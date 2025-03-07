- 자본
- 축소
트레이드:
882
이익 거래:
680 (77.09%)
손실 거래:
202 (22.90%)
최고의 거래:
34.38 EUR
최악의 거래:
-84.20 EUR
총 수익:
1 387.87 EUR (109 928 pips)
총 손실:
-815.41 EUR (45 465 pips)
연속 최대 이익:
64 (139.54 EUR)
연속 최대 이익:
174.31 EUR (61)
샤프 비율:
0.10
거래 활동:
55.94%
최대 입금량:
27.06%
최근 거래:
5 시간 전
주별 거래 수:
34
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
2.89
롱(주식매수):
506 (57.37%)
숏(주식차입매도):
376 (42.63%)
수익 요인:
1.70
기대수익:
0.65 EUR
평균 이익:
2.04 EUR
평균 손실:
-4.04 EUR
연속 최대 손실:
11 (-35.41 EUR)
연속 최대 손실:
-126.53 EUR (3)
월별 성장률:
7.05%
연간 예측:
85.57%
Algo 트레이딩:
80%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
65.11 EUR
최대한의:
198.25 EUR (35.81%)
상대적 삭감:
잔고별:
38.09% (197.20 EUR)
자본금별:
56.83% (351.10 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|612
|XAUUSD
|113
|USDJPY
|49
|EURGBP
|42
|GBPUSD
|32
|AUDCHF
|22
|EURUSD
|12
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD
|842
|XAUUSD
|-266
|USDJPY
|82
|EURGBP
|-39
|GBPUSD
|6
|AUDCHF
|22
|EURUSD
|7
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD
|75K
|XAUUSD
|-13K
|USDJPY
|4.2K
|EURGBP
|-2.7K
|GBPUSD
|-205
|AUDCHF
|749
|EURUSD
|375
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +34.38 EUR
최악의 거래: -84 EUR
연속 최대 이익: 61
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +139.54 EUR
연속 최대 손실: -35.41 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
GOMarketsIntl-Live
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.60 × 10
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
itexsys-Platform
|1.00 × 5
|
VantageInternational-Live 15
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 4
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|1.01 × 101
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.29 × 246
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.30 × 12775
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
Forex.com-Live 536
|1.83 × 163
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
GOMarketsMU-Live
|2.08 × 599
|
ICMarketsSC-MT5
|2.17 × 348
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.21 × 189
|
InstaForex-Server
|2.50 × 8
Leverage 1:500
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
111%
0
0
USD
USD
503
EUR
EUR
43
80%
882
77%
56%
1.70
0.65
EUR
EUR
57%
1:500