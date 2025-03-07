- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
877
Negociações com lucro:
675 (76.96%)
Negociações com perda:
202 (23.03%)
Melhor negociação:
34.38 EUR
Pior negociação:
-84.20 EUR
Lucro bruto:
1 383.99 EUR (109 256 pips)
Perda bruta:
-814.39 EUR (45 465 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
64 (139.54 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
174.31 EUR (61)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
58.65%
Depósito máximo carregado:
27.06%
Último negócio:
8 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
2.87
Negociações longas:
506 (57.70%)
Negociações curtas:
371 (42.30%)
Fator de lucro:
1.70
Valor esperado:
0.65 EUR
Lucro médio:
2.05 EUR
Perda média:
-4.03 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-35.41 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-126.53 EUR (3)
Crescimento mensal:
11.35%
Previsão anual:
137.72%
Algotrading:
80%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
65.11 EUR
Máximo:
198.25 EUR (35.81%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
38.09% (197.20 EUR)
Pelo Capital Líquido:
56.83% (351.10 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|607
|XAUUSD
|113
|USDJPY
|49
|EURGBP
|42
|GBPUSD
|32
|AUDCHF
|22
|EURUSD
|12
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|837
|XAUUSD
|-266
|USDJPY
|82
|EURGBP
|-39
|GBPUSD
|6
|AUDCHF
|22
|EURUSD
|7
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|74K
|XAUUSD
|-13K
|USDJPY
|4.2K
|EURGBP
|-2.7K
|GBPUSD
|-205
|AUDCHF
|749
|EURUSD
|375
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +34.38 EUR
Pior negociação: -84 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 61
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +139.54 EUR
Máxima perda consecutiva: -35.41 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 15
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
GOMarketsIntl-Live
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.60 × 10
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
itexsys-Platform
|1.00 × 5
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 4
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|1.01 × 101
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.29 × 246
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.29 × 12764
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
Forex.com-Live 536
|1.83 × 163
|
ICMarketsSC-MT5
|2.00 × 342
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
GOMarketsMU-Live
|2.08 × 599
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.21 × 189
Leverage 1:500
Sem comentários
