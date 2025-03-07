SinyallerBölümler
Barry Delhez

For testing only

Barry Delhez
0 inceleme
Güvenilirlik
30 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 42%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
651
Kârla kapanan işlemler:
483 (74.19%)
Zararla kapanan işlemler:
168 (25.81%)
En iyi işlem:
34.38 EUR
En kötü işlem:
-84.20 EUR
Brüt kâr:
964.80 EUR (70 827 pips)
Brüt zarar:
-735.33 EUR (41 113 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
61 (174.31 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
174.31 EUR (61)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
61.27%
Maks. mevduat yükü:
27.06%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
1.16
Alış işlemleri:
411 (63.13%)
Satış işlemleri:
240 (36.87%)
Kâr faktörü:
1.31
Beklenen getiri:
0.35 EUR
Ortalama kâr:
2.00 EUR
Ortalama zarar:
-4.38 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-56.46 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-126.53 EUR (3)
Aylık büyüme:
37.59%
Yıllık tahmin:
456.13%
Algo alım-satım:
90%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
65.11 EUR
Maksimum:
198.25 EUR (35.81%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
38.09% (197.20 EUR)
Varlığa göre:
56.83% (351.10 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 381
XAUUSD 113
USDJPY 49
EURGBP 42
GBPUSD 32
AUDCHF 22
EURUSD 12
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 452
XAUUSD -266
USDJPY 82
EURGBP -39
GBPUSD 6
AUDCHF 22
EURUSD 7
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 40K
XAUUSD -13K
USDJPY 4.2K
EURGBP -2.7K
GBPUSD -205
AUDCHF 749
EURUSD 375
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +34.38 EUR
En kötü işlem: -84 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 61
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +174.31 EUR
Maksimum ardışık zarar: -56.46 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
GOMarketsIntl-Live
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
Exness-MT5Real10
0.60 × 10
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
OxSecurities-Live
0.75 × 4
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
itexsys-Platform
1.00 × 5
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
1.00 × 1
VantageInternational-Live 4
1.01 × 101
ICMarketsSC-MT5-2
1.29 × 12664
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
Forex.com-Live 536
1.91 × 161
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
2.08 × 317
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
FusionMarkets-Live
2.17 × 525
78 daha fazla...
Leverage 1:500
İnceleme yok
