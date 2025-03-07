SinaisSeções
Barry Delhez

Nr 584 AUDCAD aggressive

Barry Delhez
Confiabilidade
41 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 109%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
877
Negociações com lucro:
675 (76.96%)
Negociações com perda:
202 (23.03%)
Melhor negociação:
34.38 EUR
Pior negociação:
-84.20 EUR
Lucro bruto:
1 383.99 EUR (109 256 pips)
Perda bruta:
-814.39 EUR (45 465 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
64 (139.54 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
174.31 EUR (61)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
58.65%
Depósito máximo carregado:
27.06%
Último negócio:
8 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
2.87
Negociações longas:
506 (57.70%)
Negociações curtas:
371 (42.30%)
Fator de lucro:
1.70
Valor esperado:
0.65 EUR
Lucro médio:
2.05 EUR
Perda média:
-4.03 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-35.41 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-126.53 EUR (3)
Crescimento mensal:
11.35%
Previsão anual:
137.72%
Algotrading:
80%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
65.11 EUR
Máximo:
198.25 EUR (35.81%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
38.09% (197.20 EUR)
Pelo Capital Líquido:
56.83% (351.10 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD 607
XAUUSD 113
USDJPY 49
EURGBP 42
GBPUSD 32
AUDCHF 22
EURUSD 12
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD 837
XAUUSD -266
USDJPY 82
EURGBP -39
GBPUSD 6
AUDCHF 22
EURUSD 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD 74K
XAUUSD -13K
USDJPY 4.2K
EURGBP -2.7K
GBPUSD -205
AUDCHF 749
EURUSD 375
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +34.38 EUR
Pior negociação: -84 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 61
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +139.54 EUR
Máxima perda consecutiva: -35.41 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 15
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
GOMarketsIntl-Live
0.50 × 2
Exness-MT5Real10
0.60 × 10
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
itexsys-Platform
1.00 × 5
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
OxSecurities-Live
1.00 × 4
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
VantageInternational-Live 4
1.01 × 101
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
ICMarketsSC-MT5-2
1.29 × 12764
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
OctaFX-Real2
1.80 × 10
Forex.com-Live 536
1.83 × 163
ICMarketsSC-MT5
2.00 × 342
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.21 × 189
84 mais ...
Leverage 1:500
2025.12.25 21:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 14:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 08:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.10 17:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 19:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 08:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.10 15:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.10 07:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 01:04
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 14:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 12:26
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 06:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 04:28
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 02:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 19:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 07:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 15:29
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 14:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 04:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 08:13
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Nr 584 AUDCAD aggressive
30 USD por mês
109%
0
0
USD
500
EUR
41
80%
877
76%
59%
1.69
0.65
EUR
57%
1:500
