13%)
Убыточных трейдов:
326 (31.87%)
Лучший трейд:
53 069.58 RUB
Худший трейд:
-31 814.34 RUB
Общая прибыль:
846 379.16 RUB (932 478 pips)
Общий убыток:
-506 342.01 RUB (596 667 pips)
Макс. серия выигрышей:
37 (23 512.09 RUB)
Макс. прибыль в серии:
283 134.21 RUB (10)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
94.61%
Макс. загрузка депозита:
109.27%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
11 дней
Фактор восстановления:
1.88
Длинных трейдов:
562 (54.94%)
Коротких трейдов:
461 (45.06%)
Профит фактор:
1.67
Мат. ожидание:
332.39 RUB
Средняя прибыль:
1 214.32 RUB
Средний убыток:
-1 553.20 RUB
Макс. серия проигрышей:
22 (-56 920.34 RUB)
Макс. убыток в серии:
-57 118.01 RUB (2)
Прирост в месяц:
5.26%
Годовой прогноз:
67.45%
Алготрейдинг:
79%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
64 379.49 RUB
Максимальная:
180 393.34 RUB (74.85%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
70.05% (180 393.34 RUB)
По эквити:
69.54% (178 618.53 RUB)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDJPYrfd
|450
|XAUUSDrfd
|399
|EURUSDrfd
|85
|AUDUSDrfd
|51
|GBPUSDrfd
|30
|USDJPYrfd
|6
|USDCHFrfd
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDJPYrfd
|-159
|XAUUSDrfd
|6.4K
|EURUSDrfd
|-332
|AUDUSDrfd
|-287
|GBPUSDrfd
|1
|USDJPYrfd
|-3
|USDCHFrfd
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDJPYrfd
|-70K
|XAUUSDrfd
|452K
|EURUSDrfd
|-21K
|AUDUSDrfd
|-26K
|GBPUSDrfd
|133
|USDJPYrfd
|-273
|USDCHFrfd
|60
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +53 069.58 RUB
Худший трейд: -31 814 RUB
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +23 512.09 RUB
Макс. убыток в серии: -56 920.34 RUB
Уважаемые подписчики!
Вашему вниманию предоставляется сигнал, состоящий из комбинации автоматической и ручной торговли.
Торгуемые пары:
XAUUSD,
AUDUSD,
AUDJPY,
EURUSD.
Для применения этого сигнала необходимо:
Депозит не менее 150 000 р (1500 usd).
Риск на сделку не более 5 % от баланса на каждую пару.
Более детально можно ознакомится по ссылке: https://www.fxblue.com/users/manhattenfx_alfareal/stats
