Ilya Sinitsyn

AlfabankTrading

Ilya Sinitsyn
0 avis
58 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -30%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
681
Bénéfice trades:
487 (71.51%)
Perte trades:
194 (28.49%)
Meilleure transaction:
16 094.27 RUB
Pire transaction:
-18 029.31 RUB
Bénéfice brut:
309 305.64 RUB (332 662 pips)
Perte brute:
-350 812.56 RUB (434 077 pips)
Gains consécutifs maximales:
37 (23 512.09 RUB)
Bénéfice consécutif maximal:
32 796.88 RUB (23)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
109.27%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
51
Temps de détention moyen:
15 jours
Facteur de récupération:
-0.23
Longs trades:
349 (51.25%)
Courts trades:
332 (48.75%)
Facteur de profit:
0.88
Rendement attendu:
-60.95 RUB
Bénéfice moyen:
635.12 RUB
Perte moyenne:
-1 808.31 RUB
Pertes consécutives maximales:
22 (-56 920.34 RUB)
Perte consécutive maximale:
-56 920.34 RUB (22)
Croissance mensuelle:
25.68%
Prévision annuelle:
311.54%
Algo trading:
81%
Prélèvement par solde:
Absolu:
64 379.49 RUB
Maximal:
180 393.34 RUB (74.85%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
70.05% (180 393.34 RUB)
Par fonds propres:
69.54% (178 618.53 RUB)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDJPYrfd 418
XAUUSDrfd 98
EURUSDrfd 76
AUDUSDrfd 51
GBPUSDrfd 30
USDJPYrfd 6
USDCHFrfd 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDJPYrfd -334
XAUUSDrfd 274
EURUSDrfd -338
AUDUSDrfd -287
GBPUSDrfd 1
USDJPYrfd -3
USDCHFrfd 1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDJPYrfd -67K
XAUUSDrfd 13K
EURUSDrfd -21K
AUDUSDrfd -26K
GBPUSDrfd 133
USDJPYrfd -273
USDCHFrfd 60
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +16 094.27 RUB
Pire transaction: -18 029 RUB
Gains consécutifs maximales: 23
Pertes consécutives maximales: 22
Bénéfice consécutif maximal: +23 512.09 RUB
Perte consécutive maximale: -56 920.34 RUB

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AlfaForexRU-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Dear subscribers!

We present to your attention a signal consisting of a combination of automatic and manual trading.

Traded pairs:

AUDUSD,

AUDJPY,

EURUSD.

To use this signal you need:

Deposit of at least 150,000 rubles (1,500 usd).

Risk per transaction no more than 5% of the balance for each pair.

You can find more details at the link: https://www.fxblue.com/users/manhattenfx_alfareal/stats
2025.08.22 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 13:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 08:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 16:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.23 16:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.15 12:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.09 05:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.09 04:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.09 04:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 18:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 16:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 12:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.24 09:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.23 23:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.16 14:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.16 13:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.16 12:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 16:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 15:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 08:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
