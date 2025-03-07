- 成長
トレード:
877
利益トレード:
675 (76.96%)
損失トレード:
202 (23.03%)
ベストトレード:
34.38 EUR
最悪のトレード:
-84.20 EUR
総利益:
1 383.99 EUR (109 256 pips)
総損失:
-814.39 EUR (45 465 pips)
最大連続の勝ち:
64 (139.54 EUR)
最大連続利益:
174.31 EUR (61)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
58.65%
最大入金額:
27.06%
最近のトレード:
9 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
2.87
長いトレード:
506 (57.70%)
短いトレード:
371 (42.30%)
プロフィットファクター:
1.70
期待されたペイオフ:
0.65 EUR
平均利益:
2.05 EUR
平均損失:
-4.03 EUR
最大連続の負け:
11 (-35.41 EUR)
最大連続損失:
-126.53 EUR (3)
月間成長:
10.66%
年間予想:
129.36%
アルゴリズム取引:
80%
残高によるドローダウン:
絶対:
65.11 EUR
最大の:
198.25 EUR (35.81%)
比較ドローダウン:
残高による:
38.09% (197.20 EUR)
エクイティによる:
56.83% (351.10 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|607
|XAUUSD
|113
|USDJPY
|49
|EURGBP
|42
|GBPUSD
|32
|AUDCHF
|22
|EURUSD
|12
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|837
|XAUUSD
|-266
|USDJPY
|82
|EURGBP
|-39
|GBPUSD
|6
|AUDCHF
|22
|EURUSD
|7
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|74K
|XAUUSD
|-13K
|USDJPY
|4.2K
|EURGBP
|-2.7K
|GBPUSD
|-205
|AUDCHF
|749
|EURUSD
|375
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +34.38 EUR
最悪のトレード: -84 EUR
最大連続の勝ち: 61
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +139.54 EUR
最大連続損失: -35.41 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 15
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
GOMarketsIntl-Live
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.60 × 10
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
itexsys-Platform
|1.00 × 5
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 4
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|1.01 × 101
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.29 × 246
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.29 × 12764
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
Forex.com-Live 536
|1.83 × 163
|
ICMarketsSC-MT5
|2.00 × 342
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
GOMarketsMU-Live
|2.08 × 599
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.21 × 189
Leverage 1:500
レビューなし
