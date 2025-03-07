- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
651
Profit Trade:
483 (74.19%)
Loss Trade:
168 (25.81%)
Best Trade:
34.38 EUR
Worst Trade:
-84.20 EUR
Profitto lordo:
964.80 EUR (70 827 pips)
Perdita lorda:
-735.33 EUR (41 113 pips)
Vincite massime consecutive:
61 (174.31 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
174.31 EUR (61)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
61.27%
Massimo carico di deposito:
27.06%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
1.16
Long Trade:
411 (63.13%)
Short Trade:
240 (36.87%)
Fattore di profitto:
1.31
Profitto previsto:
0.35 EUR
Profitto medio:
2.00 EUR
Perdita media:
-4.38 EUR
Massime perdite consecutive:
5 (-56.46 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-126.53 EUR (3)
Crescita mensile:
37.59%
Previsione annuale:
456.13%
Algo trading:
90%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
65.11 EUR
Massimale:
198.25 EUR (35.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
38.09% (197.20 EUR)
Per equità:
56.83% (351.10 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|381
|XAUUSD
|113
|USDJPY
|49
|EURGBP
|42
|GBPUSD
|32
|AUDCHF
|22
|EURUSD
|12
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|452
|XAUUSD
|-266
|USDJPY
|82
|EURGBP
|-39
|GBPUSD
|6
|AUDCHF
|22
|EURUSD
|7
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|40K
|XAUUSD
|-13K
|USDJPY
|4.2K
|EURGBP
|-2.7K
|GBPUSD
|-205
|AUDCHF
|749
|EURUSD
|375
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +34.38 EUR
Worst Trade: -84 EUR
Vincite massime consecutive: 61
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +174.31 EUR
Massima perdita consecutiva: -56.46 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
GOMarketsIntl-Live
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.56 × 32
|
Exness-MT5Real10
|0.60 × 10
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
OxSecurities-Live
|0.75 × 4
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
itexsys-Platform
|1.00 × 5
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|1.01 × 101
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.29 × 12664
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.29 × 246
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
Forex.com-Live 536
|1.91 × 161
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|2.08 × 317
|
GOMarketsMU-Live
|2.08 × 599
|
FusionMarkets-Live
|2.17 × 525
Leverage 1:500
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
42%
0
0
USD
USD
814
EUR
EUR
30
90%
651
74%
61%
1.31
0.35
EUR
EUR
57%
1:500