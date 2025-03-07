- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
651
Kârla kapanan işlemler:
483 (74.19%)
Zararla kapanan işlemler:
168 (25.81%)
En iyi işlem:
34.38 EUR
En kötü işlem:
-84.20 EUR
Brüt kâr:
964.80 EUR (70 827 pips)
Brüt zarar:
-735.33 EUR (41 113 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
61 (174.31 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
174.31 EUR (61)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
61.27%
Maks. mevduat yükü:
27.06%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
1.16
Alış işlemleri:
411 (63.13%)
Satış işlemleri:
240 (36.87%)
Kâr faktörü:
1.31
Beklenen getiri:
0.35 EUR
Ortalama kâr:
2.00 EUR
Ortalama zarar:
-4.38 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-56.46 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-126.53 EUR (3)
Aylık büyüme:
37.59%
Yıllık tahmin:
456.13%
Algo alım-satım:
90%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
65.11 EUR
Maksimum:
198.25 EUR (35.81%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
38.09% (197.20 EUR)
Varlığa göre:
56.83% (351.10 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|381
|XAUUSD
|113
|USDJPY
|49
|EURGBP
|42
|GBPUSD
|32
|AUDCHF
|22
|EURUSD
|12
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|452
|XAUUSD
|-266
|USDJPY
|82
|EURGBP
|-39
|GBPUSD
|6
|AUDCHF
|22
|EURUSD
|7
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|40K
|XAUUSD
|-13K
|USDJPY
|4.2K
|EURGBP
|-2.7K
|GBPUSD
|-205
|AUDCHF
|749
|EURUSD
|375
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +34.38 EUR
En kötü işlem: -84 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 61
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +174.31 EUR
Maksimum ardışık zarar: -56.46 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
GOMarketsIntl-Live
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.56 × 32
|
Exness-MT5Real10
|0.60 × 10
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
OxSecurities-Live
|0.75 × 4
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
itexsys-Platform
|1.00 × 5
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|1.01 × 101
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.29 × 12664
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.29 × 246
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
Forex.com-Live 536
|1.91 × 161
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|2.08 × 317
|
GOMarketsMU-Live
|2.08 × 599
|
FusionMarkets-Live
|2.17 × 525
Leverage 1:500
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
42%
0
0
USD
USD
814
EUR
EUR
30
90%
651
74%
61%
1.31
0.35
EUR
EUR
57%
1:500