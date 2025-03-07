シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Nr 584 AUDCAD aggressive
Barry Delhez

Nr 584 AUDCAD aggressive

Barry Delhez
レビュー0件
信頼性
41週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 109%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
877
利益トレード:
675 (76.96%)
損失トレード:
202 (23.03%)
ベストトレード:
34.38 EUR
最悪のトレード:
-84.20 EUR
総利益:
1 383.99 EUR (109 256 pips)
総損失:
-814.39 EUR (45 465 pips)
最大連続の勝ち:
64 (139.54 EUR)
最大連続利益:
174.31 EUR (61)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
58.65%
最大入金額:
27.06%
最近のトレード:
9 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
2.87
長いトレード:
506 (57.70%)
短いトレード:
371 (42.30%)
プロフィットファクター:
1.70
期待されたペイオフ:
0.65 EUR
平均利益:
2.05 EUR
平均損失:
-4.03 EUR
最大連続の負け:
11 (-35.41 EUR)
最大連続損失:
-126.53 EUR (3)
月間成長:
10.66%
年間予想:
129.36%
アルゴリズム取引:
80%
残高によるドローダウン:
絶対:
65.11 EUR
最大の:
198.25 EUR (35.81%)
比較ドローダウン:
残高による:
38.09% (197.20 EUR)
エクイティによる:
56.83% (351.10 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDCAD 607
XAUUSD 113
USDJPY 49
EURGBP 42
GBPUSD 32
AUDCHF 22
EURUSD 12
200 400 600
200 400 600
200 400 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDCAD 837
XAUUSD -266
USDJPY 82
EURGBP -39
GBPUSD 6
AUDCHF 22
EURUSD 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDCAD 74K
XAUUSD -13K
USDJPY 4.2K
EURGBP -2.7K
GBPUSD -205
AUDCHF 749
EURUSD 375
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +34.38 EUR
最悪のトレード: -84 EUR
最大連続の勝ち: 61
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +139.54 EUR
最大連続損失: -35.41 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 15
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
GOMarketsIntl-Live
0.50 × 2
Exness-MT5Real10
0.60 × 10
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
itexsys-Platform
1.00 × 5
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
OxSecurities-Live
1.00 × 4
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
VantageInternational-Live 4
1.01 × 101
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
ICMarketsSC-MT5-2
1.29 × 12764
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
OctaFX-Real2
1.80 × 10
Forex.com-Live 536
1.83 × 163
ICMarketsSC-MT5
2.00 × 342
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.21 × 189
84 より多く...
Leverage 1:500
レビューなし
2025.12.25 21:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 14:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 08:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.10 17:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 19:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 08:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.10 15:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.10 07:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 01:04
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 14:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 12:26
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 06:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 04:28
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 02:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 19:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 07:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 15:29
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 14:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 04:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 08:13
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Nr 584 AUDCAD aggressive
30 USD/月
109%
0
0
USD
500
EUR
41
80%
877
76%
59%
1.69
0.65
EUR
57%
1:500
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください