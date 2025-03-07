信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Nr 584 AUDCAD aggressive
Barry Delhez

Nr 584 AUDCAD aggressive

Barry Delhez
0条评论
可靠性
41
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 109%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
877
盈利交易:
675 (76.96%)
亏损交易:
202 (23.03%)
最好交易:
34.38 EUR
最差交易:
-84.20 EUR
毛利:
1 383.99 EUR (109 256 pips)
毛利亏损:
-814.39 EUR (45 465 pips)
最大连续赢利:
64 (139.54 EUR)
最大连续盈利:
174.31 EUR (61)
夏普比率:
0.10
交易活动:
58.65%
最大入金加载:
27.06%
最近交易:
6 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
2 天
采收率:
2.87
长期交易:
506 (57.70%)
短期交易:
371 (42.30%)
利润因子:
1.70
预期回报:
0.65 EUR
平均利润:
2.05 EUR
平均损失:
-4.03 EUR
最大连续失误:
11 (-35.41 EUR)
最大连续亏损:
-126.53 EUR (3)
每月增长:
13.17%
年度预测:
159.80%
算法交易:
80%
结余跌幅:
绝对:
65.11 EUR
最大值:
198.25 EUR (35.81%)
相对跌幅:
结余:
38.09% (197.20 EUR)
净值:
56.83% (351.10 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDCAD 607
XAUUSD 113
USDJPY 49
EURGBP 42
GBPUSD 32
AUDCHF 22
EURUSD 12
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCAD 837
XAUUSD -266
USDJPY 82
EURGBP -39
GBPUSD 6
AUDCHF 22
EURUSD 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCAD 74K
XAUUSD -13K
USDJPY 4.2K
EURGBP -2.7K
GBPUSD -205
AUDCHF 749
EURUSD 375
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +34.38 EUR
最差交易: -84 EUR
最大连续赢利: 61
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +139.54 EUR
最大连续亏损: -35.41 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

JunoMarkets-Server
0.00 × 1
VantageInternational-Live 15
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
GOMarketsIntl-Live
0.50 × 2
Exness-MT5Real10
0.60 × 10
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
OxSecurities-Live
1.00 × 4
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
itexsys-Platform
1.00 × 5
VantageInternational-Live 4
1.01 × 101
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
ICMarketsSC-MT5-2
1.29 × 12764
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
OctaFX-Real2
1.80 × 10
Forex.com-Live 536
1.83 × 163
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
2.01 × 338
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.21 × 189
84 更多...
Leverage 1:500
没有评论
2025.12.25 21:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 14:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 08:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.10 17:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 19:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 08:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.10 15:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.10 07:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 01:04
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 14:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 12:26
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 06:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 04:28
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 02:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 19:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 07:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 15:29
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 14:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 04:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 08:13
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
