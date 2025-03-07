SegnaliSezioni
Barry Delhez

For testing only

Barry Delhez
0 recensioni
Affidabilità
30 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 42%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
651
Profit Trade:
483 (74.19%)
Loss Trade:
168 (25.81%)
Best Trade:
34.38 EUR
Worst Trade:
-84.20 EUR
Profitto lordo:
964.80 EUR (70 827 pips)
Perdita lorda:
-735.33 EUR (41 113 pips)
Vincite massime consecutive:
61 (174.31 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
174.31 EUR (61)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
61.27%
Massimo carico di deposito:
27.06%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
1.16
Long Trade:
411 (63.13%)
Short Trade:
240 (36.87%)
Fattore di profitto:
1.31
Profitto previsto:
0.35 EUR
Profitto medio:
2.00 EUR
Perdita media:
-4.38 EUR
Massime perdite consecutive:
5 (-56.46 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-126.53 EUR (3)
Crescita mensile:
37.59%
Previsione annuale:
456.13%
Algo trading:
90%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
65.11 EUR
Massimale:
198.25 EUR (35.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
38.09% (197.20 EUR)
Per equità:
56.83% (351.10 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 381
XAUUSD 113
USDJPY 49
EURGBP 42
GBPUSD 32
AUDCHF 22
EURUSD 12
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 452
XAUUSD -266
USDJPY 82
EURGBP -39
GBPUSD 6
AUDCHF 22
EURUSD 7
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 40K
XAUUSD -13K
USDJPY 4.2K
EURGBP -2.7K
GBPUSD -205
AUDCHF 749
EURUSD 375
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +34.38 EUR
Worst Trade: -84 EUR
Vincite massime consecutive: 61
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +174.31 EUR
Massima perdita consecutiva: -56.46 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
GOMarketsIntl-Live
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
Exness-MT5Real10
0.60 × 10
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
OxSecurities-Live
0.75 × 4
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
itexsys-Platform
1.00 × 5
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
1.00 × 1
VantageInternational-Live 4
1.01 × 101
ICMarketsSC-MT5-2
1.29 × 12664
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
Forex.com-Live 536
1.91 × 161
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
2.08 × 317
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
FusionMarkets-Live
2.17 × 525
Leverage 1:500
Non ci sono recensioni
2025.10.07 07:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 15:29
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 14:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 04:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 08:13
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 00:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 10:12
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 18:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.26 16:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 01:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 14:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 12:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 00:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 17:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 02:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 01:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 00:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 21:25
A large drawdown may occur on the account again
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
For testing only
30USD al mese
42%
0
0
USD
814
EUR
30
90%
651
74%
61%
1.31
0.35
EUR
57%
1:500
