시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Nr 584
Barry Delhez

Nr 584

Barry Delhez
0 리뷰
안정성
43
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 111%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
882
이익 거래:
680 (77.09%)
손실 거래:
202 (22.90%)
최고의 거래:
34.38 EUR
최악의 거래:
-84.20 EUR
총 수익:
1 387.87 EUR (109 928 pips)
총 손실:
-815.41 EUR (45 465 pips)
연속 최대 이익:
64 (139.54 EUR)
연속 최대 이익:
174.31 EUR (61)
샤프 비율:
0.10
거래 활동:
55.94%
최대 입금량:
27.06%
최근 거래:
5 시간 전
주별 거래 수:
34
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
2.89
롱(주식매수):
506 (57.37%)
숏(주식차입매도):
376 (42.63%)
수익 요인:
1.70
기대수익:
0.65 EUR
평균 이익:
2.04 EUR
평균 손실:
-4.04 EUR
연속 최대 손실:
11 (-35.41 EUR)
연속 최대 손실:
-126.53 EUR (3)
월별 성장률:
7.05%
연간 예측:
85.57%
Algo 트레이딩:
80%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
65.11 EUR
최대한의:
198.25 EUR (35.81%)
상대적 삭감:
잔고별:
38.09% (197.20 EUR)
자본금별:
56.83% (351.10 EUR)

배포

심볼 Sell Buy
AUDCAD 612
XAUUSD 113
USDJPY 49
EURGBP 42
GBPUSD 32
AUDCHF 22
EURUSD 12
200 400 600
200 400 600
200 400 600
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
AUDCAD 842
XAUUSD -266
USDJPY 82
EURGBP -39
GBPUSD 6
AUDCHF 22
EURUSD 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
AUDCAD 75K
XAUUSD -13K
USDJPY 4.2K
EURGBP -2.7K
GBPUSD -205
AUDCHF 749
EURUSD 375
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +34.38 EUR
최악의 거래: -84 EUR
연속 최대 이익: 61
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +139.54 EUR
연속 최대 손실: -35.41 EUR

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
GOMarketsIntl-Live
0.50 × 2
Exness-MT5Real10
0.60 × 10
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
itexsys-Platform
1.00 × 5
VantageInternational-Live 15
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
OxSecurities-Live
1.00 × 4
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
VantageInternational-Live 4
1.01 × 101
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
ICMarketsSC-MT5-2
1.30 × 12775
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
Forex.com-Live 536
1.83 × 163
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
ICMarketsSC-MT5
2.17 × 348
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.21 × 189
InstaForex-Server
2.50 × 8
84 더...
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
Leverage 1:500
리뷰 없음
2026.01.05 15:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.25 21:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 14:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 08:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.10 17:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 19:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 08:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.10 15:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.10 07:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 01:04
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 14:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 12:26
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 06:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 04:28
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 02:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 19:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 07:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 15:29
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 14:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 04:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Nr 584
월별 30 USD
111%
0
0
USD
503
EUR
43
80%
882
77%
56%
1.70
0.65
EUR
57%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.