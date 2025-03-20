- Croissance
Trades:
681
Bénéfice trades:
487 (71.51%)
Perte trades:
194 (28.49%)
Meilleure transaction:
16 094.27 RUB
Pire transaction:
-18 029.31 RUB
Bénéfice brut:
309 305.64 RUB (332 662 pips)
Perte brute:
-350 812.56 RUB (434 077 pips)
Gains consécutifs maximales:
37 (23 512.09 RUB)
Bénéfice consécutif maximal:
32 796.88 RUB (23)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
109.27%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
51
Temps de détention moyen:
15 jours
Facteur de récupération:
-0.23
Longs trades:
349 (51.25%)
Courts trades:
332 (48.75%)
Facteur de profit:
0.88
Rendement attendu:
-60.95 RUB
Bénéfice moyen:
635.12 RUB
Perte moyenne:
-1 808.31 RUB
Pertes consécutives maximales:
22 (-56 920.34 RUB)
Perte consécutive maximale:
-56 920.34 RUB (22)
Croissance mensuelle:
25.68%
Prévision annuelle:
311.54%
Algo trading:
81%
Prélèvement par solde:
Absolu:
64 379.49 RUB
Maximal:
180 393.34 RUB (74.85%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
70.05% (180 393.34 RUB)
Par fonds propres:
69.54% (178 618.53 RUB)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|AUDJPYrfd
|418
|XAUUSDrfd
|98
|EURUSDrfd
|76
|AUDUSDrfd
|51
|GBPUSDrfd
|30
|USDJPYrfd
|6
|USDCHFrfd
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|AUDJPYrfd
|-334
|XAUUSDrfd
|274
|EURUSDrfd
|-338
|AUDUSDrfd
|-287
|GBPUSDrfd
|1
|USDJPYrfd
|-3
|USDCHFrfd
|1
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|AUDJPYrfd
|-67K
|XAUUSDrfd
|13K
|EURUSDrfd
|-21K
|AUDUSDrfd
|-26K
|GBPUSDrfd
|133
|USDJPYrfd
|-273
|USDCHFrfd
|60
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AlfaForexRU-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Dear subscribers!
We present to your attention a signal consisting of a combination of automatic and manual trading.
Traded pairs:
AUDUSD,
AUDJPY,
EURUSD.
To use this signal you need:
Deposit of at least 150,000 rubles (1,500 usd).
Risk per transaction no more than 5% of the balance for each pair.
You can find more details at the link: https://www.fxblue.com/users/manhattenfx_alfareal/stats
